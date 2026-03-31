2026. márc. 31., kedd

Húsvéti programajánló családoknak – 10+1 tuti tipp, országos körkép

élmény húsvét 2026 húsvét tavaszi szünet családi program
Tóth Hédi
2026.03.31.
Izgalmas családi programokat gyűjtöttünk össze a tavaszi szünetre. A húsvét idején országszerte színes események várnak.

A tavasz egyik legszebb ünnepe nemcsak a hagyományokról, hanem az együtt töltött élményekről is szól. A húsvét kiváló alkalom arra, hogy a család kimozduljon, és közösen fedezzen fel izgalmas programokat. Összegyűjtöttük az ország legjobb eseményeit, ahol kicsik és nagyok is jól érezhetik magukat.

Családi programok és vidám élmények várnak országszerte húsvét idején. Hollókő immár sok éve tömegeket vonz ilyenkor.
Családi programok húsvét idején – Élmények az egész országban

A húsvét az év egyik legfontosabb ünnepe, amelyet világszerte különböző hagyományokkal és szokásokkal ünnepelnek. Az ünnepi időszakhoz számos hagyomány és szokás is kapcsolódik. A hétfői locsolkodás talán mindenki kedvence. 

A húsvéti hosszú hétvége tökéletes alkalom arra, hogy a család együtt fedezzen fel izgalmas programokat. Összegyűjtöttük a legjobb eseményeket: a hagyományőrző fesztiváloktól a kalandos tojásvadászatokig.

1. Tavaszi témahét a Skanzenben

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum: 2026. április 3–12.
Hagyományőrző programokkal, tojásos játékokkal, locsolkodási szokásokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat. Aktív programok is leszenk, például bringatúrák.

2. Húsvét a Nemzeti Parkban

Hortobágyi Nemzeti Park: Húsvéti hétvége
Természetközeli programok, tojáskeresés és családi túrák a puszta különleges világában. Nyugodt, kirándulós kikapcsolódás.

3. Húsvéti Nyuladalom

Siófok: 2026. április 3–6.
Igazi fesztiválhangulat a Balaton partján: tojásvadászat, nyúlfutam, koncertek és kézműves vásár. Családi program és esti koncertek kombinációja.

4. Matyó húsvét

Mezőkövesd: 2026. április 5–6.
Autentikus néphagyományok a híres Hadas városrészben: locsolkodás, néptánc, kézműveskedés. Az egyik legszínesebb hagyományőrző húsvéti program.

5. Húsvéti tojásvadászat az állatkertben

Szegedi Vadaspark: Húsvéti hétvége
Tojáskereső játékok és állatbemutatók egy izgalmas állatkerti környezetben. Állatbarát családoknak ideális.

6. Húsvéti hétpróba és kirándulás

Szilvásvárad: Húsvéti hétvége
Játékos kihívások után kirándulás a Szalajka-völgy területén, erdei vasúttal és túrákkal. Aktív családoknak ideális.

7. Tavaszköszöntő Fesztivál

Hajdúböszörmény: 2026. április 4–11.
Egy héten át tartó, több helyszínes fesztivál, ahol népi hagyományok, zene és közösségi élmények keverednek. Kézműves mesterségek és színpadi programok minden korosztálynak.

8. Falusi húsvét a Múzeumfaluban

Nyíregyháza Sóstói Múzeumfalu: 2026. április 5–6.
Hagyományos falusi élet hangulata: tojásdíszítés, locsolkodás, állatsimogató és lovaskocsikázás. Igazi régi idők húsvétja.

9. Hollókői Húsvéti Fesztivál

Hollókő Ófalu: 2026. április 3–6.
Az egyik legismertebb húsvéti rendezvény: palóc hagyományok, locsolkodás, táncház és gasztronómia. Látványos, nagyon népszerű (nagy tömeg várható).

10. Ibolya Nap a Királyi Kastélyban

Gödöllői Királyi Kastély: 2026. április 5–6.
Sisi kedvenc virága, az ibolya köré épülő elegáns esemény: tojáspatkolás, meseprogramok és vásár. 6 év alatt ingyenes.

+1 A Várkastély rejtélye – Fortélyos küldetés

Budapest, Vajdahunyadvár: 2026. március 28. – május 25.
Egy különleges, interaktív kiállítás és játék, ahol a látogatók egy rejtélyekkel teli kaland részesei lehetnek. A küldetés során titkos jeleket kell megfejteni, rejtett tárgyakat megtalálni és Fortély Professzor feladványait megoldani.
Mitől különleges?

  • Több mint 1000 m²-es élménytér 
  • Logikai és ügyességi kihívások 
  • Képzeletbeli világok: erdő, kastély, titkos termek 
  • 4–99 éves korig ajánlott 

Igazi szabadulószoba + kiállítás élmény családoknak.

5 elfeledett locsolóvers húsvéthétőre − Ezekkel biztosan ki fogsz tűnni a tömegből!

Húsvéthétfőn megelevenedik az egyik legszebb magyar hagyomány: a locsolkodás. Bár a kölnivíz már régen átvette a főszerepet a kútvíztől, és a piros tojás helyét is felváltotta a csokoládé és a pénz, egy dolog nem változott: a jó locsolóvers ma is aranyat ér.

 

 

