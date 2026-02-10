Ennél megalázóbb helyzet már nincs is: Sarah Ferguson hason fekve bujkált egykori otthonában

Bennfentesek arról számoltak be, hogy Sarah Fergusont az elmúlt hetekben feltűnésmentesen, az autó hátsó ülésén fekve vitték ki és be a Royal Lodge-ba. Azóta Andrew Mountbatten-Windsort az éj leple alatt kilakoltatták.

Sarah Ferguson élete egyre inkább olyan, mint egy rémálom.

Forrás: Getty Images

Andrásnak azonnal menni kellett, Sarah Ferguson bujkál

Ahogy megírtuk, Andrew Mountbatten-Windsor hétfőn az éj leple alatt költözött el windsori otthonából a norfolki King’s Sandringham Estate területére. Jelenleg a Wood Farmon lakik, amíg állandó otthonának, a Marsh Farm a felújítási munkálatai nem készülnek el. Időközben a rendőrség vizsgálódik András Epstein-aktákbeli ügyeivel kapcsolatban, Károly király pedig közleményt adott ki, hogy a Buckingham-palota segíti a nyomozást.Bennfentesek szerint Sarah Fergusont az elmúlt hetekben autóval csempészték be a Royal Lodge-ba. A volt hercegné hason fekve bujkált a hátsó ülésen, hogy senmi ne vehesse észre − írja az Express.

Fergie nagy bajban van

Az egészen biztos, Sarah Ferguson nem tart volt férjével Sandrighambe, az pedig, hogy hol és miből fog élni, bizonytalan. Királyi szakértők szerint azt, hogy ilyen meglázó helyzetbe került, az eszetlen költekezésének köszönheti, ugyanis pénzéhsége miatt tartotta a kapcsolatot az elítélt bűnözővel, Epsteinnel is. Tény: András volt felesége mindig is és mindennél jobban szerette a pénzt, nem hiába nevezték a kapzsiság hercegnéjének. Most azonban se pénze, se otthona, a lányaihoz nem költözhet, saját háztartást nem tud fenntartani és a renoméja is odalett.

