Visszatér Westeros? Előkészületben az új Trónok harca-film, amit nem akárki vett kézbe

Úgy tűnik, Westeros története még messze nem ért véget. A hírek szerint a (Game of Thrones) Trónok Harca-univerzuma ismét bővülhet – ezúttal egy nagyszabású mozifilm formájában. A Warner Bros. állítólag már fejlesztés alatt tart egy projektet, amelyhez a Kártyavár-sorozat egykori showrunnere, Beau Willimon írt forgatókönyv-vázlatot.

Új Trónok harca formátum érkezhet, akár már jövőre.

Forrás: Northfoto

Jövőre már képernyőre kerülhet az új Trónok Harca-mozifilm A Warner Bros. egy új Trónok harca-mozifilm fejlesztésén dolgozik.

A történet Aegon Targaryen hódításáról szólhat, amely Westeros történetének egyik legfontosabb eseménye.

A projekt jövője azonban bizonytalan a stúdió körüli üzleti átalakulások miatt.

A projekt különösen izgalmas lehet a rajongók számára, mert a történet a legendás Aegon I Targaryen köré épülhet. Ő volt az a hódító uralkodó, aki mintegy 300 évvel a sorozat eseményei előtt egyesítette Westeros hat királyságát (igen, 6 ekkor még nem létezett A hét királyság, amiben hiába nincsenek sárkányok, mégis szeretjük) – természetesen most sárkányokkal, kardokkal és nem kevés vérrel. Vagyis pont azzal a drámai alapanyaggal, ami miatt a Trónok harca annak idején globális jelenséggé vált – és ha tesztelnéd a tudásod, akkor a kvízünkkel azt is megteheted.

Egy történet, amit még nem láttunk

A rajongók számára különösen érdekes, hogy Aegon története eddig csak említésekben és háttérlegendákban jelent meg a képernyőn. Pedig Westeros teljes politikai rendszere az ő hódítására épül: a Targaryen-dinasztia, a Vastrón, és az a hatalmi struktúra, amely később a sorozat konfliktusait is meghatározta.

Ha a film valóban elkészül, akkor a nézők végre megtudhatják, hogyan kezdődött minden. A történet potenciálisan bemutathatná Aegon sárkányait, a hét királyság elleni hadjáratát, valamint azt a brutális politikai stratégiát, amelynek köszönhetően a Targaryenek évszázadokra Westeros uralkodóivá váltak. Való igaz, már Rhaenyra Targaryen életét kivesézte a Sárkányok háza című előzménysorozat, de a kritikusok szerint így is maradtak hiányosságok, amiket illene betölteni egy ekkora költségvetésű történetnek.

Tehát epikus csaták, monumentális látvány és intrika minden mennyiségben – vagyis pont az a recept, amit a rajongók imádnak.

Hollywoodi bizonytalanság a háttérben

A projekt jövője azonban egyelőre messze nem biztos. A hollywoodi iparág jelenleg komoly átalakuláson megy keresztül, és a Warner Bros. jövője is részben bizonytalan. A hírek szerint a Paramount és a Skydance Media felvásárlási folyamata jelentős hatással lehet arra, milyen filmek kapnak zöld utat a következő egy-két évben.

A stúdión belül emiatt két tábor alakult ki. Az egyik oldal szerint sok projektet jegelhetnek, amíg a felvásárlási folyamat lezárul. A másik tábor viszont úgy gondolja, hogy egy ekkora stúdió egyszerűen nem állhat le – a filmek gyártása folytatódni fog.

Az biztos, hogy a Warner Bros. jelenleg is több nagyszabású projekten dolgozik. A tervek között szerepel például a Batman II folytatása, valamint a Minecraft világára épülő filmek további bővítése.

A fantasyuniverzumok aranykora

A streaming korszakában a nagy fantasyuniverzumok felértékelődtek. A HBO számára a Trónok harca az egyik legértékesebb franchise, a másik pedig a Harry Potter világa, amelyből jelenleg is készül egy nagyszabású sorozatadaptáció.