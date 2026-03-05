Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Anne Hathaway

Kegyetlen, vicces és örökérvényű: 8 idézet, amiket imádtunk Az ördög Pradát visel című filmben

Anne Hathaway Az Ördög Pradát visel Meryl Streep
Simon Benedek
2026.03.05.
Merly Streep és Anne Hathaway hamarosan ismét együtt játszik majd. Áprilisban jön a mozikba Az ördög Pradát visel 2. része. Mutatjuk a kultfilm örökérvényű, vicces és néha kegyetlen, de abszolút kedvenc idézeteit.

Az ördög Pradát visel című film nemcsak a divat világába engedett bepillantást, hanem olyan felejthetetlen mondatokat is szült, amelyek közül néhány vicces, mások megbotránkoztatóak, vagy akár kegyetlenek, de mindenképpen örökérvényűek és maradandók. A film tele van keserédes humorral és iróniával, amitől az idézetek egyszerre viccesek és kegyetlenül igazak is. Íme a legjobb idézetek Az ördög Pradát viselből.

Anne Hathaway és Meryl Streep Az ördög Pradát visel c. filmben
Andy Sachs (Anne Hathaway) és Miranda Priestly (Meryl Streep) Az ördög Pradát visel című filmben.
Forrás:  Northfoto 
  • Az ördög Pradát visel nemcsak a divat világát mutatta meg, hanem ikonikus idézeteket is tartalmaz.
  • A film keserédes humora és kegyetlen őszintesége tette igazán emlékezetessé Meryl Streep alakítását Miranda Priestlyként.
  • Hamarosan érkezik a folytatás, amelyben Meryl Streep és Anne Hathaway is visszatér.

Az ördög Pradát visel: kedvenc idézetek a filmből

Az ördög Prádát visel tele van olyan filmes idézetekkel, amelyek nagy része Miranda Priestly (Meryl Streep) ikonikus karakteréhez kapcsolódnak. A Runway főszerkesztőjeként Miranda testesíti meg a divatvilág kegyetlenségét és külsőségekre épülő narratíváját. Az Andy-t játszó Anne Hathaway eleinte elborzad a főnöke karakterétől, de aztán mégis egyfajta kötődés alakul ki a főszereplők között. Az ördög Prádát visel telis tele van vicces filmes idézetekkel, amelyek nemcsak a karakterek személyiségét emelik ki, hanem sokszor kegyetlenül őszinte, örökérvényű igazságokat is hordoznak. Ha szereted a vicces, szókimondó filmes idézeteket, akkor ez a film és a karakterek humora nem fog cserbe hagyni. Íme 8 ikonikus filmes idézet Az ördög Pradát viselből!

  1. „Virágok? Tavasszal? Eredeti” (Miranda)
  2. „Amikor kiveszi a szekrényéből ezt a rémes kék pulóvert, akkor ezt üzeni a világnak, hogy komolyabban veszi magát, minthogy az öltözködéssel törődjön. De fogalma sincs arról, hogy ez a pulcsi nemcsak kék, de nem is türkiz, nem azúr, hanem égszínkék. Nyilvánvalóan arról sincs fogalma, hogy a 2002-es Oscar De La Renta égszínkék ruhákból állt. Hamarosan további nyolc kollekcióban bukkant fel ez a szín. Valamivel később a kiskereskedelmi hálózatba került, onnan valamilyen tragédia folytán a turkálóba, ahonnan maga kihalászta. Ez a kék szín dollármilliók és kemény munka jelképe. Roppant mulatságos, hogy éppen maga idegenkedik a divattól, miközben olyan ruhát hord, amit mi választottunk ki az ön számára.” (Miranda)
  3. „Van valami oka annak, hogy a kávém nincs itt? Meghalt, vagy mi?” (Miranda)
  4. „Itt van Emily? Talán megsüketült? Kétszer szóltam.” (Miranda)
  5. „Az S-es méret már egy ideje nem menő” (Nigel)
  6. „Szerezzen 10-15 Calvin Klein szoknyát. (Jó, milyenekre gondolt?) Kérem untasson mást a kérdéseivel” (Miranda)
  7. „Ennyi” (Miranda)
  8. „Az új fogyókúrám nagyon hatásos, nem eszem semmit” ( Emily)

Minden, amit Az ördög Pradát visel 2. részéről tudunk

Az ördög Pradát visel 2. része ezúttal a közösségi média és a digitális tér hatásait állítja középpontba. Meryl Streep visszatér Miranda Priestlyként, aki a nyomtatott sajtó hanyatlásával és a reklámpénzek elvándorlásával kénytelen szembenézni. Anne Hathaway ismét Andrea Sachs szerepében látható, csakhogy immár egy sikeres digitális-médiavállalat vezetőjeként. A történet legnagyobb fordulata, hogy Andrea cége éppen a Runway elől halássza el a prémium hirdetőket. A folytatás így nemcsak stílusos rivalizálást, hanem generációs és médiapiaci összecsapást is ígér.

Ezek is érdekelhetnek Az ördög Pradát visel 2. részével kapcsolatban:

Anna Wintour végre megszólalt: ezt gondolja Az ördög Pradát visel filmről

Végre megszólalt a Vogue ikonja! Anna Wintour több mint 15 év hallgatás után elárulta, mit gondol Az ördög Prádát visel filmről és hogy tényleg róla mintázták-e Miranda Priestlyt.

Férfigórcső alatt a csajos klasszikus – Ennyire lehet pasis Az ördög Pradát visel című film

Ruhák, csajok, semmi akció. Az ördög Pradát visel sok férfit elijesztett, de lehet a jövőre érkező második részre már te is el tudod vinni a pasidat a moziba.

Vad találgatásokat indított el Az ördög Pradát visel 2. előzetese: mindenki erre kíváncsi most

A Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt főszereplésével készült új film teaservideója február 1-jén debütált, és bár a sztoriról alig árul el valamit, az imádott hangulatot annál jobban hozza. A mozikba május 1-jén kerülő folytatással kapcsolatban azonban egyvalamit nem értenek a rajongók.

 

 

