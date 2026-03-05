Az ajakfeltöltés célja általában az ajkak volumenének növelése, az aszimmetria korrigálása vagy a kontúr hangsúlyosabbá tétele. A hialuronsavas ajakfeltöltés azért népszerű, mert a hialuronsav természetesen is jelen van a szervezetben, vízmegkötő tulajdonsága révén pedig teltebb, hidratáltabb megjelenést biztosít. A beavatkozás ambulánsan történik, érzéstelenítő krém alkalmazása mellett, és általában 20–40 percet vesz igénybe.

Forrás: 123RF

Mit érdemes tudni az ajakfeltöltésről? A hialuronsavas ajakfeltöltés ideiglenes hatású

A duzzanat az első napokban természetes

Ajakfeltöltés utáni csomók átmenetileg előfordulhatnak

A megfelelő technika csökkenti a szövődmények esélyét

A túlzott mennyiség aránytalanságot okozhat

Kontrollvizsgálat javasolt néhány héten belül

A hialuronsavas ajakfeltöltés menete

A hialuronsavas ajakfeltöltés során a kezelőorvos vékony tűvel vagy kanüllel juttatja be az anyagot az ajak meghatározott pontjaira. A beadott mennyiség egyénre szabott, figyelembe véve az arányokat és a természetes arcesztétikát. A kezelés után enyhe duzzanat, bőrpír vagy érzékenység jelentkezhet, amely néhány napon belül csökken.

Fontos, hogy a páciens a beavatkozást követő 24–48 órában kerülje az intenzív hőhatást, a szaunát és az erős fizikai terhelést. A hialuronsavas ajakfeltöltés hatása általában 6–12 hónapig tart, majd fokozatosan lebomlik.

Ajakfeltöltés utáni csomók és egyéb mellékhatások

Az ajakfeltöltés utáni csomók gyakran a duzzanat és a beadott anyag átmenetileg egyenetlen eloszlása miatt alakulnak ki. Ezek többnyire néhány napon belül spontán rendeződnek. Amennyiben a csomók tartósak vagy fájdalmasak, kontrollvizsgálat szükséges.

Ritkán előfordulhat gyulladás, fertőzés vagy az érképletek sérülése. Ezért kiemelten fontos, hogy az ajakfeltöltés szakképzett orvos által, megfelelőn steril körülmények között történjen. A túlzott mennyiség vagy a nem megfelelő technika esztétikai problémákat is okozhat.

A túlzott mennyiség aránytalanságot okozhat

Forrás: 123RF

Reális elvárások és tudatos döntés

Az ajakfeltöltés nem csupán esztétikai kérdés, hanem orvosi beavatkozás. A természetes hatás érdekében érdemes konzervatív megközelítést választani és fokozatosan építkezni. A hialuronsavas ajakfeltöltés előnye, hogy szükség esetén oldható, így bizonyos szövődmények korrigálhatók.