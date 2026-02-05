Maxim úr, köszönjük a loknikat! – A zseni, aki néha megfeledkezett a válásról, mielőtt újra nősült

Hajsütővas a fürdőszobában, géppuska a harctéren – és mindkettő mögött ugyanaz az ember áll. Hiram Maxim nemcsak a találmányaival írta be magát a történelembe, hanem botrányos magánéletével, túlcsorduló önbizalmával és azzal a ritka képességgel is, hogy egyszerre tudott zseniális, veszélyes és meglepően szórakoztató lenni.

Sir Hiram Maxim, a fürtök, fegyverek és fátyolos botrányok mestere, aki saját bevallása szerint is „inkább okozna megbotránkozást, mint unalmat”.

Forrás: SSPL

Sir Hiram Maxim összesen 271 szabadalmat jegyzett be.

A nők (és a háztartások) megmentője: hajsütővas, önműködő egérfogó, automata tűzoltó sprinkler, zsebinhalátor és „békepipa” stb.

A világ (és az emberiség) meghódítója: Maxim-géppuska, repülőgépes körhinta, villanykörte szénszál-technológia, hangtompító és gázmotorok stb.

Hiram Maxim – a férfi, aki hajsütővassal és gépfegyverrel is belopta magát a történelembe

Mielőtt legyintenénk, hogy egy férfi mit is tudhat a hajformázásról, engedd meg, hogy bemutassam Sir Hiram Stevens Maximot, aki tényleg mindenbe beleütötte az orrát – és a kezét. Tőle kaptuk a hajsütővasat, az önműködő egérfogót, egy pár zsebinhalátort… ja, és a géppuskát is. Mármint az elsőt, a legendásat, amit róla neveztek el.

És miközben reggelente épp a füledet égeted meg a hajvasalóval, lehet, hogy ő is eszedbe jut – csak azt talán nem sejted, mekkora dráma és szenvedély volt az életében. Nemcsak a találmányai, a magánélete is simán megérne egy Netflix-sorozatot.

Egy csibész feltaláló, aki háromszor házasodott – néha egyszerre

1840. február 5-én született egy maine-i kisvárosban, majd hamar rájött, hogy a világ túl unalmas lenne, ha ő nem nyúlna bele kicsit. Feltalálni kezdett – ahogy más fest vagy verset ír.

Már fiatalon nősült, de a magánélete később kifejezetten zavarossá vált: egyesek szerint három nőnek is „igennel” felelt, nem mindig időben, és nem mindig a válás után.



Egyik szeretője, Helen Leighton még be is perelte bigámia miatt, ráadásul azt állította, hogy Maxim gyermeket is nemzett vele. Az ügy végül csendben elsimult, de a történet a korabeli sajtótól kezdve a pletykás társasági körökig mindenhol visszhangzott. Maxim viszont nagyon disztingváltan hallgatott róla.