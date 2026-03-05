Rózsaszín hajjal pózol Gigi Hadid – a rajongók alig ismertek rá

Gigi Hadid fotósorozatának hangulata a Jól áll neki a halál című film sötét humorát idézi. Az 1992-es klasszikusban Meryl Streep és Goldie Hawn riválisokat alakítanak, akik egy varázsital segítségével próbálnak örökké fiatalok és szépek maradni – ám ennek súlyos következményei lesznek. A fotózás koncepciója is ezt a gondolatot járja körül: meddig hajlandó elmenni az ember a tökéletesség hajszolásában.

Gigi Hadid rózsaszín frizurával lepte meg a rajongóit

Forrás: Instagram

Gigi Hadid sokkoló fotókon pózol

A sorozat legmegdöbbentőbb darabja a magazin címlapja: Gigi Hadid levágott fejjel pózol. A magazin értelmezése szerint a fotó azt a kérdést feszegeti, milyen messzire vagyunk hajlandók elmenni a tökéletességért – akár odáig is, hogy közben „elveszítjük a fejünket”.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: