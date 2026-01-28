Ezzel a pofonegyszerű módszerrel jobban fog tanulni a gyereked

Ha valaha kezedbe akadt már gyerekkori füzeted tele piros aláhúzásokkal, X-ekkel, javításokkal illetve megjegyzésekkel, és visszatért az a gyomorszorító érzés, amit annak idején éreztél, akkor jobban meg tudod érteni, miért olyan nehéz rávenni a gyereked a tanulásra. Most képzeld el ugyanezt a füzetet, de piros helyett zöld tintával jelölt dicséretekkel. A zöldtoll-módszer egészen egyedi szemszögből közelíti meg a tanulást, amivel a gyereked alig várja majd, hogy megírja a házi feladatát.

A zöldtoll-módszer hatásai azonnal láthatóak a gyerekek tanulásán és arcán.

Forrás: Shutterstock

A tanulási módszer, ami nem a hibákat, hanem az erősségeket emeli ki

Talán meglepő, de a zöldtoll-módszer már a 80-as évek óta ismert: először az 1983-as kiadású, „Zdravstvuite, deti!” („Helló, gyerekek!”) című könyvben írta le a szovjet pedagógus, Shalva Amonashvili, a humanista nevelés egyik úttörője. Később Tatiana Ivanko blogger tette ismét népszerűvé, és azóta a pedagógusok és szülők között is vírusszerűen terjed hatékonysága miatt.

A hagyományos oktatásban a piros toll a hibák szimbóluma. Minden rossz válasz, elírás vagy téves gondolat pirossal lesz kiemelve, aminek következtében ha a diák sokat hibázik, úgy fog kinézni a füzete, mint egy vérfürdő utáni csatamező. Csoda, hogy nem szívesen nyitja ki majd később? Ezzel szemben a zöldtoll-módszer pont fordítva működik: azt emeli ki, ami jól sikerült. Ha a tanár zölddel húzza alá a jó válaszokat, a kreatív ötleteket és a fejlődés jeleit, az a gyerek önbizalmának is jót tesz, mert arra fog koncentrálni, hogy mit csinált jól.

Az agyunk abban fejlődik, amire figyelünk

A módszer alapja pofonegyszerű: ahelyett, hogy kiemelné a hibáit és megszégyenítené, segít a gyerekeknek arra fókuszálni, ami működik, így az fog fejlődni. Amikor a tanuló látja, hogy a tanár a jó válaszait emeli ki, automatikusan több energiát tesz abba, hogy megint jó válaszokat adjon. Innentől nem azért fog tanulni, mert muszáj, hanem mert kíváncsi lesz, rá, hogy vajon megtudja-e jól csinálni.

Egy zölddel teleírt füzet nem csak színesebb, hanem reménykeltőbb is

A zöldtoll-módszer arra tanítja a gyereket, hogy ne a hibáira fókuszáljon, hanem arra, ami működik és közben örömét lelje abban, amit tanul. A belső motiváció és kíváncsiság ugyanis sokkal nagyobb hajtóerő, mint a félelem.