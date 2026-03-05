Két gyermek maradt árván a Beverly Hills 90210 szívtiprója után: így él most Luke Perry fia és lánya

Luke Perry 2019-ben, 52 éves korában hunyt el agyvérzés következtében. Halálával nemcsak Hollywood, hanem a családja is hatalmas veszteséget szenvedett. Perry két gyermeket hagyott maga után: fiát, Jacket és lányát, Sophie-t.

Luke Perry és a gyerekei

Forrás: Getty Images

Hogyan élnek Luke Perry gyerekei?

Luke Perry fia, Jack a ringben épít karriert

Jack Perry 1997. június 16-án született. Bár egyszer színészként is feltűnt édesapja mellett Quentin Tarantino Oscar-díjas filmjében, a Volt egyszer egy… Hollywoodban című alkotásban, pályáját végül nem a filmiparban folytatta. A 28 éves Jack ma már elsősorban profi birkózóként ismert, „Scapegoat” néven lép ringbe. Közösségi oldalain rendszeresen beszámol karrierjének alakulásáról. A Sports Illustratednek adott interjújában korábban arról beszélt, tisztában van azzal, hogy édesapja mennyire ismert, de a saját útját szeretné járni.

„Nem akarom apám hírnevét felhasználni a sikerhez, inkább a saját eredményeimre akarok büszke lenni” – fogalmazott.

Luke Perry fia, Jack Perry

Forrás: Instagram

Luke Perry lánya, Sophie humanitárius munkában találta meg a életcélját

Luke Perry lánya, Sophie 2000. június 7-én született. Ő már egy olyan időszakban nőtt fel, amikor a Beverly Hills 90210 népszerűsége lecsengett. Erről maga Sophie is írt egy 2019-es Instagram-bejegyzésében. „Szerintem az emberek gyakran elfelejtik, hogy az én életemben apám már nem volt olyan híres, mint a sorozat idején” – írta.

Sophie is aktív a közösségi mádiában, gyakran oszt meg utazásairól készült képeket Thaiföldről, Skóciából vagy Olaszországból. Apja halála után két barátjával óvodák építésében vett részt Malawi környékén, az első intézményt pedig Luke Perryről nevezték el.

Luke Perry 1993-ban vette feleségül Rachel „Minnie” Sharpot, ő a színész két gyermekének édesanyja. A pár 2003-ban elvált, de azután is jó kapcsolatban maradtak. A színész később Wendy Madison Bauer terapeutával jött össze. A kapcsolatukról kevés részlet ismert, de a beszámolók szerint körülbelül 2007-ben tették hivatalossá kapcsolatukat, és Perry halálakor már jegyben jártak. Bauer később megható szavakkal emlékezett meg párjáról. „Az elmúlt tizenegy és fél év Luke-kal életem legboldogabb időszaka volt. Hálás vagyok, hogy vele tölthettem ezt az időt” – mondta.