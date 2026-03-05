Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök Adorján, Adrián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemeték

Két gyermek maradt árván a Beverly Hills 90210 szívtiprója után: így él most Luke Perry fia és lánya

sztárcsemeték Beverly Hills , 90210 Luke Perry
Horváth Angéla
2026.03.05.
Luke Perry a kilencvenes évek egyik legnagyobb televíziós ikonja volt: Dylan McKay szerepe a Beverly Hills 90210 című sorozaban meghozta számára a világsikert. Örökségét két gyermeke viszi tovább a színész halála után, mindketten sikeresek a saját pályájukon.

Luke Perry 2019-ben, 52 éves korában hunyt el agyvérzés következtében. Halálával nemcsak Hollywood, hanem a családja is hatalmas veszteséget szenvedett. Perry két gyermeket hagyott maga után: fiát, Jacket és lányát, Sophie-t.

LOS ANGELES - JUNE 6: (US TABS AND HOLLYWOOD REPORTER OUT) Actor Luke Perry and kids Jack and Sophie attend an afterparty for the premiere of "Garfield - The Movie" at the Twentieth Century Fox studio lot on June 6, 2004 in Los Angeles, California. (Photo by Vince Bucci/Getty Images)
Luke Perry és a gyerekei
Forrás: Getty Images

Hogyan élnek Luke Perry gyerekei? 

  • Luke Perry fia, Jack a ringben épít karriert

Jack Perry 1997. június 16-án született. Bár egyszer színészként is feltűnt édesapja mellett Quentin Tarantino Oscar-díjas filmjében, a Volt egyszer egy… Hollywoodban című alkotásban, pályáját végül nem a filmiparban folytatta. A 28 éves Jack ma már elsősorban profi birkózóként ismert, „Scapegoat” néven lép ringbe. Közösségi oldalain rendszeresen beszámol karrierjének alakulásáról. A Sports Illustratednek adott interjújában korábban arról beszélt, tisztában van azzal, hogy édesapja mennyire ismert, de a saját útját szeretné járni.

„Nem akarom apám hírnevét felhasználni a sikerhez, inkább a saját eredményeimre akarok büszke lenni” – fogalmazott.

Luke Perry fia, Jack Perry
Luke Perry fia, Jack Perry
Forrás: Instagram
  • Luke Perry lánya, Sophie humanitárius munkában találta meg a életcélját

Luke Perry lánya, Sophie 2000. június 7-én született. Ő már egy olyan időszakban nőtt fel, amikor a Beverly Hills 90210 népszerűsége lecsengett. Erről maga Sophie is írt egy 2019-es Instagram-bejegyzésében. „Szerintem az emberek gyakran elfelejtik, hogy az én életemben apám már nem volt olyan híres, mint a sorozat idején” – írta. 

Sophie is aktív a közösségi mádiában, gyakran oszt meg utazásairól készült képeket Thaiföldről, Skóciából vagy Olaszországból. Apja halála után két barátjával óvodák építésében vett részt Malawi környékén, az első intézményt pedig Luke Perryről nevezték el.

 

Luke Perry 1993-ban vette feleségül Rachel „Minnie” Sharpot, ő a színész két gyermekének édesanyja. A pár 2003-ban elvált, de azután is jó kapcsolatban maradtak. A színész később Wendy Madison Bauer terapeutával jött össze. A kapcsolatukról kevés részlet ismert, de a beszámolók szerint körülbelül 2007-ben tették hivatalossá kapcsolatukat, és Perry halálakor már jegyben jártak. Bauer később megható szavakkal emlékezett meg párjáról. „Az elmúlt tizenegy és fél év Luke-kal életem legboldogabb időszaka volt. Hálás vagyok, hogy vele tölthettem ezt az időt” – mondta.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Rózsaszín hajjal pózol Gigi Hadid – a rajongók alig ismertek rá

Stílust váltott Gigi Hadid: a világhírű modell ezúttal nem megszokott, piszkosszőke hajával jelent meg, hanem élénk rózsaszín frizurával lepte meg a rajongóit. A modell által frissen posztolt képek a Love Magazine számára készültek, és a kilencvenes évek kultikus filmje, a Jól áll neki a halál inspirálta őket.

Nicola Coughlan ledobná magáról a plussizecímkét: szerinte unalmas, hogy mindig a testéről beszélnek

Nicola Coughlan határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint ő plus size színésznő lenne, és azt is elmondta, mennyire fárasztónak tartja, hogy A Bridgerton család sikere ellenére sokan elsősorban a testalkatával foglalkoznak.

Sarah Ferguson hajléktalan lett: barátoknál húzná meg magát, de senki sem akarja befogadni

Kellemetlen és egyben megalázó helyzetbe került Sarah Ferguson: az elmúlt hónapok botrányai miatt elveszítette otthonát, jelenleg barátainál kénytelen meghúzni magát. A yorki hercegné helyzetét tovább nehezíti, hogy a Jeffrey Epsteinnhez fűződő kapcsolata miatt sok egykori támogatója elfordult tőle.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu