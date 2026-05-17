Ebola-járvány: nemzetközi szintű vészhelyzetet hirdetett a WHO a tömeges halálesetek miatt

Komáromi Bence
2026.05.17.
A WHO nemzetközi szintű vészhelyzetett hirdetett, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában felütötte a fejét egy új vírustörzs. Az ebola-járvány miatt jelenleg 246 megbetegedést és 80 gyanús halálesetet vizsgálnak a szakértők.

Megrázó hírek érkeztek Afrikából. Legalább 80 gyanús halálesetet jelentettek a kongói Ituri tartományból, miközben a szomszédos Ugandában is felüthette a fejét az Ebola-járvány. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezért nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. A szakértők szerint a mostani járványt a Bundibugyo-vírustörzs okozza, amelyre a jelentések szerint egyelőre nem létezik engedélyezett oltóanyag vagy gyógyszer. Mutatjuk a részleteket!

Ebola-járvány tört ki két afrikai országban
Mi az az ebola?

  • A gyakran halálos kimenetelű, lázat, izomfájdalmakat, hányást és hasmenést okozó vírus a fertőzött személyek testnedveivel, szennyezett anyagokkal vagy a betegségben elhunyt személyekkel való közvetlen érintkezés útján terjed.
  • Az ebola Afrikában őshonos, vadonélő állatokról, például denevérekről és majmokról terjedhet az emberekre.
  • Az ebola-fertőzés az egyik legveszélyesebb betegség, ugyanis akár 50%-os halálozási aránnyal is járhat.
  • A vírus 1976-os felfedezése óta alkalmanként járványokat okoz főleg Közép- és Nyugat-Afrikában.

A mostani Ebola-járványnak már legalább 80 halálos áldozata lehet

A WHO vasárnapi közleménye szerint a mostani Bundibogyo-vírustörzs nem felel meg a világjárvány kialakulásához vezető vészhelyzet kritériumainak, azonban Afrikában hatalmas problémát okoz jelenleg a terjedése. Jelenleg 80 gyanús halálesetet vizsgálnak az egészségügyi dolgozók Ituri tartományban és 8 laboratóriumi esetben már bizonyítékot találtak arra, hogy a betegség miatt haltak meg az áldozatok. Ezen felül jelenleg 246 gyanús tüneteket produkáló beteget ápolnak kórházban és folyamatos a páciensek kontaktszemélyeinek felkutatása. Hasonló a helyzet Ugandában, ahol Kampalában két egymástól teljesen függetlennek tűnő halálesetet vizsgálnak a szakértők. Az áldozatok mindketten produkálták a betegség tüneteit, majd néhány óra különbséggel vesztették életüket. A WHO az ENSZ-szel és az afrikai CDC-vel karöltve folyamatosan dolgozik az ebola-járvány megfékezésén és figyelmeztették a turistákat, valamint a környező országok lakosságát a veszélyre – számolt be róla a The Guardian

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
