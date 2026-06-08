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életmentés

A levegőben kapták el a rendőrök a Petőfi hídról leugró férfit – VIDEÓN a megrázó pillanatok

életmentés Petőfi híd öngyilkossági kísérlet
Komáromi Bence
2026.06.08.
Vasárnap délután szívszorító jelenetek játszódtak le Budapesten. Két járőr az utolsó utáni pillanatban mentették meg egy Petőfi hídról leugró férfi életét. A megrázó másodperceket az egyik rendőr testkamerája rögzítette.
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Vannak olyan helyzetek, amikor már csak a csoda segíthet. Vasárnap délután a gondviselés Szilágyi Zsoltot és Bajkó József Dávidot küldte a Budát és Pestet összekötő, forgalmas hídra, hogy megmentsék egy bajba jutott fiatal életét. A BRFK Közrendvédelmi Főosztályának két seriffegysége halált megvető bátorságról tettek tanúbizonyságot, miután egy Petőfi hídról leugró férfi után vetették magukat és még a levegőben elkapták őt a ruhájánál fogva, ezzel pedig megmentették az életét. Mutatjuk a nem mindennapi részleteket!

Vasárnap délután egy Petőfi hídról leugró férfi életét mentette meg két járőr Budapesten
Vasárnap délután egy Petőfi hídról leugró férfi életét mentette meg két járőr Budapesten
Fotó: Máté Krisztián

A Petőfi hídról leugró férfit kórházba szállították az eset után

A seriffegységeket június 7-én 17 óra körül riasztották a Petőfi hídhoz, ahol egy huszonéves fiatal a mélybe akarta vetni magát. Két rendőr törzsőrmester érkezett elsőnek a helyszínre, ők pedig óvatosan, két oldalról közelítették meg a korláton lábbal kifelé ülő fiatalembert. Megpróbálták folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentették a távolságot. Amikor az elkeseredett ember egy rövid időre a másik irányba nézett, Szilágyi törzsőrmester odaugrott, és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Bajkó törzsőrmester is odarohant; a két rendőrnek nagy nehezen, együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó, küzdő férfit, akkor ekkor már a levegőben lógott. Kénytelenek voltak megbilincselni, hogy a mentők kórházba tudják szállítani. A mentőakció azonban sikeresen ért véget, ugyanis a férfi túlélte az incidenst.

A Petőfi hídon történt életmentés megrázó pillanatairól készült testkamerás felvételt itt tudjátok megtekinteni:

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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