Új főhőssel érkezhet A Karib-tenger kalózai 6.: ő veheti át az ikonikus Jack Sparrow helyét

Hosszú ideig úgy tűnt, hogy A Karib-tenger kalózai franchise sorsa végleg megpecsételődött. A 2017-es Salazar bosszúja nem hozta azt a lelkesedést, amit a Disney remélt, Johnny Depp botrányai pedig inkább hátráltatták, mint segítették a folytatást. A stúdió hallgatott, a rajongók találgattak, Jack Sparrow pedig mintha végleg eltűnt volna a horizonton. Most azonban valami megmozdult.

Újabb pletykák kezdték el keringeni a Karib-tenger kalózai folyatásról.

Forrás: NORTHFOTO

Jack Sparrow öröksége tovább él? Róla szólhat A Karib-tenger kalózai folytatása A Disney végre újra komolyan foglalkozik A Karib-tenger kalózai 6. sorsával.

Jerry Bruckheimer sejtelmes, Orlando Bloom viszont meglepően egyenes volt a folytatás esélyeiről.

A háttérben egy merész terv körvonalazódik.

Jerry Bruckheimer producer egy friss interjúban arról beszélt, hogy A Karib-tenger kalózai 6-ban több visszatérő színész is feltűnhet majd, bár a neveket egyelőre nem árulta el. Csak annyit mondott: lesznek ismerős arcok, de a franchise-hoz „újfajta módon” nyúlnak hozzá. Ez a mondat Hollywoodban általában azt jelenti ugyebár, hogy a nosztalgia marad, de a fókusz eltolódik – és pontosan ez az, ami itt is történhet.

Orlando Bloom eközben jóval direktebb volt

Egy brit beszélgetős műsorban elmondta, hogy ugyan semmit nem tud konkrétan a következő filmről, de „határozottan rendelkezésre áll”, ha a készítők újra össze akarják hozni a régi csapatot. Bloom és Keira Knightley karakterei ráadásul a Salazar bosszúja stáblistás jelenetében kifejezetten nyitva hagyták a visszatérés lehetőségét, így Will Turnerék felbukkanása egyáltalán nem lenne meglepő.

És itt jön az a pont, ahol a klasszikus folytatás képe elkezd elmosódni

A Disney ugyanis nem egyszerű hatodik részt szeretne, hanem egy reboot–folytatás hibridet, amely egy új főszereplőre épül fel.

A filmes bennfentes, Jeff Sneider szerint a történet középpontjában Jack Sparrow fia állhat, aki új szemszögből vezeti be a nézőket a kalózvilágba.

Ez egyszerre egy biztonsági játék és kockázat egyaránt. Új karakterrel lehet új közönséget megszólítani, miközben a név és az örökség megmarad.