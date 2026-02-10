Ezek a játékosan hódító körömtrendek visszahoznak az életbe

A 2026-os téli körömtrendeket a letisztultság és az álomszerűség jellemzi, ahol a nagy és gicces minták helyett a minimalista részletek kerülnek fókuszba. Az év 2. nónapjában a lágy és nőies, letisztultságot és kifinomultságot sugalló hideg szürkék, a felhőszerű, tejes árnyalatok, a ködös kékek és az apró, cuki Valentin napi körömminták tarolnak − most mindenki ezeket a februári körmöket kéri. Nézd meg a legjobb inspirációs képeket, és válassz egyet!

A februári körmök képesek elfeledtetni veled a borús időt.

Forrás: Shutterstock

Februári körmök 2026-ban Milyen februári körmöket válassz?

Milyen minták illenek a Cloud Dancer és a többi februári körömtrendhez?

Képeinkből inspirációt meríthetsz és megajándékozhatod magad a téli körömszínek és minták valamelyikével.

Újíts szolidan, de szexin! Ezeket a februári körmöket imádni fogod

A dalmatapöttyökkel díszített manikűr tökéletes választás, ha előnyben részesíted a kreatív, de visszafogottabb megjelenést, ám még bőven van új körömtrend a nap alatt. Dögössé nem csak az erőteljes mély színek tehetnek, a szolidan szexi, kifinomult hatást halványabb, nude vagy rózsaszínes-fehér árnyalatú alapokkal is elérheted.

Próbáld ki az év színét a körmödön! Mi jellemzi a Cloud Dancer manikűrt?

A 2026-os téli körömtrendek egyik sztárja az év színe nevét viselő Cloud Dancer manikűr. Ez az árnyalat tisztaságot és frissességet sugall, valamint lehetőséget ad arra, hogy a minimalizmust és az eleganciát egyben viselhesd a körmeiden. Minden bőrtónushoz remekül illik, a legjobban viszont rövid, lekerekített, mandula formájú körmökön mutat. A Cloud Dancer nem klasszikus hófehér: inkább opálos. Az alap nude, tejfehér, áttetsző vagy gyöngyházfényű, bársonyos hatással vagy ombre átmenettel.

Februári körmök az év színe, a Cloud Dancer tükrében.

Forrás: shutterstock

A februári körmök királynője a milky pink

A tejes rózsaszín ideális választás azoknak, akik finom, visszafogott, de ünnepi körmöket szeretnének, nem csak Valentin-napra, és azoknak is, akiknek munkahelye szigorúbb feltételeket szab a külső megjelenés tekintetében.

Milky pink, a februári körömtrend egyik kedvence 2026-ban.

Forrás: shutterstock

French glow – A francia köröm 2026-ban is nyerő választás

A klasszikus francia manikűr modern változata, ahol a körömvégek tejfehérek vagy gyöngyházfényűek, és elmosódott hatást keltenek.