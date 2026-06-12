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Diana hercegnő unokahúga, Lady Amelia Spencer merész szettjével felrúgta a királyi divatszabályokat – Fotó

divat Lady Diana Diana hercegnő
Rideg Léna
2026.06.12.
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Bár a brit királyi család nőtagjait szigorú öltözködési előírások kötik, Lady Amelia Spencer láthatóan nem érzi magára nézve kötelezőnek ezeket. Diana hercegnő unokahúga egy merész csipkeharisnyában érkezett egy londoni eseményre.

Bár a brit királyi család nőtagjait szigorú öltözködési szabályokhoz kötik, úgy tűnik, ez nem vonatkozik minden rokonsági kapcsolatban álló családtagra. Erre szolgáltatott újabb példát Diana hercegnő unokahúga, Lady Amelia Spencer, aki merész szettben jelent meg egy rangos londoni eseményen.

Diana hercegnő unokahúgai, Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer ellopták a show-t.
Diana hercegnő unokahúgai, Lady Eliza Spencer és Lady Amelia Spencer ellopták a show-t.
Forrás: Getty Images

Diana hercegnő unokahúga ezúttal sem a visszafogott eleganciára szavazott

A 33 éves modell ikertestvérével, Lady Eliza Spencerrel együtt vett részt a londoni Burlington House-ban rendezett Királyi Akadémia Nyári Kiállításának exkluzív partiján. A testvérpár Harry herceg és Vilmos herceg unokatestvérei, édesapjuk ugyanis Charles Spencer, Diana hercegnő öccse. Lady Amelia ezúttal egy fekete miniruhát választott, amely hangsúlyos vállrésszel és testhez simuló, ráncolt szoknyarésszel készült. A figyelmet azonban leginkább áttetsző csipkeharisnyája vonta magára, amely a fehérnemű ihlette divatirányzat egyik látványos eleme. Lady Amelia a feltűnő harisnyát magassarkú cipővel párosította, szőke haját pedig laza hullámokba sütve viselte. Testvére, Lady Eliza sem maradt észrevétlen: egy élénkpiros maxiruhában érkezett, amelyhez ezüstszínű szandált választott. A Spencer ikrek rendszerint összehangolt öltözékekben jelennek meg a nyilvánosság előtt, ezért különösen feltűnő volt, hogy ezúttal teljesen eltérő színek és fazonok mellett döntöttek.

LONDON, ENGLAND - JUNE 10: Amelia Spencer and Eliza Spencer attend the Royal Academy Summer Exhibition preview party at Burlington House on June 10, 2026 in London, England. (Photo by Mike Marsland/WireImage)
Forrás: WireImage

A csipkeharisnya a sztárok egyik kedvenc kiegészítője lett

A trend nem új keletű: Victoria Beckham már 2023-ban népszerűsítette saját márkájának monogramos csipkeharisnyáját, amelyet egy blézerruhával kombinált. Akkor azt írta közösségi oldalán, hogy a darab remek tartást ad, optikailag formálja a lábakat, emellett kényelmes és rendkívül sokoldalúan viselhető. Taylor Swift is 2025-ben egy New York-i randevú alkalmával szintén áttetsző harisnyát viselt fekete szettjéhez, amelyet egy egyszerű szoknya és egy kötött pulóver egészített ki – írja a Hello! Magazin.

Bár az esten számos elegáns és látványos összeállítás tűnt fel, a legtöbb figyelmet mégis Lady Amelia Spencer kapta, aki merész csipkeharisnyájával ismét bebizonyította, hogy a királyi család távolabbi tagjai jóval szabadabban bánhatnak a divatszabályokkal, mint a monarchia aktív képviselői.

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