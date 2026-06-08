Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 8., hétfő Medárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
elektromos roller

Több városrészben is rollerstopot vezetnek be – Itt lesz tilos az elektromos járgány használata

Shutterstock - maxbelchenko
elektromos roller közlekedési szabály tiltás roller KRESZ
Júliustól korlátozzák az e-roller használatát egy magyar városban. Innentől kezdve ezeken a helyeken csak tolni szabad az eszközöket, ugyanis büntetendő lesz az elektromos rollerek használata.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Egyre nagyobb figyelem összpontosul az elektromos rollerek használatának veszélyeire. A rollerezés feltételeinek újradefiniálása mellett egyes helyeken még rollerstopot is bevezetnek.

elektromos roller
Betiltják az elektromos rollereket egy magyar városban.
Forrás: Northfoto

Az elektromos roller szabályozása

  • Hajdúszoboszló legforgalmasabb helyeiről kitiltják az elektromos rollereket.
  • A szabályszegőket pénzbírsággal büntetik.
  • A KRESZ-ben is lesznek változások, ugyanis egyre több az e-rollerrel kapcsolatos baleset.

Rollerstop Hajdúszoboszlón

Az elektromosroller-tilalom egyelőre csak Hajdúszoboszló egyes városrészeiben jelenik meg. A város polgármestere azt állítja, az egyre szaporodó balesetek miatt, illetve az idegenforgalmi csúcsszezon kezdete miatt csökkenteni szeretnék a veszélyhelyzeteket.

A szigorú korlátozás a legforgalmasabb helyekre vonatkozik, vagyis júliustól a legtöbb sétányon, parkban, illetve az iskolák, az orvosi rendelő és a piac környékén tilos lesz az e-roller használata. A szabályozás viszont nem csak a rollerre terjed ki: ezekről a helyekről az e-bicikli, a segway és a gördeszka is ki lesz tiltva. Pontosabban, csak tolni lehet a járműveket, nem lehet rájuk felszállni – ellenkező esetben nagy pénzbírságra lehet számítani.

E-rolleres szabályok az új KRESZ-ben

Nem csoda, hogy ilyen komolyan veszik a szabályozást, hiszen egyre veszélyesebb rollerbalesetek történnek Magyarországon. Budapesten már két 14 év alatti gyermek is életét vesztette, egy 13 éves fiú pedig még mindig kómában fekszik emiatt.

Éppen ezért a szabályozás nem csak Hajdúszoboszlón lesz látható. A közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid már bejelentette, hogy a kormány azonnali lépésre készül. A következő néhány hétben tehát igen fontos változások lépnek életbe a rollerhasználattal kapcsolatban, melyeket az új KRESZ-ben rögzítenek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Figyelem! Új EU-s rendelet írja át július 7-től az autósok életét − ezt teszik kötelezővé

Újabb közlekedésbiztonsági szabályozást vezetnek be. Minden autóst és gyártót érint ez az EU-s változtatás.

Az új KRESZ már a gyalogosokat sem kíméli: ezért büntethetnek a zebrán

A készülő módosítás szerint akár pénzbüntetés is járhat azért, ha valaki mobilozás közben halad át a zebrán. Mutatjuk a részleteket!

Új KRESZ-tábla jelent meg az utakon: vigyázz, erre figyelmeztet

Elsőre talán értetlenül lassítasz, ha meglátod az út mellett ezt a jelzést, de nem szabad félvállról venned. Ez az új KRESZ-tábla ugyanis komoly dologra figyelmeztet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu