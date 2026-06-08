Ronaldónak is fel kell kötnie a nadrágját a foci-vb különleges labdája miatt

A játékosok ösztönei, a bírók ítéletei és a stadionok szenzorai most először dolgoznak majd ennyire szoros összhangban, és úgy tűnik, a pályán innentől a legkisebb trükköknek is nyoma marad. A foci-vb labdája mindent lát − és esélye sem lesz azoknak, akik át akarják verni.

A FIFA foci-vb labdája átverhetetlen lesz.

Forrás: afp

A 2026-os foci-vb hivatalos futball-labdája az Adidas Trionda, ami másodpercenként 500 adatpontot rögzít, így a VAR minden eddiginél pontosabban követheti a játékot.

Az AI-chippel felszerelt vb-labda azonnal érzékeli a kezezést és a gólvonal átlépését is.

A fejlesztők több mint három és fél évig dolgoztak azon, hogy új, négypaneles dizájnt fejlesszenek ki.

A 2026-os világbajnokság hivatalos labdája, az Adidas Trionda a torna három rendező országára (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) utal, ahol a „tri” a hármat jelenti, az „onda” pedig spanyolul a hullám szó megfelelője. Színezése és mintázata is a három rendező országot idézi: a piros juharlevelek Kanadát, a zöld sas Mexikót, a kék csillagok az Egyesült Államokat.

A 2026-os foci-vb labdája különleges okoslabdáról

A Trionda maga a focilabda, amelynek belsejébe egy 500 Hz-es mozgásérzékelő AI-chipet (szenzort) építettek, ezáltal támogatva a videóbíró (VAR) és a félautomata lesjelző rendszer pontos működését. Az okos szenzor a stadionokban elhelyezett érzékelőkkel együtt dolgozik, a rendszer pedig minden pillanatban követi a labda mozgását. A Trionda képes adatokat rögzíteni akár másodpercenként 500 alkalommal is, azaz rendkívül pontos információkat ad a játék minden mozzanatáról.

A labda azonnal észleli, ha kézzel hozzáérnek, vagy ha teljes terjedelmével áthalad a gólvonalon, így a színészkedéssel vagy a bíró megtévesztésével többé már nem lehet előnyhöz jutni. Christiano Ronaldónak is fel kell kötnie a gyatyáját − ő különösen szeret percekig vitatkozni a problémás helyzetekről.

Az Adidas a Triondát több mint 3,5 éven keresztül fejlesztette. A tervezési és tesztelési folyamat során a gyártó elsősorban arra törekedett, hogy a 2022-es katari világbajnokságon bemutatkozott Connected Ball-technológiát egy teljesen új, mindössze négy panelből álló szerkezettel ötvözze. A labda repülés közbeni stabilitását és a légellenállás egyenletes eloszlását a varrások biztosítják. Mindez kiszámíthatóbb és stabilabb röppályát eredményez. A foci-vb labdájának felületén dombornyomott ikonok láthatók – növelik a tapadást rúgás és cselezés közben, azaz sem az esős, sem a párás idő nem gátolja ezentúl a játékosok pontos labdakezelését. Az okoslabda segíti játékvezetőket a vitás helyzetekben, például a lesek megítélésében. A nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt például a lövések erősségéről, sebességéről, a labda pályájáról.

A világbajnokságon 48 csapat vesz részt, rekordhosszúságú lesz, hiszen 39 napig tart majd, a nyitómeccs június 11-én Mexikóvárosban, a döntő július 19-én, New Jersey-ben lesz.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek futball vb-témában: