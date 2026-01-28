Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 28., szerda Karola, Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
oktatás

Ezzel a pofonegyszerű módszerrel jobban fog tanulni a gyereked

Anyuka, aki tanulás közben dicséri a gyeremkét.
E+ - svetikd
oktatás házi feladat lecke
Pópity Balázs
2026.01.28.
Ha eleged van abból, hogy a gyereked a tanulást a büntetéssel azonosítja, akkor itt az ideje, hogy új színt vigyél bele. Ezzel az egyszerű módszerrel sokkal motiváltabb lesz.

Ha valaha kezedbe akadt már gyerekkori füzeted tele piros aláhúzásokkal, X-ekkel, javításokkal illetve megjegyzésekkel, és visszatért az a gyomorszorító érzés, amit annak idején éreztél, akkor jobban meg tudod érteni, miért olyan nehéz rávenni a gyereked a tanulásra. Most képzeld el ugyanezt a füzetet, de piros helyett zöld tintával jelölt dicséretekkel. A zöldtoll-módszer egészen egyedi szemszögből közelíti meg a tanulást, amivel a gyereked alig várja majd, hogy megírja a házi feladatát.

Kislány mosolyog társai körében, mert a tanulását nem a piros hibák határozzák meg. nem
A zöldtoll-módszer hatásai azonnal láthatóak a gyerekek tanulásán és arcán.
Forrás: Shutterstock

A tanulási módszer, ami nem a hibákat, hanem az erősségeket emeli ki

Talán meglepő, de a zöldtoll-módszer már a 80-as évek óta ismert: először az 1983-as kiadású, „Zdravstvuite, deti!” („Helló, gyerekek!”) című könyvben írta le a szovjet pedagógus, Shalva Amonashvili, a humanista nevelés egyik úttörője. Később Tatiana Ivanko blogger tette ismét népszerűvé, és azóta a pedagógusok és szülők között is vírusszerűen terjed hatékonysága miatt.

A hagyományos oktatásban a piros toll a hibák szimbóluma. Minden rossz válasz, elírás vagy téves gondolat pirossal lesz kiemelve, aminek következtében ha a diák sokat hibázik, úgy fog kinézni a füzete, mint egy vérfürdő utáni csatamező. Csoda, hogy nem szívesen nyitja ki majd később? Ezzel szemben a zöldtoll-módszer pont fordítva működik: azt emeli ki, ami jól sikerült. Ha a tanár zölddel húzza alá a jó válaszokat, a kreatív ötleteket és a fejlődés jeleit, az a gyerek önbizalmának is jót tesz, mert arra fog koncentrálni, hogy mit csinált jól.

Az agyunk abban fejlődik, amire figyelünk

A módszer alapja pofonegyszerű: ahelyett, hogy kiemelné a hibáit és megszégyenítené, segít a gyerekeknek arra fókuszálni, ami működik, így az fog fejlődni. Amikor a tanuló látja, hogy a tanár a jó válaszait emeli ki, automatikusan több energiát tesz abba, hogy megint jó válaszokat adjon. Innentől nem azért fog tanulni, mert muszáj, hanem mert kíváncsi lesz, rá, hogy vajon megtudja-e jól csinálni.

Egy zölddel teleírt füzet nem csak színesebb, hanem reménykeltőbb is

A zöldtoll-módszer arra tanítja a gyereket, hogy ne a hibáira fókuszáljon, hanem arra, ami működik és közben örömét lelje abban, amit tanul. A belső motiváció és kíváncsiság ugyanis sokkal nagyobb hajtóerő, mint a félelem.

Egyre több a selymes anyuka, de kik ők és mit csinálnak jobban?

Pár éve tűnt fel először, de már most a bio-mamik babérjaira tör.

Boomerek, X generációsok, figyelem! Ezzel az 5 dologgal elmarod magad mellől felnőtt gyereked

A generációs különbségek gyakorta rányomják a bélyegüket gyerekünkkel való viszonyunkra. Összeszedtük azokat a tipikus szokásokat, amikkel mindenki elidegeníti felnőtt gyerekét.

„Ne ringasd, mert elkényezteted!” – Ezek a legborzalmasabb gyereknevelési tanácsok a történelemből

Összeszedtük a múlt századok bizarr gyereknevelési tanácsait, amik inkább tűnnek rémtörténeteknek, mint útmutatóknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu