Így köszöntötték szület a 8 éves Lajos herceget: a fotó pillanatok alatt bejárta a netet

A walesi hercegi pár legfiatalabb gyermeke széles mosollyal néz a kamerába a friss portrén. Lajos herceg egy hajón pózol, mögötte a tenger, és szemmel láthatóan remek hangulatban van.

Lajos herceg 8 éves - Ezzel a képpel köszöntötte Katalin és Vilmos

Forrás: Instagram

Lajos herceg születésnapját ünnepli a brit királyi család

A képet Vilmos herceg és Katalin hercegné az Instagramon osztotta meg, hozzá pedig ezt írták: „Boldog születésnapot, Lajos! Ma lettél 8 éves!” A bejegyzés alá rövid idő alatt rengeteg jókívánság érkezett.

A család rendszeresen tesz közzé friss fotókat a gyerekeikről a születésnapjukon. Lajosról tavaly Josh Shinner, a család egyik kedvenc fotósa készített hasonló képet Norfolkban, akkor még igencsak foghíjas volt a mosolya. Egy évvel korábban pedig az édesanyja, Katalin hercegné osztott meg róla egy kedves felvételt, amely Windsorban készült.

