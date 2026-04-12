Miért hisztizik minden gyerek többet tavasszal – És mit tehetünk ellene?

Ahogy a természet ébred, minden könnyűnek és napfényesnek, örömtelinek tűnik, és közben sok szülő épp az ellenkezőjét tapasztalja: a gyerekek mintha nehezebben kezelhetők lennének, több a sírás, a dühkitörés, a hiszti. Ez nem véletlen, és nem is a nevelés kudarcát jelzi, a tavasz ugyanis egyszerre hat a testre, az idegrendszerre és az érzelmi egyensúlyra is.

A hiszti tavasszal gyakori, de sokszor a fáradtság és túlterheltség jele.

Tavasszal az alvás és a biológiai ritmus könnyen felborul a több fény miatt.

A gyerekek fáradtabbak és érzékenyebbek lehetnek a hormonális és időjárási változásokra.

A hiszti gyakran nem viselkedési probléma, hanem túlterheltségből fakadó jelzés.

Miért lesz hisztisebb a gyerek tavasszal?

A tél végére a szervezet gyakran kimerül: kevesebb a D-vitamin, gyakoribb a fáradtság, és sok gyerek eleve alacsonyabb energiaszinttel, a hosszabb bezártság és kevesebb mozgás hatásaival csökkentett üzemmódban működik.

Tavasszal aztán hirtelen minden megváltozik: több a fény, hosszabbak a nappalok, és ez felborítja a belső biológiai ritmust is.

A megnövekedett fény például befolyásolja az alvást szabályozó melatonint, ami nyugtalanabb alvást, felszínesebb pihenést eredményezhet. Egy kialvatlan gyerek pedig sokkal könnyebben frusztrálódik, hamarabb robban a hétköznapi helyzetekben is.

Ehhez jönnek a tavaszi frontok és a hirtelen időjárás-változások, amelyek még a felnőtteket is megviselik, a gyerekek pedig sokszor nem tudják szavakba önteni, hogy fáj a fejük, fáradtak, feszültek, így viselkedéssel jelzik azt.

A tavasz a szervezet számára egy átállási időszak, amikor a hormonrendszer és az idegrendszer új ritmushoz igazodik, ez önmagában is hangulati hullámzást hozhat – írja a Siddiqui Pediatrics.

Mit él meg ebből a gyerek?

Fontos látni, hogy a hiszti mögött legtöbbször nem rossz viselkedés, hanem túlterhelés áll. Fáradt, éhes, ingerült, vagy egyszerűen még nem tudja szabályozni az érzéseit. A viselkedés ilyenkor inkább jelzés, mint probléma.

Akad néhány nagyon egyszerű módszer, amivel kizökkentheted a gyerkőcöt ebből az állapotból: például ha feladatot adsz neki, vagy játszani kezdtek, egy jót nevettek, máris könnyebb továbblendülni. És persze akadnak varázsmondatok, nyugtató szavak is amik segíthetnek ilyenkor, ne feledd.