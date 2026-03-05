Kegyetlen, vicces és örökérvényű: 8 idézet, amiket imádtunk Az ördög Pradát visel című filmben

Az ördög Pradát visel című film nemcsak a divat világába engedett bepillantást, hanem olyan felejthetetlen mondatokat is szült, amelyek közül néhány vicces, mások megbotránkoztatóak, vagy akár kegyetlenek, de mindenképpen örökérvényűek és maradandók. A film tele van keserédes humorral és iróniával, amitől az idézetek egyszerre viccesek és kegyetlenül igazak is. Íme a legjobb idézetek Az ördög Pradát viselből.

Az ördög Pradát visel nemcsak a divat világát mutatta meg, hanem ikonikus idézeteket is tartalmaz.

nemcsak a divat világát mutatta meg, hanem ikonikus idézeteket is tartalmaz. A film keserédes humora és kegyetlen őszintesége tette igazán emlékezetessé Meryl Streep alakítását Miranda Priestlyként.

Hamarosan érkezik a folytatás, amelyben Meryl Streep és Anne Hathaway is visszatér.

Az ördög Pradát visel: kedvenc idézetek a filmből

Az ördög Prádát visel tele van olyan filmes idézetekkel, amelyek nagy része Miranda Priestly (Meryl Streep) ikonikus karakteréhez kapcsolódnak. A Runway főszerkesztőjeként Miranda testesíti meg a divatvilág kegyetlenségét és külsőségekre épülő narratíváját. Az Andy-t játszó Anne Hathaway eleinte elborzad a főnöke karakterétől, de aztán mégis egyfajta kötődés alakul ki a főszereplők között. Az ördög Prádát visel telis tele van vicces filmes idézetekkel, amelyek nemcsak a karakterek személyiségét emelik ki, hanem sokszor kegyetlenül őszinte, örökérvényű igazságokat is hordoznak. Ha szereted a vicces, szókimondó filmes idézeteket, akkor ez a film és a karakterek humora nem fog cserbe hagyni. Íme 8 ikonikus filmes idézet Az ördög Pradát viselből!

„Virágok? Tavasszal? Eredeti” (Miranda) „Amikor kiveszi a szekrényéből ezt a rémes kék pulóvert, akkor ezt üzeni a világnak, hogy komolyabban veszi magát, minthogy az öltözködéssel törődjön. De fogalma sincs arról, hogy ez a pulcsi nemcsak kék, de nem is türkiz, nem azúr, hanem égszínkék. Nyilvánvalóan arról sincs fogalma, hogy a 2002-es Oscar De La Renta égszínkék ruhákból állt. Hamarosan további nyolc kollekcióban bukkant fel ez a szín. Valamivel később a kiskereskedelmi hálózatba került, onnan valamilyen tragédia folytán a turkálóba, ahonnan maga kihalászta. Ez a kék szín dollármilliók és kemény munka jelképe. Roppant mulatságos, hogy éppen maga idegenkedik a divattól, miközben olyan ruhát hord, amit mi választottunk ki az ön számára.” (Miranda) „Van valami oka annak, hogy a kávém nincs itt? Meghalt, vagy mi?” (Miranda) „Itt van Emily? Talán megsüketült? Kétszer szóltam.” (Miranda) „Az S-es méret már egy ideje nem menő” (Nigel) „Szerezzen 10-15 Calvin Klein szoknyát. (Jó, milyenekre gondolt?) Kérem untasson mást a kérdéseivel” (Miranda) „Ennyi” (Miranda) „Az új fogyókúrám nagyon hatásos, nem eszem semmit” ( Emily)

Minden, amit Az ördög Pradát visel 2. részéről tudunk

Az ördög Pradát visel 2. része ezúttal a közösségi média és a digitális tér hatásait állítja középpontba. Meryl Streep visszatér Miranda Priestlyként, aki a nyomtatott sajtó hanyatlásával és a reklámpénzek elvándorlásával kénytelen szembenézni. Anne Hathaway ismét Andrea Sachs szerepében látható, csakhogy immár egy sikeres digitális-médiavállalat vezetőjeként. A történet legnagyobb fordulata, hogy Andrea cége éppen a Runway elől halássza el a prémium hirdetőket. A folytatás így nemcsak stílusos rivalizálást, hanem generációs és médiapiaci összecsapást is ígér.