A szakértők figyelmeztettek: ezért ne moss kezet a repülő WC-jében

Mindenki tudja, hogy mosdóhasználat után illik kezet mosni (sőt, kell is!) – ez viszont repülőn visszafelé is elsülhet. A probléma most nem a repülő WC-je, hanem az, ami utána jön.

A repülő WC-jén nem érdemes kezet mosni.

Forrás: 123RF

Repülő WC-je: utazási tippek a higiénia megtartásához Bár a repülő mosdója rendszeresen van takarítva, attól még ez nem a leghigiénikusabb hely a fedélzeten.

A mosdóajtó zárját és kilincsét általában nem szokták takarítani, ezért kézmosás után egyből bepiszkítjuk a kezünket.

A szakértők azt javasolják, hogy figyeljünk oda arra, hogy mit érintünk meg, és hogy kézmosás helyett használjunk inkább fertőtlenítő törlőkendőt.

Repülős higiénia: mit ne csinálj repülőn?

A repülő WC-jét mindannyian igyekszünk elkerülni. De ha mégiscsak használnunk kell, akkor egy dologra figyelnünk kell. A szakértők most elárulták, hogy hiába mosod meg a kezed, utána ismét teljesen bepiszkítod, ha nem figyelsz oda.

Josephine Remo utazási blogger és légiutas-kísérő szerint míg a mosdók rendszeresen vannak tisztítva, addig a kilincs és a zár legtöbbször nem kerül fertőtlenítésre. Mosdóhasználat után pedig valahogy ki kell nyitni a zárat. Vagyis a kézmosás repülőn teljesen felesleges, hiszen egyből bepiszkítjuk a kezünket az ajtó kinyitásával.

A kilincset és a zárat nem fertőtlenítik.

Forrás: 123RF

Akkor mit csináljunk helyette?

Shanina Khnighton, a Case Western Reserve University kutatója elsősorban azt javasolja, hogy legyünk tudatosak azzal kapcsolatban, hogy milyen felülethez érünk hozzá. Hiszen kétségtelen, hogy a repülős utazás az emberiség egyik legnagyobb technológiai találmánya, ám az utazás sem nem a legkényelmesebb, sem nem a leghigiénikusabb. A legjobb, amit tehetsz, hogy igyekszel nem hozzányúlni olyan dolgokhoz, amiket emberek ezrei érintettek meg koszos kézzel.

Charles Platkin étkezési szakértő még egyszerűbb megoldást javasol: egyáltalán ne moss kezet, használj helyette fertőtlenítő törlőkendőt! Platkin továbbá azt a higiéniai tippet is megosztotta az olvasókkal, hogy ha jót akarunk magunknak, akkor a repülő fedélzetén ne kérjünk kávét vagy teát.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: