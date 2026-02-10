Ezek a játékosan hódító körömtrendek visszahoznak az életbe

A 2026-os téli körömtrendeket a letisztultság és az álomszerűség jellemzi, ahol a nagy és gicces minták helyett a minimalista részletek kerülnek fókuszba. Az év 2. nónapjában a lágy és nőies, letisztultságot és kifinomultságot sugalló hideg szürkék, a felhőszerű, tejes árnyalatok, a ködös kékek és az apró, cuki Valentin napi körömminták tarolnak − most mindenki ezeket a februári körmöket kéri. Nézd meg a legjobb inspirációs képeket, és válassz egyet!
Februári körmök 2026-ban
Újíts szolidan, de szexin! Ezeket a februári körmöket imádni fogod
A dalmatapöttyökkel díszített manikűr tökéletes választás, ha előnyben részesíted a kreatív, de visszafogottabb megjelenést, ám még bőven van új körömtrend a nap alatt. Dögössé nem csak az erőteljes mély színek tehetnek, a szolidan szexi, kifinomult hatást halványabb, nude vagy rózsaszínes-fehér árnyalatú alapokkal is elérheted.
Próbáld ki az év színét a körmödön! Mi jellemzi a Cloud Dancer manikűrt?
A 2026-os téli körömtrendek egyik sztárja az év színe nevét viselő Cloud Dancer manikűr. Ez az árnyalat tisztaságot és frissességet sugall, valamint lehetőséget ad arra, hogy a minimalizmust és az eleganciát egyben viselhesd a körmeiden. Minden bőrtónushoz remekül illik, a legjobban viszont rövid, lekerekített, mandula formájú körmökön mutat. A Cloud Dancer nem klasszikus hófehér: inkább opálos. Az alap nude, tejfehér, áttetsző vagy gyöngyházfényű, bársonyos hatással vagy ombre átmenettel.
A februári körmök királynője a milky pink
A tejes rózsaszín ideális választás azoknak, akik finom, visszafogott, de ünnepi körmöket szeretnének, nem csak Valentin-napra, és azoknak is, akiknek munkahelye szigorúbb feltételeket szab a külső megjelenés tekintetében.
French glow – A francia köröm 2026-ban is nyerő választás
A klasszikus francia manikűr modern változata, ahol a körömvégek tejfehérek vagy gyöngyházfényűek, és elmosódott hatást keltenek.
Valentin-napi körmök
Valentin-nap közeledik, vagyis itt az ideje, hogy körmeid is szerelmes hangulatba kerüljenek. A piros körmökkel éppúgy sikert arathatsz, mint a tejfehér alapú mikromanikűrrel. Előbbi esetében a vörös árnyalatok közepe lágyan terül el, mintha a köröm szégyellősen elpirult volna, utóbbi Valentin-napi manikűrt apró vörös szívek, ajaklenyomatok, gyöngyök, 3D-s masnik, geometrikus vonalak teszik még „szerelmesebbé".
Ha inkább a visszafogott Valentin-napi körmök pártján állsz, akkor bátran ötvözheted a rózsaszínt, a piros különböző árnyalatait és a tejfehéret. Egy-két szívecskével is a kacsóidra irányíthatod a figyelmet, akár a rövidebb, mandula formájú, akár a hosszabb manikűr mellett teszed le a voksod.
Ennyi gyöngy Valentin-napra, sőt, egész februárra elég! A legszebben ovális körmökön mutatnak ezek a kedves kis minták. Egy biztos: garantáltan feldobják a kedved a szürke hétköznapokon, és folyton mutogatni akarod majd.
Nem színed a piros? Mit szólnál egy visszafogottabb februári manikűrhöz? A halványlila strasszkövekkel kirakott szívecskék gyönyörűen belesüppednek a rózsaszín alapba.
