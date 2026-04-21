Károly király megható szavakkal emlékezett II. Erzsébetre: „Isten áldjon meg, drága mama”

Károly király a nemzethez intézett, háromperces beszédében arról beszélt, hogy II. Erzsébet királynő mennyit jelentett az embereknek, és milyen maradandó nyomot hagyott maga után nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem a Nemzetközösségben és azon túl is. Úgy fogalmazott, édesanyja egész életét áthatotta az az a fogadalom, amelyet a szolgálatról tett, és amely emberek millióinak életére volt hatással.

Erzsébet királynő 100 éves lenne - Károly király megható beszédet mondott édesanyja születésnapján

Károly király beszéde: Erzsébet királynőt sokkolnák a mai események

A király felidézte, hogy a néhai uralkodó közel 100 évében a világ gyökeres átalakulásokon ment keresztül. Szerinte azonban II. Erzsébet minden történelmi fordulat közepette állandó maradt: rendíthetetlenül, teljes odaadással szolgálta az embereket. Károly király beszédében azt is kiemelte, hogy sokan a nagy nemzeti pillanatok miatt őrzik majd emlékezetükben a királynőt, másoknak viszont egy személyes találkozás, egy mosoly vagy egy kedves szó marad meg vele kapcsolatban. Károly király beszéde alatt archív felvételek is bemutattak II. Erzsébet életéből. A király mögött három bekeretezett fénykép is helyet kapott, melyeken a néhai királynő látható. Ezeket Károly maga választotta ki.

Károly arról is beszélt, hogy az embereknek össze kell fogniuk, ha jobb és boldogabb jövőt akarnak építeni. Ennek kapcsán felidézte azt a rádióbeszédet is, amelyet édesanyja mindössze 14 évesen mondott a Nemzetközösség gyermekeinek. Az üzenet a második világháború idején hangzott el, és az volt a célja, hogy reményt és vigaszt nyújtson azoknak a gyerekeknek, akiket elszakítottak a családjuktól.

A király úgy fogalmazott: úgy sejti, édesanyját számos mostani történés mélyen megrendítette volna, ugyanakkor erőt merít anyja azon meggyőződéséből, hogy a jóság végül mindig felülkerekedik. Az uralkodó arra kérte az embereket, hogy ezen a jelentős napon ne elsősorban a veszteségre figyeljenek, hanem a tartalmas életútra és arra az örökségre, amelyet II. Erzsébet hátrahagyott. Úgy fogalmazott, közösen kell törekedni egy jobb, boldogabb holnapra, amelynek alapja a béke, az igazságosság, a jólét és a biztonság.