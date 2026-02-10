Új főhőssel érkezhet A Karib-tenger kalózai 6.: ő veheti át az ikonikus Jack Sparrow helyét

Hosszú ideig úgy tűnt, hogy A Karib-tenger kalózai franchise sorsa végleg megpecsételődött. A 2017-es Salazar bosszúja nem hozta azt a lelkesedést, amit a Disney remélt, Johnny Depp botrányai pedig inkább hátráltatták, mint segítették a folytatást. A stúdió hallgatott, a rajongók találgattak, Jack Sparrow pedig mintha végleg eltűnt volna a horizonton. Most azonban valami megmozdult.
Jerry Bruckheimer producer egy friss interjúban arról beszélt, hogy A Karib-tenger kalózai 6-ban több visszatérő színész is feltűnhet majd, bár a neveket egyelőre nem árulta el. Csak annyit mondott: lesznek ismerős arcok, de a franchise-hoz „újfajta módon” nyúlnak hozzá. Ez a mondat Hollywoodban általában azt jelenti ugyebár, hogy a nosztalgia marad, de a fókusz eltolódik – és pontosan ez az, ami itt is történhet.
Orlando Bloom eközben jóval direktebb volt
Egy brit beszélgetős műsorban elmondta, hogy ugyan semmit nem tud konkrétan a következő filmről, de „határozottan rendelkezésre áll”, ha a készítők újra össze akarják hozni a régi csapatot. Bloom és Keira Knightley karakterei ráadásul a Salazar bosszúja stáblistás jelenetében kifejezetten nyitva hagyták a visszatérés lehetőségét, így Will Turnerék felbukkanása egyáltalán nem lenne meglepő.
És itt jön az a pont, ahol a klasszikus folytatás képe elkezd elmosódni
A Disney ugyanis nem egyszerű hatodik részt szeretne, hanem egy reboot–folytatás hibridet, amely egy új főszereplőre épül fel.
A filmes bennfentes, Jeff Sneider szerint a történet középpontjában Jack Sparrow fia állhat, aki új szemszögből vezeti be a nézőket a kalózvilágba.
Ez egyszerre egy biztonsági játék és kockázat egyaránt. Új karakterrel lehet új közönséget megszólítani, miközben a név és az örökség megmarad.
Johnny Depp helyzete továbbra is kényes kérdés
Bár a bíróság neki adott igazat az Amber Heard elleni perben, és újra dolgozik, korábban többször is kijelentette, hogy nem szeretne visszatérni Jack Sparrow szerepéhez. Bruckheimer viszont nyíltan elmondta, hogy ő szívesen látná újra a karaktert, akár kisebb, akár nagyobb szerepben. Egy mentorfigura, egy legenda, egy feltűnés erejéig visszatérő ikon – mindegyik verzió benne van a pakliban.
A Disney állítólag rengeteg koncepción dolgozott: volt szó teljes rebootról, női főszereplős verzióról (Margot Robbie neve sokáig keringett), valamint klasszikus folytatásról is. A mostani irány ezek ötvözete lehet. A projekt írója, Krysty Wilson-Cairns, aki az 1917 és az Utolsó éjszaka a Sohóban forgatókönyvével bizonyította, hogy nem csak látványban, hanem érzelmi mélységben is erős történeteket tud írni.
Technológiai szempontból is új korszak jöhet
A CGI mára teljesen más szinten áll, mint az első kalózok idején, és a Disney láthatóan ki akarja használni ezt: realisztikusabb tengeri csaták, részletesebb világépítés, látványosabb akciók jöhetnek, miközben a humor és az önirónia sem tűnik el. A cél egyértelmű.
Modernizálni a franchise-ot anélkül, hogy elveszne a lelke.
A 2017-es filmben egy rövid visszaemlékezésben már láthattuk ugyan a fiatal Jacket, akit Anthony De La Torre alakított, ám valószínű, hogy a Disney új színészt keres majd Jack Sparrow fiának szerepére.
Egy ekkora ikon árnyékában felnőni nem könnyű feladat, és a casting kulcsfontosságú lesz. Érdekes lehet az is, ha visszatér Brenton Thwaites Henry Turner szerepében, így két legendás kalóz gyereke kerülhetne egymással szembe – vagy épp egy oldalra.
Bár hivatalos bejelentés még nincs, minden jel arra utal, hogy A Karib-tenger kalózai 6. végre valóban mozgásba lendült. A kérdés már csak az: a közönség készen áll-e arra, hogy Jack Sparrow helyett a fia vigye tovább a történetet?
