2026. ápr. 26., vasárnap

Kiderült, ki csatlakozik negyedikként a Megasztár zsűrijéhez: Curtis helyére érkezik az új tag

2026.04.26.
Megvan a Megasztár új évadának negyedik zsűritagja is: a TV2 bejelentette, hogy Herceg Erika és Marics Peti maradnak a műsorban, az új csapatba pedig Dallos Bogi és T. Danny érkezik. Ezzel az is eldőlt, hogy Tóth Gabi és Curtis nem folytatja a tehetségkutatóban.

A csatorna korábban már nyilvánosságra hozta, hogy Tóth Gabi helyét Dallos Bogi veszi át. Az énekesnő akkor arról beszélt, hogy szeretné visszahozni a Megasztár régebbi hangulatát, és fontosnak tartja, hogy a tehetségeket ne bántsák, hanem támogassák. Most az is kiderült, ki ül be Curtis helyére: a választás T.Dannyre esett. Az előadó számára különösen fontos ez a felkérés, mert saját bevallása szerint régóta vágyott arra, hogy egyszer zsűritag lehessen egy ilyen műsorban.

T.Danny a Megasztár negyedik zsűritagja
T.Danny a Megasztárban: már régen vágyott egy ilyen feladatra

T. Danny mögött nehéz időszak áll. Korábban arról beszélt, hogy másfél éven át drogfüggőséggel küzdött, ami komoly nyomot hagyott rajta: az orra súlyosan roncsolódott. Az utóbbi időben ezért maszkban mutatkozik, az álarcot pedig ma már a bűnbánat egyik jelképeként viseli.

Az énekes Herceg Erikával és Dallos Bogival még nem dolgozott együtt, Marics Petivel viszont régi a kapcsolata, ezért vele biztosan könnyebben megy majd az összeszokás.

Kíváncsi vagyok, hogy a női mesterek hogyan látják a dolgokat, és mint hozzáértők, hogyan érzik a zenét. Petit ismerem, mint a rossz pénzt! Vele könnyű lesz a munka.

T.Danny a leendő versenyzőknek is üzent. Azt mondta, számára az lesz a legfontosabb, ki tud valóban önmaga lenni a színpadon, és ki meri megmutatni magát a közönség előtt is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
