Válassz kreatív ajándékot a gyereknek húsvétra! Íme, a legötletesebbek – Termékekkel, árakkal

Hajdu Viktória
2026.03.31.
Csokinyuszi helyett valami izgalmasabbra vágysz? Mutatjuk a mi ajándékötleteinket, ha idén tényleg szeretnél meglepetést okozni.

A húsvéti ünnepek közeledtével sok szülő és nagyszülő azon gondolkodik, mivel lephetné meg a gyerekeket. A csokinyuszi és a cukortojás már-már unalmas klasszikusok, és valljuk be, a gyerekek is egyre inkább vágynak valami újdonságra. Szerencsére számos kreatív és szórakoztató ajándékötlet létezik, amelyek garantáltan mosolyt csalnak a kicsik arcára.

Húsvéti ajándék tippek csoki helyett.
1. Kreatív és fejlesztő játékok

A húsvéti ajándékok között egyre népszerűbbek a kreatív és fejlesztő játékok. Ezek nemcsak szórakoztatják a gyerekeket, hanem segítik a kézügyesség, a logikai gondolkodás és a kreativitás fejlődését is. És természetesen csendes foglalkozásnak, se rossz. 

Wednesday - Éjfekete okosgyurma - 1 799 Ft
Wednesday - Éjfekete okosgyurma -  3 495 Ft
2. Kézműves ajándékok

A kézzel készített ajándékok mindig különlegesek, hiszen szívből jönnek. Egy egyszerű papírból készült nyuszi, egy saját készítésű húsvéti kosárka vagy különlegesen dekorált keksz, sütemény nemcsak szép, hanem személyes ajándék is.

2263942113
Húsvétra is készíthetünk kekszeket ajándékba
3. Könyvek és kifestők

A mesekönyvek és kifestők mindig jó választásnak bizonyulnak, különösen, ha húsvéti témájúak. Egy aranyos nyuszis történet vagy egy színezhető tojásos kifestő nemcsak szórakoztatja a gyerekeket, hanem fejleszti a fantáziájukat és a kézügyességüket is.

Színezd ki! - Állatok, Ár: 700 Forint
4. Társasjátékok

A társasjátékok remek lehetőséget kínálnak a közös családi időtöltésre. Egy húsvéti témájú memóriajáték vagy egy egyszerűbb társasjáték garantáltan leköti a gyerekeket, és közben erősíti a családi kötelékeket is.

Bubis Boci társasjáték - 9 995 Ft
5. Egyedi ajándékcsomagok

Ha nem tudunk dönteni, mi lenne a legjobb ajándék, készíthetünk egyedi ajándékcsomagot is. Egy szép kosárba tehetünk egy kis játékot, egy könyvet, néhány kézzel készített finomságot és egy aranyos plüssfigurát. Így a gyerekek többféle meglepetésnek is örülhetnek egyszerre.

Plüssjáték 1 795 Ft
