Kiderült, ki csatlakozik negyedikként a Megasztár zsűrijéhez: Curtis helyére érkezik az új tag

A csatorna korábban már nyilvánosságra hozta, hogy Tóth Gabi helyét Dallos Bogi veszi át. Az énekesnő akkor arról beszélt, hogy szeretné visszahozni a Megasztár régebbi hangulatát, és fontosnak tartja, hogy a tehetségeket ne bántsák, hanem támogassák. Most az is kiderült, ki ül be Curtis helyére: a választás T.Dannyre esett. Az előadó számára különösen fontos ez a felkérés, mert saját bevallása szerint régóta vágyott arra, hogy egyszer zsűritag lehessen egy ilyen műsorban.

T.Danny a Megasztár negyedik zsűritagja

T.Danny a Megasztárban: már régen vágyott egy ilyen feladatra

T. Danny mögött nehéz időszak áll. Korábban arról beszélt, hogy másfél éven át drogfüggőséggel küzdött, ami komoly nyomot hagyott rajta: az orra súlyosan roncsolódott. Az utóbbi időben ezért maszkban mutatkozik, az álarcot pedig ma már a bűnbánat egyik jelképeként viseli.

Az énekes Herceg Erikával és Dallos Bogival még nem dolgozott együtt, Marics Petivel viszont régi a kapcsolata, ezért vele biztosan könnyebben megy majd az összeszokás.

Kíváncsi vagyok, hogy a női mesterek hogyan látják a dolgokat, és mint hozzáértők, hogyan érzik a zenét. Petit ismerem, mint a rossz pénzt! Vele könnyű lesz a munka.

T.Danny a leendő versenyzőknek is üzent. Azt mondta, számára az lesz a legfontosabb, ki tud valóban önmaga lenni a színpadon, és ki meri megmutatni magát a közönség előtt is.

