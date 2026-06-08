Most érkezett: gyilkosság áldozatává vált a világhírű zenész

Vérfagyasztó jelenetek játszódtak le a londoni Silvertownban. Péntek reggel 9 órakor a rendőrséget egy helyi házhoz riasztották, ám a tapasztalt járőrök szíve is összeszorult attól, amit ott találtak. Az ingatlan kertjében ugyanis a népszerű énekes-dalszerző, Talay Riley feküdt mozdulatlanul, a testén pedig késelések nyomai voltak láthatóak. A 35 éves rappert a helyszínen halottnak nyilvánították. Mutatjuk a megrázó részleteket!

Gyilkosság áldozata lett Talay Riley

Forrás: Redferns

Talay Riley halála lesújtotta a rajongókat

A Metro információi szerint a világsztárt, akinek polgári neve Mark Orabiyi volt, egy Rayleigh Road-i ház kertjében találták meg. A testén szúrások és vágások nyomai voltak, amelyek egyértelműen alátámasztották a nyomozók feltevését, mely szerint gyilkosság áldozatává vált a fiatal előadó. Talay családja néhány órával később a közösségi médiában megerősítette a szörnyű hírt:

„Elhunyt Talay Riley. Szeretett fiútestvér, nagybácsi és barát volt. Szeretetet, fényt és örömet hozott a családunknak és mindazoknak, akik ismerték őt. Mindig nagy becsben tartotta a kedvességet, és gyönyörű szelleme és figyelemre méltó tehetsége volt. Jelenléte sok embert megérintett, emlékét örökre a szívünkben őrizzük. Nyugodj békében" – olvasható a család közleményében.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyilkossági üggyel kapcsolatban egy 20-as éveiben járó férfit kórházba szállítottak, aki szintén szúrt sebeket szenvedett az eset során. A másik áldozat személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, azonban az ő vallomása alapján 3 embert letartóztattak péntek este a késelések miatt. Egy 27 és egy 24 éves férfit, valamint egy 25 éves nőt vettek őrizetbe a rapper meggyilkolásának gyanújával. A nyomozást vezető tiszt, Joanna Yorke rövid sajtótájékoztatót tartott a tragédia után:

„Ez egy tragikus eset, mely miatt gondolataim és érzéseim Mark családjával és szeretteivel vannak ezekben a nehéz időkben. A nyomozás jól halad, de kérjük, akinek bármilyen információja van az esetről, vagy a környéken tartózkodott a gyilkosság idején, jelentkezzen a rendőrségen. Különösen érdekelnek minket azok a kamerafelvételek, amelyek péntek reggel rögzíthették a helyszín környékén történteket" – nyilatkozta a nyomozó.