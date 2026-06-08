A levegőben kapták el a rendőrök a Petőfi hídról leugró férfit – VIDEÓN a megrázó pillanatok

Vannak olyan helyzetek, amikor már csak a csoda segíthet. Vasárnap délután a gondviselés Szilágyi Zsoltot és Bajkó József Dávidot küldte a Budát és Pestet összekötő, forgalmas hídra, hogy megmentsék egy bajba jutott fiatal életét. A BRFK Közrendvédelmi Főosztályának két seriffegysége halált megvető bátorságról tettek tanúbizonyságot, miután egy Petőfi hídról leugró férfi után vetették magukat és még a levegőben elkapták őt a ruhájánál fogva, ezzel pedig megmentették az életét. Mutatjuk a nem mindennapi részleteket!

Vasárnap délután egy Petőfi hídról leugró férfi életét mentette meg két járőr Budapesten

Fotó: Máté Krisztián

A Petőfi hídról leugró férfit kórházba szállították az eset után

A seriffegységeket június 7-én 17 óra körül riasztották a Petőfi hídhoz, ahol egy huszonéves fiatal a mélybe akarta vetni magát. Két rendőr törzsőrmester érkezett elsőnek a helyszínre, ők pedig óvatosan, két oldalról közelítették meg a korláton lábbal kifelé ülő fiatalembert. Megpróbálták folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentették a távolságot. Amikor az elkeseredett ember egy rövid időre a másik irányba nézett, Szilágyi törzsőrmester odaugrott, és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Bajkó törzsőrmester is odarohant; a két rendőrnek nagy nehezen, együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó, küzdő férfit, akkor ekkor már a levegőben lógott. Kénytelenek voltak megbilincselni, hogy a mentők kórházba tudják szállítani. A mentőakció azonban sikeresen ért véget, ugyanis a férfi túlélte az incidenst.

A Petőfi hídon történt életmentés megrázó pillanatairól készült testkamerás felvételt itt tudjátok megtekinteni:

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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