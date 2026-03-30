Ha Harry Style viseli, akkor mi is: íme 5 állatmintás táska, amivel igazi hollywoodi divatikon lehetsz

Kevés olyan férfi híresség akad, akinek olyan karakteres és egyedi a stílusa, mint Harry Stylesnak. Az énekes nem riad meg az extravaganciától, a formabontó stílustrükköktől, sőt a merész mintáktól sem. Legutóbb egy sikkes, állatmintás táskával tette teljessé outfitjét, mi pedig egyszerűen imádjuk a végeredményt! Összegyűjtöttünk 5 alternatívát, amelyekkel te is hollywoodi sztárként ragyoghatod be a hétköznapokat.
Újra fellángolt az állatminta mánia Harry Styles szettjétől
- Harry Stylest a napokban egy újabb irigylésre méltó szettben kapták lencsevégre.
- Az énekes állatmintás táskájáért azonnal rajongani kezdtek a divatguruk, és bevalljuk, mi is odáig vagyunk érte.
- Ha te is becsempésznéd ezt az életérzést a ruhatáradba, mutatunk 5 táskát, amivel leutánozhatod az ikonikus megjelenést.
Amit Harry visel, az arannyá válik
Styles az évek során már számos trendet emelt be a köztudatba: ő indította el a vintage sneaker őrületet, visszahozta a tollboákat, sőt legutóbb még a balerinacipők létjogosultságát is bebizonyította. Egyértelmű a képlet: amit a popkirály magára ölt, az rövid időn belül mindenki gardróbjában landol.
Bár a leopárdminta nem újdonság – sőt, 2025 egyik legmeghatározóbb trendje volt –, Harry egy különleges csavart vitt a történetbe. Egy retró, már-már antik hatású, mintás Chanel táskát választott, amely szakított a megszokott, sötét csokoládébarna alappal. A táska titka a világos bézs háttér és az elszórtan elhelyezkedő barna pöttyök kontrasztja, ami sokkal letisztultabb és elegánsabb összhatást kölcsönöz a megjelenésének.
Táska divat 2026: Íme a legjobb alternatívák ehhez a sikkes stílushoz.
A stylist zsenialitása vagy egyéni inspiráció?
A vad mintás kiegészítőt Harry klasszikus alapdarabokkal egyensúlyozta: fekete hosszú ujjú felsőt, kék farmert, hangsúlyos napszemüveget és egy egyedi mokaszint viselt. A sztár megjelenéséért már évek óta Harry Lambert stylist felel, aki nemcsak a vörös szőnyeges és koncertszetteket álmodja meg, de sokszor az utcai viseleteibe is besegít. Bár nem tudni, kinek a fejéből pattant ki ez a ’90-es éveket idéző összeállítás, a végeredmény vitathatatlanul zseniális.
Családban marad a stílus
Mióta Harry Styles Zoë Kravitz-cel alkot egy párt, az öltözködése is izgalmas irányba mozdult el. Érdekes párhuzam, hogy Harry stílusában egyre gyakrabban bukkannak fel azok az áttetsző felsők, bőrnadrágok és csipkés ingek, amelyekről leendő apósa, Lenny Kravitz vált világhírűvé. Úgy tűnik, az inspiráció a legszűkebb körből érkezik!
