Húsvéti programajánló családoknak – 10+1 tuti tipp, országos körkép

A tavasz egyik legszebb ünnepe nemcsak a hagyományokról, hanem az együtt töltött élményekről is szól. A húsvét kiváló alkalom arra, hogy a család kimozduljon, és közösen fedezzen fel izgalmas programokat. Összegyűjtöttük az ország legjobb eseményeit, ahol kicsik és nagyok is jól érezhetik magukat.

Hollókő immár sok éve tömegeket vonz ilyenkor.

Családi programok húsvét idején – Élmények az egész országban

A húsvét az év egyik legfontosabb ünnepe, amelyet világszerte különböző hagyományokkal és szokásokkal ünnepelnek. Az ünnepi időszakhoz számos hagyomány és szokás is kapcsolódik. A hétfői locsolkodás talán mindenki kedvence.

A húsvéti hosszú hétvége tökéletes alkalom arra, hogy a család együtt fedezzen fel izgalmas programokat. Összegyűjtöttük a legjobb eseményeket: a hagyományőrző fesztiváloktól a kalandos tojásvadászatokig.

1. Tavaszi témahét a Skanzenben

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum: 2026. április 3–12.

Hagyományőrző programokkal, tojásos játékokkal, locsolkodási szokásokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat. Aktív programok is leszenk, például bringatúrák.

2. Húsvét a Nemzeti Parkban

Hortobágyi Nemzeti Park: Húsvéti hétvége

Természetközeli programok, tojáskeresés és családi túrák a puszta különleges világában. Nyugodt, kirándulós kikapcsolódás.

3. Húsvéti Nyuladalom

Siófok: 2026. április 3–6.

Igazi fesztiválhangulat a Balaton partján: tojásvadászat, nyúlfutam, koncertek és kézműves vásár. Családi program és esti koncertek kombinációja.

4. Matyó húsvét

Mezőkövesd: 2026. április 5–6.

Autentikus néphagyományok a híres Hadas városrészben: locsolkodás, néptánc, kézműveskedés. Az egyik legszínesebb hagyományőrző húsvéti program.

5. Húsvéti tojásvadászat az állatkertben

Szegedi Vadaspark: Húsvéti hétvége

Tojáskereső játékok és állatbemutatók egy izgalmas állatkerti környezetben. Állatbarát családoknak ideális.

6. Húsvéti hétpróba és kirándulás

Szilvásvárad: Húsvéti hétvége

Játékos kihívások után kirándulás a Szalajka-völgy területén, erdei vasúttal és túrákkal. Aktív családoknak ideális.

7. Tavaszköszöntő Fesztivál

Hajdúböszörmény: 2026. április 4–11.

Egy héten át tartó, több helyszínes fesztivál, ahol népi hagyományok, zene és közösségi élmények keverednek. Kézműves mesterségek és színpadi programok minden korosztálynak.