Ilyen hatással van a gyerekek szívverésére a kedvenc dallamuk

Simon Benedek
2026.04.06.
Egy friss kutatás izgalmas kérdést tett fel: vajon máshogy reagál az óvodások szíve az ismeretlen dallamokra, mint azokra, amelyeket már jól ismernek? A tudósok meglepő eredményre jutottak a zene és a gyereknevelés kapcsolatáról.

A gyereknevelés során sok szülő ösztönösen használja a zenét: altatódalt énekel, mondókázik, netán közösen hallgatnak bizonyos dallamokat. De mit mond erről a tudomány? Egy friss kutatás a Boston University College of Fine Arts School of Music munkatársaitól arra kereste a választ, hogyan reagál a gyerekek szívverése az ismerős és az új zenei ingerekre.

  • Egy kutatásban bizonyították, hogy a zene hatással van a gyerekek szívverésére.
  • Bizonyos dallamok felerősítik, mások csökkentik a szívverésüket. 
  • A tudósok szerint valós hatással van a gyerekek érzelmeire a zene. 

Gyereknevelés és a zene kapcsolata

A kutatásban hét 3 és 5 év közötti gyermek vett részt nyolc héten át tartó zenei foglalkozásokon. A kutatók közel 29 ezer pulzusadatot rögzítettek, miközben a gyerekek dalokat énekeltek, ritmizáltak, zenét hallgattak. A cél az volt, hogy kiderüljön, hogy az ismerős dallamok másképp hatnak-e a gyerekek szívverésére, mint az ismeretlenek – írja a Frontiersin.

Az eredmények egyik legérdekesebb eleme az volt, hogy a gyerekek szívritmusa látványosan ráhangolódott a zenei mintákra. Bár az egyéni átlagok különböztek, a pulzusgörbék együtt emelkedtek és csökkentek, mintha a közös zenei élmény egyfajta belső ritmust hozott volna létre. Ez a jelenség a zene és tudomány határterületén különösen izgalmas, mert arra utal, hogy a közös éneklés fiziológiai szinten is hatással van a gyerekekre.

Az új dallamok hatása

Korábbi kutatások szerint a kisgyermekek pulzusa lelassul, amikor valami újdonsággal találkoznak. A mostani vizsgálat azt mutatta, hogy az ismeretlen zenei anyag alatt a gyerekek szívverése alacsonyabb volt, mint az ismerős daloknál. Vagyis amikor új dallam csendült fel, a szervezet mintha „ráhangolódott” volna. A jelenség magyarázata, hogy amikor egy kisgyermek újdonsággal találkozik, a szervezete gyakran úgy reagál, hogy kissé lelassul a szívverése. Ez nem ijedtséget jelent, hanem fokozott figyelmet. A lassabb pulzus segíti a koncentrációt – mintha a test „csendesebb üzemmódba” kapcsolna, hogy jobban tudjon figyelni az új ingerekre. Ez különösen fontos felismerés lehet a gyereknevelés és a zene kapcsolatában: az újabb zenék megismerése ugyanis egészen más hatással van a gyerekek érzelmeire, mint az ismerős dallamok. Az ismerős daloknál általában magasabb volt a pulzus, különösen akkor, ha a zene mozgással, énekléssel vagy hangszerhasználattal párosult. Hogy miért?

  • Az ismerős dalok gyakran aktívabb részvételt váltanak ki (éneklés, tapsolás, mozgás).
  • Érzelmileg is hatással vannak a gyerekekre – öröm, izgalom, közösségi élmény.
  • A fizikai aktivitás önmagában is emeli a pulzust.

A legmagasabb pulzust egy kifejezetten mozgásos, ritmushangszerrel kísért dalnál mérték, ami jól mutatja, hogy a fizikai aktivitás önmagában is emeli a szívritmust. A tudomány szempontjából ez azért jelentős, mert a zene nemcsak érzelmi vagy kognitív hatást gyakorol, hanem konkrét élettani folyamatokat is befolyásol.

Mit üzen ez a szülőknek?

A gyereknevelés során a zene tudatos alkalmazása valós eszköz lehet a szülők számára ahhoz, hogy érzelmeket váltsanak ki a gyerekekből. Az ismerős dallamok biztonságérzetet és érzelmi stabilitást adhatnak, míg az új zenei élmények fokozhatják a figyelmet és a kíváncsiságot. A gyerekek szívverése tehát nemcsak a fizikai aktivitásra reagál, hanem arra is, hogy mit és milyen környezetben hallanak. Bár a kutatás kis mintán zajlott, az üzenete az, hogy a zene nem puszta háttérzaj a gyerekek életében, hanem valós hatással van rájuk. A dallamok szó szerint hatnak a szívükre.

