Durva dolgot állítanak Sarah Fergusonról: nem is ő nevelte fel a lányait, a gyerekek csak a kirakat miatt kellettek

brit királyi család Beatrix hercegnő Eugénia hercegnő Sarah Ferguson
Horváth Angéla
2026.03.05.
Komoly vitát kavart egy új királyi életrajzíró műve, amely szerint Sarah Ferguson, York hercegnéje közel sem volt olyan odaadó édesanya, mint ahogyan azt a nyilvánosság előtt előadta. Andrew Lownie történész Entitled című könyvében egészen más képet fest a 66 éves hercegnéről, mint amit a közvélemény eddig gondolt róla.

Sarah Fergusonnak két lánya van, Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő. A nyilvánosság előtt mindig úgy beszélt, hogy élete középpontjában a gyerekei állnak. A könyv szerzője azonban állítja, hogy a valóság egészen más volt.

Beatrix hercegnő, Sarah Ferguson és Eugénia hercegnő
Beatrix hercegnő, Sarah Ferguson és Eugénia hercegnő
Forrás: Getty Images

Lownie szerint Sarah Ferguson gyakran bébiszitterekre bízta a gyerekeket, és csak akkor mutatkozott velük, amikor fotósok is jelen voltak. A beszámoló szerint nyilvános eseményeken a kamerák előtt kézen fogta a lányait, majd amikor már nem látták őket a fotósok, visszaadta őket a dadáknak. A könyvben az is szerepel, hogy a komolyabb fotózásokon mindig gondozók várakoztak a közelben, hogy azonnal el tudják vinni a gyerekeket, ha szükséges. Egy névtelen forrás szerint „minden csak megrendezett volt, az elejétől a végéig”.

Sarah Ferguson jó anyának tartja magát

A könyvben megszólalt Madame Vasso írónő is, aki azt állítja, hogy Sarah Ferguson időnként kivette a kislányait az iskolából, hogy luxusutazásokra vigye őket. Ezek az utazások több alkalommal olyan férfiakkal történtek, akikkel a hercegnét akkoriban kapcsolatba hozták. Később olyan fényképek is nyilvánosságra kerültek Marokkóból és a francia Riviéráról, amelyeken Ferguson és a lányai az amerikai üzletember Steve Wyatt, illetve John Bryan pénzügyi tanácsadó társaságában láthatók. Ferguson ezeket az utazásokat azzal magyarázta, hogy szélesíteni akarja a gyerekei látókörét. 

Sarah Ferguson maga több interjúban is hangsúlyozta, mennyire fontos számára az anyaság. A Harper’s Bazaar magazinnak korábban azt mondta, hogy az életében egyetlen dolog van, amit „száz százalékig jól csinált”, és ez a két lánya nevelése.

A könyvben szereplő állítások különösen érzékeny időszakban kerültek napvilágra. Az elmúlt hetekben újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban, amelyekben Sarah Ferguson is szerepel. Olyan e-mailek is előkerültek, amelyek Ferguson és az elítélt szexuális bűnöző intim kapcsolatára utalnak.

