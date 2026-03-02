Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Bridgerton család meglepetése a legkitartóbbaknak: lehet, hogy csak hiszed, hogy végignézted az utolsó epizódot

A negyedik évad lezárása megviccelte a rajongókat. A Bridgerton család utolsó epizódja nem ért véget a stáblistával, amit a nézők marveli fordulatként emlegetnek. Sokan csak utólag jöttek rá, mit hagytak ki.

Szomorúak A Bridgerton család rajongói, Benedict Bridgerton és Sophie Baek Hamupipőke-története után körülbelül két évet kell várni az ötödik évadra. Aki azonban a stáblistánál kikapcsolta a sorozatot, annak még tartogat néhány percnyi szórakozást az utolsó epizód. 

Forrás:  Netflix/Facebook
  • A Bridgerton család negyedik évada a stáblista után elrejtett esküvői jelenettel zárul.
  • A helyszín Benedict vidéki birtoka.
  • A falon látható, befejezett Sophie-portré szimbolikus.
  • A jelenetet a készítők tudatosan easter eggként hagyták meg a kitartó nézőknek.

Amit még biztosan láttál A Bridgerton család negyedik évadában

Mielőtt elindulna a stáblista, a nézők még láthatnak egy jelenetet, amelyben Benedict és Sophie visszatérnek arra a teraszra, ahol először találkoztak az álarcosbálon. Ekkor az is kiderül, hogy Penelope visszavonulása után új Lady Whistledown veszi át a krónikás szerepét, hogy ki, azt a kérdést a sorozat nyitva hagyja. A legtöbben azonban itt lezártnak tekintették a kritikusok szerint legérzelmesebb és legsötétebb évadot – pedig A Bridgerton család negyedik szériája (amelyről kritikánkat itt olvashatod) ezzel még nem ért véget.

Rejtett esküvő Benedict „kunyhójában ”

A stáblista után Benedict „kunyhójában ” találjuk magunkat és a pár esküvőjét láthatjuk, akik szeretteik körében mondják ki a boldogító igent. Benedict mellett feltűnik bátyja, Anthony is, majd a kamera végigpásztáz a házon, és megmutatja Sophie egykori – immár maszk nélkül – álarcosbáli portréját, amit Benedict festett.  „A festmény befejezésének szimbolikája abban rejlik, hogy Benedict ezúttal végig viszi a dolgokat, ahelyett, hogy feladná őket. Azt hiszem, az a tény, hogy befejezte a festményt, azt jelenti, hogy valami megváltozott benne” − nyilatkozta a Benedictet alakító színész Luke Thompson.

A készítők meglepetésnek szánták 

Jess Brownell showrunner a Variety magazinnak elárulta, hogy az esküvőt eredetileg hagyományos finálénak szánták. Végül azonban úgy döntöttek, hogy a verandán játszódó, romantikus jelenet után hagyják „leülepedni” a történetet. „Nagyon szerettük volna filmre vinni az esküvőt. Azt gondoltuk, hogy az igazi és végsőkig kitartó rajongóknak  jó móka lenne egy easter egg az évadban, amivel majd meglephetik azokat a barátaikat, akik a stáblistánál kikapcsolták a sorozatot.” Brownell azt is hangsúlyozta, hogy a különböző társadalmi rétegekből érkező barátok jelenléte az esküvőn szimbolikus lezárása annak az útnak, amelyet a pár bejárt.

„Bridgertont nézek vagy egy Marvel-filmet?”

A stáblista utáni jelenet sokakat váratlanul ért. Több néző, aki már alig várja az ötödik évadot, az X-en osztotta meg zavarodottságát. „Stáblista utáni jelenet? Bridgertont nézek vagy egy Marvel-filmet? Egy pillanatra teljesen összezavarodtam, mert nyilvánvalóan láttam képeket a jelenetről online, de nem vettem észre, hogy ez egy stáblista utáni jelenet lenne” – írta az egyik néző. Egy másik így fogalmazott: „Ez őrület. Elkezdődött a stáblista, és azt hittem, hogy mindenki, aki esküvői jelenetről beszél, megőrült.” Egy harmadik hozzátette: „Bevallom, tegnap befejeztem a Bridgerton negyedik évadát, és nem vettem észre, hogy van egy jelenet a stáblista után. Azt sem tudtam, hol találom, elképzeltem egy kilencedik részt, amit kihagytam, amíg újra nem néztem a nyolcadik részt. Egy pillanatra megkérdőjeleztem az emlékeimet.”

