Húsvéti programajánló családoknak – 10+1 tuti tipp, országos körkép

A tavasz egyik legszebb ünnepe nemcsak a hagyományokról, hanem az együtt töltött élményekről is szól. A húsvét kiváló alkalom arra, hogy a család kimozduljon, és közösen fedezzen fel izgalmas programokat. Összegyűjtöttük az ország legjobb eseményeit, ahol kicsik és nagyok is jól érezhetik magukat.
Családi programok húsvét idején – Élmények az egész országban
A húsvét az év egyik legfontosabb ünnepe, amelyet világszerte különböző hagyományokkal és szokásokkal ünnepelnek. Az ünnepi időszakhoz számos hagyomány és szokás is kapcsolódik. A hétfői locsolkodás talán mindenki kedvence.
A húsvéti hosszú hétvége tökéletes alkalom arra, hogy a család együtt fedezzen fel izgalmas programokat. Összegyűjtöttük a legjobb eseményeket: a hagyományőrző fesztiváloktól a kalandos tojásvadászatokig.
1. Tavaszi témahét a Skanzenben
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum: 2026. április 3–12.
Hagyományőrző programokkal, tojásos játékokkal, locsolkodási szokásokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat. Aktív programok is leszenk, például bringatúrák.
2. Húsvét a Nemzeti Parkban
Hortobágyi Nemzeti Park: Húsvéti hétvége
Természetközeli programok, tojáskeresés és családi túrák a puszta különleges világában. Nyugodt, kirándulós kikapcsolódás.
3. Húsvéti Nyuladalom
Siófok: 2026. április 3–6.
Igazi fesztiválhangulat a Balaton partján: tojásvadászat, nyúlfutam, koncertek és kézműves vásár. Családi program és esti koncertek kombinációja.
4. Matyó húsvét
Mezőkövesd: 2026. április 5–6.
Autentikus néphagyományok a híres Hadas városrészben: locsolkodás, néptánc, kézműveskedés. Az egyik legszínesebb hagyományőrző húsvéti program.
5. Húsvéti tojásvadászat az állatkertben
Szegedi Vadaspark: Húsvéti hétvége
Tojáskereső játékok és állatbemutatók egy izgalmas állatkerti környezetben. Állatbarát családoknak ideális.
6. Húsvéti hétpróba és kirándulás
Szilvásvárad: Húsvéti hétvége
Játékos kihívások után kirándulás a Szalajka-völgy területén, erdei vasúttal és túrákkal. Aktív családoknak ideális.
7. Tavaszköszöntő Fesztivál
Hajdúböszörmény: 2026. április 4–11.
Egy héten át tartó, több helyszínes fesztivál, ahol népi hagyományok, zene és közösségi élmények keverednek. Kézműves mesterségek és színpadi programok minden korosztálynak.
8. Falusi húsvét a Múzeumfaluban
Nyíregyháza Sóstói Múzeumfalu: 2026. április 5–6.
Hagyományos falusi élet hangulata: tojásdíszítés, locsolkodás, állatsimogató és lovaskocsikázás. Igazi régi idők húsvétja.
9. Hollókői Húsvéti Fesztivál
Hollókő Ófalu: 2026. április 3–6.
Az egyik legismertebb húsvéti rendezvény: palóc hagyományok, locsolkodás, táncház és gasztronómia. Látványos, nagyon népszerű (nagy tömeg várható).
10. Ibolya Nap a Királyi Kastélyban
Gödöllői Királyi Kastély: 2026. április 5–6.
Sisi kedvenc virága, az ibolya köré épülő elegáns esemény: tojáspatkolás, meseprogramok és vásár. 6 év alatt ingyenes.
+1 A Várkastély rejtélye – Fortélyos küldetés
Budapest, Vajdahunyadvár: 2026. március 28. – május 25.
Egy különleges, interaktív kiállítás és játék, ahol a látogatók egy rejtélyekkel teli kaland részesei lehetnek. A küldetés során titkos jeleket kell megfejteni, rejtett tárgyakat megtalálni és Fortély Professzor feladványait megoldani.
Mitől különleges?
- Több mint 1000 m²-es élménytér
- Logikai és ügyességi kihívások
- Képzeletbeli világok: erdő, kastély, titkos termek
- 4–99 éves korig ajánlott
Igazi szabadulószoba + kiállítás élmény családoknak.
