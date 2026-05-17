Halálos divat? Ez a mindenki által imádott fűszer valójában durván mérgező lehet!

Sokan úgy szórják a fahéjat a kávéba, zabkásába vagy süteménybe, mintha valami csodaszer lenne. Fitneszinfluenszerek esküsznek rá, diétázók literszám isszák a fahéjas vizet, és rengetegen hiszik azt, hogy minél több, annál egészségesebb. Pedig a szakértők szerint ez óriási tévedés lehet! A legújabb figyelmeztetések szerint a túlzott fahéjfogyasztás kimondottan veszélyes lehet, és a legdurvább az egészben, hogy sokan erről semmit sem tudnak.

A túlzott fogyasztása veszélyes: fulladás, ájulás, májkárosodás lehet a következménye.

A túlzott fogyasztás májkárosító anyagokat juttathat a szervezetbe.

Belélegezve veszélyes tüdőirritációt és fulladást okozhat.

A vércukorszintet is veszélyesen lecsökkentheti, akár ájulást okozva.

Veszélyes a májra, durván károsíthatja - a fahéj hatása a szervezetre nem csak pozitív lehet

A boltokban leggyakrabban kapható kasszia fahéj nagy mennyiségben tartalmaz egy kumarin nevű vegyületet. Ez az anyag túlzásba vitt fogyasztás esetén károsíthatja a májat, különösen azoknál, akik érzékenyebbek vagy már eleve valamilyen májproblémával küzdenek.

Szakértők szerint a napi szinten, nagy adagban fogyasztott fahéj – például „egészséges” reggeli italokban vagy étrend-kiegészítőkben – hosszú távon komoly gondokat okozhat. A kumarin bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is növelheti.

Kilyukadhat tőle a szád?

És ez még nem minden! A fűszerben lévő fahéjaldehid nevű anyag például allergiás reakciót válthat ki, ami nagy mennyiség esetén fájdalmas szájfekélyhez vezethet.

A tünetek között jelentkezhet égő érzés a szájban, duzzadt nyelv, fájdalmas szájsebek, viszketés és kellemetlen irritáció is, vagyis egy ártatlannak tűnő fahéjas édesség vagy ital akár komoly panaszokat is kiválthat az arra érzékenyeknél.

Vagyis az a kis extra fahéjas rágó vagy cukorka nem biztos, hogy annyira ártatlan, mint amilyennek tűnik!

Fulladást is okozhat

A fahéj akkor válhat igazán veszélyessé, ha a finom por a légutakba kerül! Elég egy óvatlan pillanat, egy félrenyelés vagy az, hogy valaki véletlenül belélegzi a fahéjport, és máris jöhet a heves köhögőroham, a fulladásérzés vagy akár a légszomj.

A fahéjpor erősen irritálja a torkot és a tüdőt, miközben a szervezet szinte képtelen lebontani ezeket az apró növényi rostokat. A lerakódott por gyulladást okozhat, súlyosabb esetben pedig akár maradandó tüdőkárosodáshoz vagy veszélyes tüdőgyulladáshoz is vezethet.

Nem véletlen, hogy az interneten időről időre felbukkannak az őrült fahéjszippantós kihívások, amelyek után fiatalok kerülnek kórházba. Ami elsőre vicces játéknak tűnik, abból pillanatok alatt komoly egészségügyi vészhelyzet lehet.

Akár össze is eshetsz tőle, ájulást is kiválthat

Kevesen tudják, de a fahéj képes utánozni az inzulin hatását, vagyis segíthet csökkenteni a vérben lévő cukor mennyiségét. Ez elsőre jól hangzik, csakhogy a túlzás itt is komoly veszélyeket rejthet.

Ha valaki túl sok fahéjat fogyaszt, a vércukorszintje akár veszélyesen alacsonyra is leeshet. Ennek tünete lehet a szédülés, a remegés, az extrém fáradtság, de súlyosabb esetben akár ájulás is bekövetkezhet. Különösen azoknak kell óvatosnak lenniük, akik cukorbetegségre szednek gyógyszert, mert náluk még nagyobb lehet a kockázat.

Nem minden fahéj egyforma

A szakértők szerint van különbség a fahéjak között. A ceyloni fahéj jóval kevesebb kumarint tartalmaz, ezért biztonságosabbnak tartják rendszeres fogyasztásra. A probléma az, hogy a legtöbb ember nem is tudja, milyen fahéjat vesz le a bolti polcról.