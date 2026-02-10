Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új főhőssel érkezhet A Karib-tenger kalózai 6.: ő veheti át az ikonikus Jack Sparrow helyét

A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken, Jack Sparrow kapitány, Johnny Depp
Northfoto - Northfoto
film Karib-tenger kalóz Jack Sparrow kulisszatitkok
Hajdu Viktória
2026.02.10.
Rumra fel! Évekig úgy tűnt, elsüllyedt a Karib-tenger kalózai hajója, most viszont újra mozgolódik a legénység és nem csak a fedélzeten.

Hosszú ideig úgy tűnt, hogy A Karib-tenger kalózai franchise sorsa végleg megpecsételődött. A 2017-es Salazar bosszúja nem hozta azt a lelkesedést, amit a Disney remélt, Johnny Depp botrányai pedig inkább hátráltatták, mint segítették a folytatást. A stúdió hallgatott, a rajongók találgattak, Jack Sparrow pedig mintha végleg eltűnt volna a horizonton. Most azonban valami megmozdult.

Újabb pletykák kezdték el keringeni a Karib-tenger kalózai folyatásról. 
Forrás: NORTHFOTO

Jack Sparrow öröksége tovább él? Róla szólhat A Karib-tenger kalózai folytatása

  • A Disney végre újra komolyan foglalkozik A Karib-tenger kalózai 6. sorsával.
  • Jerry Bruckheimer sejtelmes, Orlando Bloom viszont meglepően egyenes volt a folytatás esélyeiről.
  • A háttérben egy merész terv körvonalazódik.

Jerry Bruckheimer producer egy friss interjúban arról beszélt, hogy A Karib-tenger kalózai 6-ban több visszatérő színész is feltűnhet majd, bár a neveket egyelőre nem árulta el. Csak annyit mondott: lesznek ismerős arcok, de a franchise-hoz „újfajta módon” nyúlnak hozzá. Ez a mondat Hollywoodban általában azt jelenti ugyebár, hogy a nosztalgia marad, de a fókusz eltolódik – és pontosan ez az, ami itt is történhet.

Orlando Bloom eközben jóval direktebb volt

Egy brit beszélgetős műsorban elmondta, hogy ugyan semmit nem tud konkrétan a következő filmről, de „határozottan rendelkezésre áll”, ha a készítők újra össze akarják hozni a régi csapatot. Bloom és Keira Knightley karakterei ráadásul a Salazar bosszúja stáblistás jelenetében kifejezetten nyitva hagyták a visszatérés lehetőségét, így Will Turnerék felbukkanása egyáltalán nem lenne meglepő.

És itt jön az a pont, ahol a klasszikus folytatás képe elkezd elmosódni

A Disney ugyanis nem egyszerű hatodik részt szeretne, hanem egy reboot–folytatás hibridet, amely egy új főszereplőre épül fel. 

A filmes bennfentes, Jeff Sneider szerint a történet középpontjában Jack Sparrow fia állhat, aki új szemszögből vezeti be a nézőket a kalózvilágba. 

Ez egyszerre  egy biztonsági játék és kockázat egyaránt. Új karakterrel lehet új közönséget megszólítani, miközben a név és az örökség megmarad.

Johnny Depp helyzete továbbra is kényes kérdés

Bár a bíróság neki adott igazat az Amber Heard elleni perben, és újra dolgozik, korábban többször is kijelentette, hogy nem szeretne visszatérni Jack Sparrow szerepéhez. Bruckheimer viszont nyíltan elmondta, hogy ő szívesen látná újra a karaktert, akár kisebb, akár nagyobb szerepben. Egy mentorfigura, egy legenda, egy feltűnés erejéig visszatérő ikon – mindegyik verzió benne van a pakliban.

A Disney állítólag rengeteg koncepción dolgozott: volt szó teljes rebootról, női főszereplős verzióról (Margot Robbie neve sokáig keringett), valamint klasszikus folytatásról is. A mostani irány ezek ötvözete lehet. A projekt írója, Krysty Wilson-Cairns, aki az 1917 és az Utolsó éjszaka a Sohóban forgatókönyvével bizonyította, hogy nem csak látványban, hanem érzelmi mélységben is erős történeteket tud írni.

Technológiai szempontból is új korszak jöhet

A CGI mára teljesen más szinten áll, mint az első kalózok idején, és a Disney láthatóan ki akarja használni ezt: realisztikusabb tengeri csaták, részletesebb világépítés, látványosabb akciók jöhetnek, miközben a humor és az önirónia sem tűnik el. A cél egyértelmű.

 Modernizálni a franchise-ot anélkül, hogy elveszne a lelke.

A 2017-es filmben egy rövid visszaemlékezésben már láthattuk ugyan a fiatal Jacket, akit Anthony De La Torre alakított, ám valószínű, hogy a Disney új színészt keres majd Jack Sparrow fiának szerepére. 

Johnny Depp and Anthony De La Torre (Photo by Rob Latour/Variety/Penske Media via Getty Images)
Johnny Depp és Anthony De La Torre A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja premierjén 2017-ben Los Angelesben.
Forrás: Penske Media via Getty Images

Egy ekkora ikon árnyékában felnőni nem könnyű feladat, és a casting kulcsfontosságú lesz. Érdekes lehet az is, ha visszatér Brenton Thwaites Henry Turner szerepében, így két legendás kalóz gyereke kerülhetne egymással szembe – vagy épp egy oldalra.

Bár hivatalos bejelentés még nincs, minden jel arra utal, hogy A Karib-tenger kalózai 6. végre valóban mozgásba lendült. A kérdés már csak az: a közönség készen áll-e arra, hogy Jack Sparrow helyett a fia vigye tovább a történetet?

