A szorongás a gyerekek életének is része lehet: jelentkezhet új helyzetekben, teljesítményhelyzetekben vagy akár látszólag ok nélkül is. Ilyenkor a testük és az elméjük is riasztást ad: gyorsabban ver a szívük, feszültek lesznek, nehezebben koncentrálnak. A szorongó gyereket fontos megérteni, ilyenkor ez nem hiszti vagy gyengeség, hanem egy természetes reakció. A megfelelő támogatással azonban megtanulhatja kezelni ezeket az érzéseket.

Szorongó gyerek: egy ölelés és figyelem, a kedvenc plüsse is sokat segíthet neki.

A szorongás a test természetes reakciója a stresszre.

Gyerekeknél gyakran új helyzetek vagy változások váltják ki.

Támogatással jól kezelhető és idővel csökkenthető.

Szorongó gyerek – Mit tehetsz ellene?

Egy kisgyerek életében a félelmek és aggodalmak teljesen természetesek – gondolj csak az első óvodai napra, egy dolgozatra vagy akár a sötéttől való félelemre. A szakértők szerint ezek a szorongások a fejlődés részei, ám ha már a mindennapokat is megnehezítik, érdemes tudatosan segíteni a gyereknek feldolgozni őket – írja a National Health Service.

Íme 7 +1 bevált, szeretetteljes módszer, amivel támogathatod a gyermekedet:

1. Hallgasd meg – igazán

A legfontosabb, hogy teret adj az érzéseinek. Ne bagatellizáld a félelmeit, még akkor sem, ha felnőtt fejjel apróságnak tűnnek. A gyerekek számára ezek nagyon is valós élmények, és már az is sokat segít, ha megértve érzik magukat.

2. Mondd el, hogy érted őt

A „Ne félj” helyett inkább mondd: „Tudom, hogy most félsz, és ez rendben van.” Ettől a gyerek megnyugszik, mert érzi, hogy nincs egyedül az érzéseivel, és biztonságban van melletted.

3. Magyarázd el egyszerűen, mi történik vele

Mondd el neki: „Ez csak egy érzés, ami jön és el is múlik.” Ha megérti, hogy a szorongás nem tart örökké, kevésbé fog megijedni tőle, és könnyebben meg tud nyugodni.

4. Keressetek együtt megoldásokat

Ha például fél egy iskolai helyzettől, üljetek le, és közösen találjatok ki apró lépéseket. A problémamegoldás erősíti az önbizalmát és azt az érzést, hogy képes megküzdeni a nehézségekkel.

5. Alakítsatok ki biztonságot adó rutint

A kiszámítható napirend megnyugtató a gyerekek számára. Az állandó lefekvési idő, közös vacsora vagy esti beszélgetés mind stabilitást ad egy bizonytalan világban.

6. Taníts neki egyszerű relaxációs technikákat

Egy mély légzésgyakorlat – például három lassú belégzés és kilégzés – segíthet lecsillapítani a test stresszreakcióját. Ezek az apró eszközök hosszú távon is hasznosak lesznek számára.

7. Ne vedd át a kontrollt – inkább támogasd

Fontos, hogy ne óvd meg minden kihívástól. Ha mindig elkerüli a félelmetes helyzeteket, a szorongás csak erősödik. Inkább finoman, lépésről lépésre segíts neki szembenézni velük, miközben érzi, hogy mellette állsz.

+1 Adj neki egy megnyugtató tárgyat

Egy kedvenc plüss, takaró vagy akár egy apró tárgy sokat segíthet, amikor szorong. Mondd neki, hogy ilyenkor nyugodtan ölelje meg vagy tartsa a kezében. Ezek az egyszerű, ismerős dolgok biztonságérzetet adnak, és segítenek neki megnyugodni a nehéz pillanatokban.