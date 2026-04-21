2026. ápr. 21., kedd

Károly király megható szavakkal emlékezett II. Erzsébetre: „Isten áldjon meg, drága mama”

Virág Emília
2026.04.21.
Megható üzenetben tisztelgett édesanyja emléke előtt Károly király II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulóján. Az uralkodó a balmoral-i kastély könyvtárából mondott beszédet, amelyben a néhai királynő rendíthetetlen kötelességtudatát, állhatatosságát és örökségét méltatta.

Károly király a nemzethez intézett, háromperces beszédében arról beszélt, hogy II. Erzsébet királynő mennyit jelentett az embereknek, és milyen maradandó nyomot hagyott maga után nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem a Nemzetközösségben és azon túl is. Úgy fogalmazott, édesanyja egész életét áthatotta az az a fogadalom, amelyet a szolgálatról tett, és amely emberek millióinak életére volt hatással.

Erzsébet királynő 100 éves lenne - Károly király megható beszédet mondott édesanyja születésnapján
Károly király beszéde: Erzsébet királynőt sokkolnák a mai események

A király felidézte, hogy a néhai uralkodó közel 100 évében a világ gyökeres átalakulásokon ment keresztül. Szerinte azonban II. Erzsébet minden történelmi fordulat közepette állandó maradt: rendíthetetlenül, teljes odaadással szolgálta az embereket. Károly király beszédében azt is kiemelte, hogy sokan a nagy nemzeti pillanatok miatt őrzik majd emlékezetükben a királynőt, másoknak viszont egy személyes találkozás, egy mosoly vagy egy kedves szó marad meg vele kapcsolatban. Károly király beszéde alatt archív felvételek is bemutattak II. Erzsébet életéből. A király mögött három bekeretezett fénykép is helyet kapott, melyeken  a néhai királynő látható. Ezeket Károly maga választotta ki.

 

Károly arról is beszélt, hogy az embereknek össze kell fogniuk, ha jobb és boldogabb jövőt akarnak építeni. Ennek kapcsán felidézte azt a rádióbeszédet is, amelyet édesanyja mindössze 14 évesen mondott a Nemzetközösség gyermekeinek. Az üzenet a második világháború idején hangzott el, és az volt a célja, hogy reményt és vigaszt nyújtson azoknak a gyerekeknek, akiket elszakítottak a családjuktól.

A király úgy fogalmazott: úgy sejti, édesanyját számos mostani történés mélyen megrendítette volna, ugyanakkor erőt merít anyja azon meggyőződéséből, hogy a jóság végül mindig felülkerekedik. Az uralkodó arra kérte az embereket, hogy ezen a jelentős napon ne elsősorban a veszteségre figyeljenek, hanem a tartalmas életútra és arra az örökségre, amelyet II. Erzsébet hátrahagyott. Úgy fogalmazott, közösen kell törekedni egy jobb, boldogabb holnapra, amelynek alapja a béke, az igazságosság, a jólét és a biztonság.

Az üzenet végén Károly király megújította fogadalmát az ország és a Nemzetközösség szolgálatára. „Megújítom önöknek tett ünnepélyes ígéretemet, hogy kötelességemnek eleget téve szolgálni fogom önöket” – mondta. Beszédét ezekkel a személyes szavakkal zárta: „Isten áldjon meg, drága mama; örökre a szívünkben és imáinkban élsz.”

A teljes videót éjfélkor hozták nyilvánosságra, ezzel kezdetét vette a II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulójához kapcsolódó megemlékezéssorozat. A programok között szerepel, hogy a király és a királyné a család tagjaival együtt a British Museumban tekinti meg a II. Erzsébet-emlékmű tervpályázatának javaslatait, ezt követően pedig fogadást tartanak a Buckingham-palotában. A walesi herceg és hercegné részvétele is várható. Emellett Anna királyi hercegnő hivatalosan is megnyitja a II. Erzsébet királynő kertet a londoni Regent’s Parkban.

