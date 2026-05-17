„Nem tudtam járni” – Kylie Jenner megrázó részleteket árult el második terhességéről

Nem minden terhesség olyan könnyed, mint amilyennek az kívülről, vagy éppen a fotókból látszik. Erre most Kylie Jenner szolgáltatott egy nagyon is személyes példát. A 28 éves realitysztár és üzletasszony Jake Shane Therapuss podcastjében mesélt második gyermeke, Aire Webster érkezéséről, és enyhén szólva, nem finomkodott a részletekkel.

Kylie Jenner második gyermekét, Airet nagyon ritkán mutatja meg a médiának, ellentétben Stormival.

Kylie Jenner elárulta, Aire-rel való terhessége sokkal nehezebb volt, mint Stormival.

Erős hát- és ülőideg-fájdalmak miatt egy időre járni sem tudott.

Hónapokig ágynyugalomra kényszerült, mert három centire kitágult.

Kylie a podcastben elmondta, hogy míg első gyermekével, Stormival a várandósság szinte „álom” volt, addig Aire-rel egészen más helyzetben találta magát. Már a terhesség 12. hetében olyan erős derék- és ülőideg-fájdalmak jelentkeztek nála, hogy egy reggel arra ébredt: nem tud járni.

„Nem tudtam járni. Őrült isiászos fájdalmaim (ülőideg fájdalom) és brutális derékfájásom volt”

– mondta.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy Jenner szerint a hányinger is sokkal rosszabb volt, mint első terhességénél. Ha nem evett, az állapota csak romlott, ezért – saját bevallása szerint – szinte mindent megevett.

„Minden este megettem egy doboz fagyit. Rengeteg szénhidrátot, bageleket”

– mesélte.

A legijesztőbb időszak azonban akkor jött, amikor az orvosa ágynyugalmat rendelt el számára. Körülbelül másfél-két hónapon át három centire ki volt tágulva.

„Sok minden történt odalent… három centire ki voltam tágulva, a baba szinte kipottyant belőlem. Ez az időszak a gyerekek apukájával is megterhelő volt”

– fogalmazott nyersen, hozzátéve, hogy emiatt sokszor az ágyat sem tudta elhagyni.

Arról is beszélt, mennyire megijedt első terhességénél, amikor 19 évesen megtudta, hogy Stormit várja. Attól félt, hogyan reagálnak majd a szülei, végül azonban – mint mondta – senki sem haragudott rá. A terhességet akkor szinte teljesen titokban tartotta a nyilvánosság előtt, mert úgy érezte, ezzel védi önmagát. Miután végül bejelentette a hírt, három órán át sírt a megkönnyebbüléstől.