Miért hisztizik minden gyerek többet tavasszal – És mit tehetünk ellene?

Ahogy a természet ébred, minden könnyűnek és napfényesnek, örömtelinek tűnik, és közben sok szülő épp az ellenkezőjét tapasztalja: a gyerekek mintha nehezebben kezelhetők lennének, több a sírás, a dühkitörés, a hiszti. Ez nem véletlen, és nem is a nevelés kudarcát jelzi, a tavasz ugyanis egyszerre hat a testre, az idegrendszerre és az érzelmi egyensúlyra is.
- Tavasszal az alvás és a biológiai ritmus könnyen felborul a több fény miatt.
- A gyerekek fáradtabbak és érzékenyebbek lehetnek a hormonális és időjárási változásokra.
- A hiszti gyakran nem viselkedési probléma, hanem túlterheltségből fakadó jelzés.
Miért lesz hisztisebb a gyerek tavasszal?
A tél végére a szervezet gyakran kimerül: kevesebb a D-vitamin, gyakoribb a fáradtság, és sok gyerek eleve alacsonyabb energiaszinttel, a hosszabb bezártság és kevesebb mozgás hatásaival csökkentett üzemmódban működik.
Tavasszal aztán hirtelen minden megváltozik: több a fény, hosszabbak a nappalok, és ez felborítja a belső biológiai ritmust is.
A megnövekedett fény például befolyásolja az alvást szabályozó melatonint, ami nyugtalanabb alvást, felszínesebb pihenést eredményezhet. Egy kialvatlan gyerek pedig sokkal könnyebben frusztrálódik, hamarabb robban a hétköznapi helyzetekben is.
Ehhez jönnek a tavaszi frontok és a hirtelen időjárás-változások, amelyek még a felnőtteket is megviselik, a gyerekek pedig sokszor nem tudják szavakba önteni, hogy fáj a fejük, fáradtak, feszültek, így viselkedéssel jelzik azt.
A tavasz a szervezet számára egy átállási időszak, amikor a hormonrendszer és az idegrendszer új ritmushoz igazodik, ez önmagában is hangulati hullámzást hozhat – írja a Siddiqui Pediatrics.
Mit él meg ebből a gyerek?
Fontos látni, hogy a hiszti mögött legtöbbször nem rossz viselkedés, hanem túlterhelés áll. Fáradt, éhes, ingerült, vagy egyszerűen még nem tudja szabályozni az érzéseit. A viselkedés ilyenkor inkább jelzés, mint probléma.
Akad néhány nagyon egyszerű módszer, amivel kizökkentheted a gyerkőcöt ebből az állapotból: például ha feladatot adsz neki, vagy játszani kezdtek, egy jót nevettek, máris könnyebb továbblendülni. És persze akadnak varázsmondatok, nyugtató szavak is amik segíthetnek ilyenkor, ne feledd.
Hogyan segíthetünk neki lenyugodni?
Ilyenkor a legfontosabb, hogy visszaadjuk neki a biztonság érzését. Innen tud újra kapcsolódni önmagához és megnyugodni.
Mutatjuk mire van szüksége most a gyerekednek, és azt is, hogy te mit tegyél.
1. Több biztonság, kevesebb nyomás
Tavasszal is maradjon kiszámítható a napirend: alvás, étkezés, pihenés. A stabil keret segít az idegrendszernek megnyugodni.
2. Alvás – mindennek a kulcsa
A szigorú napirend, a megszokott napi rutin, a korai lefekvés és az esti lelassítás (mese, fürdés, közös csend) sokkal többet számít, mint gondolnánk.
3. Sok mozgás, friss levegő
A szabad játék, rohangálás, biciklizés természetes feszültség-levezető. A testmozgás az érzelmi feszültséget is csökkenti.
4. Kapcsolódás, nem fegyelmezés
Egy dühkitörés közepén sokszor nem a szabályok, hanem a közelség segít. Egy ölelés, nyugodt jelenlét, halk hang.
5. Türelem a tavaszi átálláshoz
Ez az időszak átmeneti. Nem kell megjavítani a gyereket, elég támogatni, míg az idegrendszere alkalmazkodik.
A tavaszi hisztisebb időszak nem nevelési hiba, hanem fejlődési és biológiai jelenség. Ha ilyenkor kicsit több a káosz, az nem azt jelenti, hogy bármit rosszul csinálunk, csak azt, hogy a gyerek teste és lelke épp alkalmazkodik a változáshoz. A jó hír, hogy ahogy a szervezet átáll, általában a nehezebb napok is enyhülnek, főleg akkor, ha közben mi is nyugodt kapaszkodót adunk neki.
Olvass tovább!