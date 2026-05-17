Komoly veszélynek teszed ki magad, ha ezt iszod reggel - Súlyos mellékhatásai lehetnek

Noha széles körben egészséges alternatívának tartják, a fekete tea hatása mégsem olyan jótékony, mint hisszük. Sőt, reggeli kortyolgatásával kifejezetten károsítjuk egészségünket a legújabb kutatások szerint. Egy reggeli fekete valóságos sokkhatás szervezeted számára, amit egész nap alig bír kiheverni.

A reggeli órákban káros lehet a fekete tea hatása.

Forrás: Shutterstock

A fekete tea káros hatásai Jótékony tulajdonságai ellenére nem javallott reggel fekete teát fogyasztani.

A benne lévő csersavak irritálják a gyomrot, de a felszívódást is lassítja.

A fekete tea hatásait előnyösebbek a későbbi órákban.

Ezért ne igyál reggel fekete teát

Szinte mindenki tisztában van vele, hogy nem jó éhgyomorra kávét vagy energiaitalt inni. Csakhogy a reggeli fekete tea legalább ilyen, ha nem még károsabb lehet, ami azért is kétségbeejtő, mert sokan kávé helyett isszák. Igaz ugyan, hogy a koffeinje, a tein, valamint a teobromin és teofilin felpörget minket, tele van ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal, B-, C-, E-vitamin tartalmáról nem is beszélve, reggel mégis valóságos méreg szervezetünk számára.

Ugyanis a reggel pihent állapotban lévő gyomrot, illetve az ébredés után különösen érzékeny gyomornyálkahártyát kikészítik a csersavak (tanninok). Összehúzó hatásuk révén görcsöket, irritációkat, émelygést, akár hányingert is okozhatnak.

A fekete tea koffeintartalma erős vízhajtó hatású, így reggel nemhogy hidratálná, még jobban szárítja a szervezetet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy sokan mást nem is isznak mellé, máris teljes a katasztrófa. Az sem javít a helyzeten, hogy felborítja az emésztőenzimek természetes egyensúlyát, melynek emésztési zavarok, székrekedés lehet a következménye.

A fekete tea hatásai között mégis a felszívódás akadályozása a legkártékonyabb. A tealevélben lévő anyagok a reggeli órákban gátolják az olyan, szervezetünk számára nélkülözhetetlen ásványi anyagok felszívódását, mint a vas, réz vagy króm.

Egészségünk megőrzése érdekében legjobb, ha reggel tiszta vizet iszunk, ami nem csupán hidratél, de emésztésünket is beindítja. Fekete teát reggeli helyett érdemes ebéd után, illetve uzsonna mellé fogyasztani, amikor jótékony hatásai érvényesülhetnek. Ha mindenképp reggel innánk, akkor is várjunk 20-30 percet étkezés után, hogy szervezetünk felébredjen.

Fekete tea hatása a szervezetre Az angolok sem véletlenül öntenek tejet a fekete teába: a tejfehérje megköti a tea csersavait, ami így kíméletes a gyomorhoz. Citrom hozzáadása pedig a felszívódást segítheti, ám még ezen trükkök alkalmazásával is érdemes később elfogyasztani reggeli fekete teánkat.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: