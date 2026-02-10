Szülőként fogalmad sincs róla, mi történik a gyerekeddel éjszaka, pedig 7-ből 6 gyereket érint

A megfelelő alvási rutin kialakítása kritikus pontja a gyereknevelésnek, ugyanis a fejlődő szervezetnek minden szakértő szerint szüksége van 9-12 óra alvásra. Ez döntően befolyásolja a gyerekek fejlődését és mentális állapotát. Ennek ellenére sok családban az alvás nem elsődleges kérdés, és hajlamosak elfeledkezni a gyerekek szükségleteiről. Egy friss kutatás szerint a gyerekek közel 90 százaléka küzd alváshiánnyal.

Az alvási rutin kialakítása is fontos része a gyereknevelésnek.

Forrás: Getty Images

7-ből 6 gyereket érint különböző szintű álmatlanság.

A szülők nagy részének fogalma sincs róla.

A gyerekeknek 9-12 óra alvásra van szüksége.

Ha ez nincs meg, akkor súlyos fizikális és mentális problémák lehetnek.

Mutatjuk, mit tehetsz a gyermeked alvásáért!

Gyereknevelés: 7-ből 6 gyermek alváshiánnyal küzd – a szülő mit sem sejtenek

Egy amerikai kutatás rámutatott, hogy a gyerekek mennyire keveset alszanak, amiről a szülőknek általában fogalmuk sincs. A szülők nagy része azt gondolja, hogy miután ágyba került a gyermek, alszik, azonban az Independent által bemutatott kutatás szerint 7-ből 6 gyerek csak forgolódik az ágyban. A Brown Egyetem kutatói több mint 100, 6 és 10 év közötti gyerek alvását vizsgálták meg. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ajánlása szerint ebben az életkorban éjszakánként 9-12 óra alvásra lenne szükség. Ehhez képest a gyerekek negyede meg sem közelítette ezt az óraszámot, de összességében 7-ből mindössze egy gyermek érte el a kívánt alvásmennyiséget.

Karórával mérték a gyerekek alvását

A gyerekek csuklóra rögzíthető alvásmonitorokat viseltek, amelyek pontosan mérték, mikor feküdtek le, mennyi idő alatt aludtak el, hányszor ébredtek fel éjszaka és mennyi volt a ténylegesen alvással töltött idejük. Ezzel párhuzamosan a szülők alvásnaplót vezettek és kérdőíveket töltöttek ki a gyermekük alvási szokásairól és esti rutinjáról.

Az eredmények rámutattak azokra a gyereknevelési hibákra, amelyek az alvást érintik. A gyerekek ugyanis átlagosan több mint 38 percet voltak ébren éjszakánként és mindössze körülbelül 8 óra 20 percet aludtak. A szülők ezzel szemben úgy gondolták, hogy a gyerekük több mint 9 és fél órát alszik és legfeljebb 5 percet van ébren éjszaka. A szülők 83 százaléka teljesen meg volt győződve arról, hogy a gyereke biztosan eléri az ajánlott alvásmennyiséget – miközben a gyerekek nagy része valójában alvásproblémákkal küzdött.

„Amit a szülők nem látnak, az az elalváshoz szükséges idő és az éjszakai felébredések gyakorisága” – magyarázta Diana Grigsby-Toussaint, a Brown Egyetem professzora. „A gyerek csendben van az ágyában, tehát alszik – gondolják a szülők. Pedig a kettő nem ugyanaz”.

Nagyon egészségtelen a krónikus alváshiány

A krónikus alváshiány következményei messze túlmutatnak a reggeli nyűgösségen. A szakértők szerint összefüggésbe hozható a különböző viselkedési problémákkal, figyelemzavarral, erőszakos hajlamokkal, tanulási nehézségekkel, a szorongással és a depresszióval is. Hosszabb távon pedig gyengíti az immunrendszert, növeli az elhízás, a cukorbetegség és a magas vérnyomás kockázatát.