Az ajakfeltöltés célja általában az ajkak volumenének növelése, az aszimmetria korrigálása vagy a kontúr hangsúlyosabbá tétele. A hialuronsavas ajakfeltöltés azért népszerű, mert a hialuronsav természetesen is jelen van a szervezetben, vízmegkötő tulajdonsága révén pedig teltebb, hidratáltabb megjelenést biztosít. A beavatkozás ambulánsan történik, érzéstelenítő krém alkalmazása mellett, és általában 20–40 percet vesz igénybe.
Mit érdemes tudni az ajakfeltöltésről?
- A hialuronsavas ajakfeltöltés ideiglenes hatású
- A duzzanat az első napokban természetes
- Ajakfeltöltés utáni csomók átmenetileg előfordulhatnak
- A megfelelő technika csökkenti a szövődmények esélyét
- A túlzott mennyiség aránytalanságot okozhat
- Kontrollvizsgálat javasolt néhány héten belül
A hialuronsavas ajakfeltöltés menete
A hialuronsavas ajakfeltöltés során a kezelőorvos vékony tűvel vagy kanüllel juttatja be az anyagot az ajak meghatározott pontjaira. A beadott mennyiség egyénre szabott, figyelembe véve az arányokat és a természetes arcesztétikát. A kezelés után enyhe duzzanat, bőrpír vagy érzékenység jelentkezhet, amely néhány napon belül csökken.
Fontos, hogy a páciens a beavatkozást követő 24–48 órában kerülje az intenzív hőhatást, a szaunát és az erős fizikai terhelést. A hialuronsavas ajakfeltöltés hatása általában 6–12 hónapig tart, majd fokozatosan lebomlik.
Ajakfeltöltés utáni csomók és egyéb mellékhatások
Az ajakfeltöltés utáni csomók gyakran a duzzanat és a beadott anyag átmenetileg egyenetlen eloszlása miatt alakulnak ki. Ezek többnyire néhány napon belül spontán rendeződnek. Amennyiben a csomók tartósak vagy fájdalmasak, kontrollvizsgálat szükséges.
Ritkán előfordulhat gyulladás, fertőzés vagy az érképletek sérülése. Ezért kiemelten fontos, hogy az ajakfeltöltés szakképzett orvos által, megfelelőn steril körülmények között történjen. A túlzott mennyiség vagy a nem megfelelő technika esztétikai problémákat is okozhat.
Reális elvárások és tudatos döntés
Az ajakfeltöltés nem csupán esztétikai kérdés, hanem orvosi beavatkozás. A természetes hatás érdekében érdemes konzervatív megközelítést választani és fokozatosan építkezni. A hialuronsavas ajakfeltöltés előnye, hogy szükség esetén oldható, így bizonyos szövődmények korrigálhatók.
Mikor forduljunk azonnal orvoshoz?
Az ajakfeltöltés utáni csomók többsége ártalmatlan és átmeneti jelenség, azonban vannak olyan tünetek, amelyek sürgős orvosi kontrollt igényelnek. Ha az ajkak egy része hirtelen kifehéredik, erősen fájdalmassá válik, lilás elszíneződés jelenik meg vagy a duzzanat nem csökken néhány napon belül, az érintettségre vagy keringési zavarra utalhat. Ilyen esetben azonnali beavatkozás szükséges, mivel a szövetek vérellátása veszélybe kerülhet. A hialuronsavas ajakfeltöltés biztonságos eljárás, de csak akkor, ha megfelelő szakértelemmel és gyors reakcióval kezelik az esetleges szövődményeket. A páciensek tájékoztatása, a kontrollvizsgálat és a tünetek korai felismerése kulcsfontosságú a szép és biztonságos eredmény érdekében.
Összességében az ajakfeltöltés biztonságos eljárás lehet, ha megfelelő indikációval és körültekintéssel történik. A tájékozottság és a szakemberrel való részletes konzultáció alapvető a szép és harmonikus eredmény érdekében.
