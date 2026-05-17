„Nem tudtam járni” – Kylie Jenner megrázó részleteket árult el második terhességéről

Súlyos fájdalmak, ágynyugalom és rengeteg félelem. Kylie Jenner most olyan részleteket osztott meg második terhességéről, amikre senki sem számított.

Nem minden terhesség olyan könnyed, mint amilyennek az kívülről, vagy éppen a fotókból látszik. Erre most Kylie Jenner szolgáltatott egy nagyon is személyes példát. A 28 éves realitysztár és üzletasszony Jake Shane Therapuss podcastjében mesélt második gyermeke, Aire Webster érkezéséről, és enyhén szólva, nem finomkodott a részletekkel.

Kylie Jenner második gyermekét, Airet nagyon ritkán mutatja meg a médiának, ellentétben Stormival.  
„Nem tudtam járni” – Kylie Jenner őszinte vallomása sokkolta a rajongókat

  • Kylie Jenner elárulta, Aire-rel való terhessége sokkal nehezebb volt, mint Stormival.
  • Erős hát- és ülőideg-fájdalmak miatt egy időre járni sem tudott.
  • Hónapokig ágynyugalomra kényszerült, mert három centire kitágult.

Kylie a podcastben elmondta, hogy míg első gyermekével, Stormival a várandósság szinte „álom” volt, addig Aire-rel egészen más helyzetben találta magát. Már a terhesség 12. hetében olyan erős derék- és ülőideg-fájdalmak jelentkeztek nála, hogy egy reggel arra ébredt: nem tud járni. 

„Nem tudtam járni. Őrült isiászos fájdalmaim (ülőideg fájdalom) és brutális derékfájásom volt”

 – mondta.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy Jenner szerint a hányinger is sokkal rosszabb volt, mint első terhességénél. Ha nem evett, az állapota csak romlott, ezért – saját bevallása szerint – szinte mindent megevett. 

„Minden este megettem egy doboz fagyit. Rengeteg szénhidrátot, bageleket” 

– mesélte.

A legijesztőbb időszak azonban akkor jött, amikor az orvosa ágynyugalmat rendelt el számára. Körülbelül másfél-két hónapon át három centire ki volt tágulva. 

„Sok minden történt odalent… három centire ki voltam tágulva, a baba szinte kipottyant belőlem. Ez az időszak a gyerekek apukájával is megterhelő volt” 

– fogalmazott nyersen, hozzátéve, hogy emiatt sokszor az ágyat sem tudta elhagyni.

Arról is beszélt, mennyire megijedt első terhességénél, amikor 19 évesen megtudta, hogy Stormit várja. Attól félt, hogyan reagálnak majd a szülei, végül azonban – mint mondta – senki sem haragudott rá. A terhességet akkor szinte teljesen titokban tartotta a nyilvánosság előtt, mert úgy érezte, ezzel védi önmagát. Miután végül bejelentette a hírt, három órán át sírt a megkönnyebbüléstől. 

Hozzátette, hogy Stormit nem tudta anno megvédeni a nyilvánosságtól és ezt már nagyon bánja. Ezért Aire esetében sokkal megfontoltabb és óvatosabb. 

