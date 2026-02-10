Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezek a játékosan hódító körömtrendek visszahoznak az életbe

manikűr körömtrend Valentin nap február
Jónás Ágnes
2026.02.10.
Semmihez nincs kedved? A szürke hétköznapokban neked is szükséged lehet arra, hogy meglepd magad, például trendi februári körmökkel! Valentin napra készülve vagy függetlenül tőle, itt az ideje, hogy újíts és a maximumra tekerd a hangulatod. Mutatjuk a játékosan hódító 2026-os februári körömtrendeket!

A 2026-os téli körömtrendeket a letisztultság és az álomszerűség jellemzi, ahol a nagy és gicces minták helyett a minimalista részletek kerülnek fókuszba. Az év 2. nónapjában a lágy és nőies, letisztultságot és kifinomultságot sugalló hideg szürkék, a felhőszerű, tejes árnyalatok, a ködös kékek és az apró, cuki Valentin napi körömminták tarolnak − most mindenki ezeket a februári körmöket kéri. Nézd meg a legjobb inspirációs képeket, és válassz egyet! 

Fiatal nő februári körmökkel, pulóverben.
A februári körmök képesek elfeledtetni veled a borús időt.
 Forrás: Shutterstock

Februári körmök 2026-ban

  • Milyen februári körmöket válassz?
  • Milyen minták illenek a Cloud Dancer és a többi februári körömtrendhez?
  • Képeinkből inspirációt meríthetsz és megajándékozhatod magad a téli körömszínek és minták valamelyikével.

Újíts szolidan, de szexin! Ezeket a februári körmöket imádni fogod

A dalmatapöttyökkel díszített manikűr tökéletes választás, ha előnyben részesíted a kreatív, de visszafogottabb megjelenést, ám még bőven van új körömtrend a nap alatt. Dögössé nem csak az erőteljes mély színek tehetnek, a szolidan szexi, kifinomult hatást halványabb, nude vagy rózsaszínes-fehér árnyalatú alapokkal is elérheted. 

Próbáld ki az év színét a körmödön! Mi jellemzi a Cloud Dancer manikűrt?  

A 2026-os téli körömtrendek egyik sztárja az év színe nevét viselő Cloud Dancer manikűr. Ez az árnyalat tisztaságot és frissességet sugall, valamint lehetőséget ad arra, hogy a minimalizmust és az eleganciát egyben viselhesd a körmeiden. Minden bőrtónushoz remekül illik, a legjobban viszont rövid, lekerekített, mandula formájú körmökön mutat. A Cloud Dancer nem klasszikus hófehér: inkább opálos. Az alap nude, tejfehér, áttetsző vagy gyöngyházfényű, bársonyos hatással vagy ombre átmenettel.

Februári körmök a cloud dancer év színével.
Februári körmök az év színe, a Cloud Dancer tükrében.
Forrás: shutterstock

A februári körmök királynője a milky pink

A tejes rózsaszín ideális választás azoknak, akik finom, visszafogott, de ünnepi körmöket szeretnének, nem csak Valentin-napra, és azoknak is, akiknek munkahelye szigorúbb feltételeket szab a külső megjelenés tekintetében. 

Milky pink körömtrend februárban.
Milky pink, a februári körömtrend egyik kedvence 2026-ban.
Forrás: shutterstock

French glow – A francia köröm 2026-ban is nyerő választás

A klasszikus francia manikűr modern változata, ahol a körömvégek tejfehérek vagy gyöngyházfényűek, és elmosódott hatást keltenek. 

Ombre francia manikűr mint körömtrend a februári körmök cikkhez.
Mintha porcukros lenne az átmenet. Nincs olyan nő, akinek a french glow ne állna jól idén februárban.
Forrás: shutterstock

 

Valentin-napi körmök

Valentin-nap közeledik, vagyis itt az ideje, hogy körmeid is szerelmes hangulatba kerüljenek. A piros körmökkel éppúgy sikert arathatsz, mint a tejfehér alapú mikromanikűrrel. Előbbi esetében a vörös árnyalatok közepe lágyan terül el, mintha a köröm szégyellősen elpirult volna, utóbbi  Valentin-napi manikűrt apró vörös szívek, ajaklenyomatok, gyöngyök, 3D-s masnik, geometrikus vonalak teszik még „szerelmesebbé".

Női kéz Valentin napi körmökkel.
Februári körömminták: szívecskék, masnik, apró gyöngyök... Készülj Valentin-napi körmökkel magadnak és szerelmednek!
Forrás: shutterstock

Ha inkább a visszafogott Valentin-napi körmök pártján állsz, akkor bátran ötvözheted a rózsaszínt, a piros különböző árnyalatait és a tejfehéret. Egy-két szívecskével is a kacsóidra irányíthatod a figyelmet, akár a rövidebb, mandula formájú, akár a hosszabb manikűr mellett teszed le a voksod. 

Woman with heart white nails design. Manicure. Nail salon. Classic bridal nail design. Fashion makeup and cosmetics. Valentine's day
Ha visszafogottabb manikűrre vágysz, ötvözheted a rózsaszínt, a piros különböző árnyalatait és a tejfehéret.
Forrás: shutterstock

Ennyi gyöngy Valentin-napra, sőt, egész februárra elég! A legszebben ovális körmökön mutatnak ezek a kedves kis minták. Egy biztos: garantáltan feldobják a kedved a szürke hétköznapokon, és folyton mutogatni akarod majd. 

Oval nails with red heart designs for the Valentine’s season. Valentine nail art, Red heart nails, Oval nail design
Ennyi gyöngy nemcsak Valentin-napra, egész februárra elég.
Forrás: shutterstock

Nem színed a piros? Mit szólnál egy visszafogottabb februári manikűrhöz? A halványlila strasszkövekkel kirakott szívecskék gyönyörűen belesüppednek a rózsaszín alapba. 

Lilás februári körmök 2026-ban.
Valentin-nap ide vagy oda, nem kell minden körömnek pirosnak lennie — helyette itt vannak a halványlila strasszkövekkel kirakott szívecskés körmök 
Forrás: shutterstock

