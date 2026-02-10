Szikrázó Valentin-napi ékszerek, amelyektől egyszerűen elolvadunk

A szerelmesek ünnepén mi mással ajándékoznád meg kedvesedet vagy magadat, mint egy új dekadens ékszerrel? A giccses, nyálas, de imádni valóan csajos rózsaszín és piros dizájnok már teljesen leuralták az ipart. Mutatjuk az idei Valentin-napi ékszertervezések legjobbjait!

Valentin-napi ékszerek egyedi és divatrajongó nőknek.

Forrás: Shutterstock

Valentin-napi ékszerek különleges csajoknak Minden év februárjában az ékszertervezők kollekcióit ellepi a rózsaszín és piros esztétika.

Idén újra divat a nagy és klisés szívforma, és az apró kövekkel kirakott stílus.

Összegyűjtöttük a legjobb Valentin-napi ékszereket, amelyek tökéletes ajándékként szolgálnak neked, a szerelmednek vagy bármelyik szerettednek.

Van valami szuper nőies és varázslatos a Valentin-nap klisés hagyományaiban. Sokan giccsesnek tartják a sok szív és szeretlek mintájú ajándékot, de az ékszeripar tervezői szerint ezek igenis divatosak. 2026 ékszerdivatja bátrabb, merészebb és maximalistább, mint az előző években. A rózsaszín, piros és szívecskés ékszerek tökéletesek egész évben, és apró emlékeztetőként szolgálnak számunkra szeretteinkről. Mindegy, hogy idén magadnak, a szerelmednek, barátodnak vagy családtagodnak keresel ajándékot, mert ezek az ékszerek mindenkinek tökéletesek lehetnek. Ünnepeld a szerelem napját egy új csili-vili kiegészítővel!

Íme, a legjobb Valentin-napi ékszerdizájnok!

1. Arany Glanzstücke München Gyűrű 25.000 Ft 2. Rózsaszín glória szív collier nyaklánc 42.500 Ft 3. Guess karkötő és fülbevaló 38.990 Ft 4. Vivienne Westwood karkötő 43.990 Ft 5. Idyllia charm 29.900 Ft

Forrás: shutterstock, aboutyou,pandora,answear, zalando,swarovski

Mire figyelj, ha ékszert akarnál vásárolni Valentin-napra?

Mielőtt vásárolsz, bizonyosodj meg róla, hogy az ajándékozottad inkább aranyat vagy ezüstöt visel-e. Ez nagyon fontos, mert a legtöbben nem keverik a két metál színt, így könnyen lehet, hogy ha nem a megfelelő színt választod, a csodaszép ékszer a fiókban fog porosodni. A következő lépés, hogy kiválaszd az ékszertípust. Gondold át, mit hord a legtöbbször a szeretted, és miért. Az ékszerdivatban jobb, ha ismered a párod stílusát és a kedvenc irányzatait, ha ezekben nem vagy biztos, válassz egy klasszikusabb, időtállóbb darabot. Ezek a minimalista tervezések hosszú ideig divatosak maradnak, és a divatrajongók széles körében kedveltek.

