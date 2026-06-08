Több városrészben is rollerstopot vezetnek be – Itt lesz tilos az elektromos járgány használata

Egyre nagyobb figyelem összpontosul az elektromos rollerek használatának veszélyeire. A rollerezés feltételeinek újradefiniálása mellett egyes helyeken még rollerstopot is bevezetnek.

Betiltják az elektromos rollereket egy magyar városban.

Forrás: Northfoto

Az elektromos roller szabályozása Hajdúszoboszló legforgalmasabb helyeiről kitiltják az elektromos rollereket.

A szabályszegőket pénzbírsággal büntetik.

A KRESZ-ben is lesznek változások, ugyanis egyre több az e-rollerrel kapcsolatos baleset.

Rollerstop Hajdúszoboszlón

Az elektromosroller-tilalom egyelőre csak Hajdúszoboszló egyes városrészeiben jelenik meg. A város polgármestere azt állítja, az egyre szaporodó balesetek miatt, illetve az idegenforgalmi csúcsszezon kezdete miatt csökkenteni szeretnék a veszélyhelyzeteket.

A szigorú korlátozás a legforgalmasabb helyekre vonatkozik, vagyis júliustól a legtöbb sétányon, parkban, illetve az iskolák, az orvosi rendelő és a piac környékén tilos lesz az e-roller használata. A szabályozás viszont nem csak a rollerre terjed ki: ezekről a helyekről az e-bicikli, a segway és a gördeszka is ki lesz tiltva. Pontosabban, csak tolni lehet a járműveket, nem lehet rájuk felszállni – ellenkező esetben nagy pénzbírságra lehet számítani.

E-rolleres szabályok az új KRESZ-ben

Nem csoda, hogy ilyen komolyan veszik a szabályozást, hiszen egyre veszélyesebb rollerbalesetek történnek Magyarországon. Budapesten már két 14 év alatti gyermek is életét vesztette, egy 13 éves fiú pedig még mindig kómában fekszik emiatt.

Éppen ezért a szabályozás nem csak Hajdúszoboszlón lesz látható. A közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid már bejelentette, hogy a kormány azonnali lépésre készül. A következő néhány hétben tehát igen fontos változások lépnek életbe a rollerhasználattal kapcsolatban, melyeket az új KRESZ-ben rögzítenek.

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