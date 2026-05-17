Matt Damont és Ben Afflecket rendőrök perelik - Emiatt kerültek bajba

Valós rendőrségi ügy ihlette a Netflix új thrillerét, amely most komoly jogi vitát robbantott ki. Matt Damon és Ben Affleck legújabb közös filmje, a The Rip – magyarul A nagy fogás – hónapok óta tarol a streamingplatformon, de két miami rendőr szerint túl sok benne a valóságos elem.

Újabb botrány árnyékolja be Matt Damon és Ben Affleck közös Netflix-filmjének sikerét. A sztárduó legújabb krimije, a The Rip, A nagy fogás hatalmas nézettséget hozott a streamingóriásnak, most azonban jogi csatározás közepébe került. A film egy valós, 2016-os miami drograzzia eseményeiből inspirálódott, amikor több mint 24 millió dollárnyi készpénzt találtak egy rejtekhelyen. A történetben Damon és Affleck korruptnak tűnő rendőröket alakítanak, akik között megbomlik a bizalom a hatalmas pénzösszeg miatt.

Csakhogy két valódi Miami-Dade-i rendőr szerint a film túl közel áll a valósághoz, és úgy vélik, egyértelműen rájuk lehet ismerni a karakterekben. Jonathan Santana és Jason Smith ezért rágalmazás miatt pert indítottak a színészek produkciós cége, az Artists Equity ellen. Azt állítják, hogy a film miatt sokan korrupt rendőröknek tartják őket, pedig – ahogy fogalmaztak – „egyetlen dollárt sem loptak”. A helyzetet tovább fokozza, hogy a film ugyan tartalmazza a szokásos hollywoodi figyelmeztetést, miszerint a történet fikciós elemeket használ, az érintett rendőrök szerint mégis túl sok konkrét részlet egyezik a valódi üggyel. Emiatt komoly erkölcsi és szakmai károkról beszélnek, és anyagi kártérítést is követelnek.

A Netflix egyelőre hivatalosan nem kommentálta az ügyet, de a botrány különösen kellemetlen lehet a platform számára, hiszen a The Rip az év egyik legnagyobb streaming-premierje lett. A produkciót ráadásul sokan azért is figyelték, mert Damon és Affleck legendás párosa hosszú idő után újra együtt szerepelt egy nagyszabású thrillerben. Hollywoodban nem ritka, hogy valós eseményekből készülnek filmek, de amikor az érintettek magukra ismernek a képernyőn, abból könnyen bírósági ügy lehet. Most úgy tűnik, a Netflix egyik legnagyobb idei dobása is ilyen vihart kavart.