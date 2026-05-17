Komáromi Bence
2026.05.17.
A 73 éves színész egészsége megroppant az elmúlt hónapokban. Korábban olyan képek készültek róla, amelyeken látható volt, hogy már csak járókerettel képes sétálni. Most azonban még szomorúbbá vált a helyzet, David Hasselhoff ugyanis újabban már csak kerekesszék segítségével képes közlekedik.

Megdöbbentő hírek érkeztek a Baywatch egykori ikonjáról. David Hasselhoff hatalmas riadalmat keltett a rajongóiban, miután olyan képek készültek róla, melyeken öregen és meggyötörten ült egy kerekesszékben, amit az egyik segítője tolt. David Hasselhoff több műtéten is átesett az elmúlt hónapokban és valószínűleg emiatt kényszerült kerekesszékbe. Mutatjuk a részleteket!

David Hasselhoff egészsége megroppant az elmúlt hónapokban
Forrás: Profimedia

David Hasselhoff kerekesszékbe kényszerült

Nagyon megöregedett a filmsztár az elmúlt években. Korábban több cikkünkben is beszámoltunk arról, hogy David Hasselhoff, aki korábban évtizedeket tagadhatott volna le a korából, szinte egyik pillanatról a másikra megőszült, drasztikusan lefogyott, valamint esetlenné vált a mozgása. A Page Six tájékoztatása szerint az áll a brutális változás hátterében, hogy a színész néhány hónapja több térd-, és csípőprotézis-műtéten esett át. A beavatkozások óta fizikoterápiára jár, azonban most egy kisebb baleset következtében újra kerekesszékbe kényszerült. A róla készült legfrissebb fotókon láthatjuk, hogy a jobb bokáján kötés vírított, a térdén pedig szorítót viselt. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban törékennyé vált a színész teste, ezért a feleségével, Hayley Robertsszel arra a döntésre jutottak, hogy jobb, ha kerekesszékkel közlekedik a következő hetekben.

David Hasselhoff legfrissebb fotóit itt tudod megtekinteni:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
