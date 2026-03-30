Ha Harry Style viseli, akkor mi is: íme 5 állatmintás táska, amivel igazi hollywoodi divatikon lehetsz

Kevés olyan férfi híresség akad, akinek olyan karakteres és egyedi a stílusa, mint Harry Stylesnak. Az énekes nem riad meg az extravaganciától, a formabontó stílustrükköktől, sőt a merész mintáktól sem. Legutóbb egy sikkes, állatmintás táskával tette teljessé outfitjét, mi pedig egyszerűen imádjuk a végeredményt! Összegyűjtöttünk 5 alternatívát, amelyekkel te is hollywoodi sztárként ragyoghatod be a hétköznapokat.

Harry Styles állatmintás táskája tökéletes 2026-ra.

Újra fellángolt az állatminta mánia Harry Styles szettjétől Harry Stylest a napokban egy újabb irigylésre méltó szettben kapták lencsevégre.

Az énekes állatmintás táskájáért azonnal rajongani kezdtek a divatguruk, és bevalljuk, mi is odáig vagyunk érte.

Ha te is becsempésznéd ezt az életérzést a ruhatáradba, mutatunk 5 táskát, amivel leutánozhatod az ikonikus megjelenést.

Amit Harry visel, az arannyá válik

Styles az évek során már számos trendet emelt be a köztudatba: ő indította el a vintage sneaker őrületet, visszahozta a tollboákat, sőt legutóbb még a balerinacipők létjogosultságát is bebizonyította. Egyértelmű a képlet: amit a popkirály magára ölt, az rövid időn belül mindenki gardróbjában landol.

Harry Styles '90-es évekbeli szettjét akarja most mindenki.

Bár a leopárdminta nem újdonság – sőt, 2025 egyik legmeghatározóbb trendje volt –, Harry egy különleges csavart vitt a történetbe. Egy retró, már-már antik hatású, mintás Chanel táskát választott, amely szakított a megszokott, sötét csokoládébarna alappal. A táska titka a világos bézs háttér és az elszórtan elhelyezkedő barna pöttyök kontrasztja, ami sokkal letisztultabb és elegánsabb összhatást kölcsönöz a megjelenésének.

Táska divat 2026: Íme a legjobb alternatívák ehhez a sikkes stílushoz.

1.Call it Spring FANNYY - Kézitáska - brown 13 990 Ft 2. Állatmintás pamut táska 9 995 Ft 3. Állatmintás bőrtáska 60 000 Ft 4. Lauren Ralph Lauren kézitáska barna Lauren Ralph Lauren 189 990 Ft 5. Állatmintás táska 14 595 Ft

Forrás: 1. zalando 2. Zara 3. H&M 4. Answear 5. Reserved

A stylist zsenialitása vagy egyéni inspiráció?

A vad mintás kiegészítőt Harry klasszikus alapdarabokkal egyensúlyozta: fekete hosszú ujjú felsőt, kék farmert, hangsúlyos napszemüveget és egy egyedi mokaszint viselt. A sztár megjelenéséért már évek óta Harry Lambert stylist felel, aki nemcsak a vörös szőnyeges és koncertszetteket álmodja meg, de sokszor az utcai viseleteibe is besegít. Bár nem tudni, kinek a fejéből pattant ki ez a ’90-es éveket idéző összeállítás, a végeredmény vitathatatlanul zseniális.