Durva dolgot állítanak Sarah Fergusonról: nem is ő nevelte fel a lányait, a gyerekek csak a kirakat miatt kellettek

Sarah Fergusonnak két lánya van, Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő. A nyilvánosság előtt mindig úgy beszélt, hogy élete középpontjában a gyerekei állnak. A könyv szerzője azonban állítja, hogy a valóság egészen más volt.

Beatrix hercegnő, Sarah Ferguson és Eugénia hercegnő

Lownie szerint Sarah Ferguson gyakran bébiszitterekre bízta a gyerekeket, és csak akkor mutatkozott velük, amikor fotósok is jelen voltak. A beszámoló szerint nyilvános eseményeken a kamerák előtt kézen fogta a lányait, majd amikor már nem látták őket a fotósok, visszaadta őket a dadáknak. A könyvben az is szerepel, hogy a komolyabb fotózásokon mindig gondozók várakoztak a közelben, hogy azonnal el tudják vinni a gyerekeket, ha szükséges. Egy névtelen forrás szerint „minden csak megrendezett volt, az elejétől a végéig”.

Sarah Ferguson jó anyának tartja magát

A könyvben megszólalt Madame Vasso írónő is, aki azt állítja, hogy Sarah Ferguson időnként kivette a kislányait az iskolából, hogy luxusutazásokra vigye őket. Ezek az utazások több alkalommal olyan férfiakkal történtek, akikkel a hercegnét akkoriban kapcsolatba hozták. Később olyan fényképek is nyilvánosságra kerültek Marokkóból és a francia Riviéráról, amelyeken Ferguson és a lányai az amerikai üzletember Steve Wyatt, illetve John Bryan pénzügyi tanácsadó társaságában láthatók. Ferguson ezeket az utazásokat azzal magyarázta, hogy szélesíteni akarja a gyerekei látókörét.

Sarah Ferguson maga több interjúban is hangsúlyozta, mennyire fontos számára az anyaság. A Harper’s Bazaar magazinnak korábban azt mondta, hogy az életében egyetlen dolog van, amit „száz százalékig jól csinált”, és ez a két lánya nevelése.

A könyvben szereplő állítások különösen érzékeny időszakban kerültek napvilágra. Az elmúlt hetekben újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban, amelyekben Sarah Ferguson is szerepel. Olyan e-mailek is előkerültek, amelyek Ferguson és az elítélt szexuális bűnöző intim kapcsolatára utalnak.

