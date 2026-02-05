Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Jégbe öltözött csoda: befagyott a Niagara-vízesés, lélegzetelállító felvételek készültek

extrém hideg amerika Niagara-vízesés
Virág Emília
2026.02.05.
Az extrém hideg különleges arcát mutatta meg a világ egyik legszebb látványosságánál. Turisták ezrei érkeznek a befagyott Niagara-vízeséshez.

Észak-Amerika keleti részét napok óta rendkívüli hideg sújtja, még a Niagara-vízesést is befagyasztotta - igaz, csak részben. A hatalmas víztömeg továbbra is zuhog, a felszínen azonban különböző jégformációk alakultak ki, és lenyűgöző téli díszletté változtatták a tájat.

Befagyott a Niagara-vízesés
Befagyott a Niagara-vízesés
Forrás: Northfoto

A mínuszok hatására a vízesés körül hóval borított fák, jéggé dermedt korlátok és hatalmas jégtömbök uralják a látványt. A levegőben örvénylő pára ráfagy a tájra, és olyan hatást kelt, mintha megállt volna az idő, festményszerűvé teszik a helyszínt.

Befagyott a Niagara-vízesés, de ettől még nem állt meg

Utoljára 1848-ban fordult elő, hogy a víz áramlása gyakorlatilag leállt a Niagara-vízesésnél – akkor egy feljebb kialakult jégtorlasz akadályozta a víz útját, 40 órán keresztül csak lassú csordogálás volt észlelhető. A mostani esetben nem a vízfolyam mozgása állt le, hanem a felszíni permet, a vízcseppek és a köd fagyott meg a dermesztő hidegben. A zuhatag alján és környezetében jéghegyeket idéző formák alakultak ki. A befagyott Niagara-vízesésről további képeket nézegethetsz a Köpönyegen!

