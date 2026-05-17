Brutál bizarr körmök hódítanak, mégis sokan viselik őket - Szerinted undi vagy sikkes?

A zsályazöld és a cat eye formulák ötvözete még sosem volt ilyen divatos. Bár ez a bársonyos, szinte folyékony ragyogás a világ egyik legbizarrabb fantázianevét kapta, mi menthetetlenül rajongunk érte. Ironikus módon a csiganyál-körmök elképesztő sebességgel hódították meg az idei szezont: ezek a tavaszi körmök 2026-ban hatalmas kedvencek lesznek!
Tavaszi körmök 2026: téged is elcsábít majd a csiganyál manikűr
- Legyen szó épített műkörömről vagy klasszikus géllakkról, a selymesen zöldes csillogás bármilyen körömformán és hosszon pazarul mutat.
- A mágneses cat eye technika már az év elején letarolta a trendlistákat, de tavasszal csak tovább nőtt a népszerűsége.
- Íme, a leglátványosabb ’csiganyál-manikűrök’, amelyekből te is ihletet meríthetsz!
A zsályazöld (sage green) rendkívül elegáns módon vette át az uralmat. Ez a lágy, krétás és finoman botanikus árnyalat az a szín, amelyről a divatvilág egyöntetűen úgy döntött: tökéletesen illik a tavaszhoz. Elég érett ahhoz, hogy felváltsa a testszínt, és elég izgalmas ahhoz, hogy letaszítsa a trónról a babarózsaszínt. Ez a báj csillogással, francia manikűrrel és izgalmas mintázatokkal társul, amelyekkel garantáltan te leszel a legsikkesebb.
Üveg cat eye
Akárcsak a wasabi-körömtrendnél, itt is a formula a legfontosabb. A mágnesszemcsék üvegszerű csillogást nyújtanak, amellyel izgalmas, többdimenziós hatást érhetsz el. Ideális, ha a letisztultabb, minimalistább dizájnokat szereted, de egy kis fényre vágysz.
Pöttyös csiganyál
Kevés olyan örökzöld motívum létezik, mint a pöttyös, amely szezonról szezonra képes megújulni. Egyszerre elegáns és játékos, így tökéletes választás, ha egy kis extra csavart vinnél a megjelenésedbe. A legütősebb hatás érdekében párosítsd pasztell- vagy világoszöld csillámos alappal.
Virágos és zöldes manikűr
Virágos manikűr tavaszra? Talán nem korszakalkotó, de egy zsályazöld palettával párosítva bárkit elcsábítana. A tompa zöld alap a hagyományos virágmintáknak természetes hatást kölcsönöz: gondolj csak finom margarétákra, apró, kézzel festett vadvirágokra, vagy akár egyetlen, stratégiailag elhelyezett díszvirágra körmönként.
Csiganyál francia manikűr
Felejtsd el az unalmas, fehér francia manikűrt, mert a pasztellzöld színek uralják majd az évet. Adj hozzá néhány 3D-s arany díszítést az alap és a körömvég közé, és máris kész a Bridgerton udvarába illő, luxus királyi körömszett.
