Végzetes tévedés: összecserélték a gyerekeket, a szülők traumája feldolgozhatatlan

Az összecserélt gyerekek esete világszerte felkeltette az emberek figyelmét, hiszen milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen orvosi hibának.

Tiffany Score és Steven Mills küzdenek az összecserélt gyerekekért.

Forrás: Profimedia

Összecserélt gyerekek miatt küzd egy amerikai házaspár

Egy amerikai pár története jól mutatja, mennyire súlyos következményei lehetnek egyetlen hibának a mesterséges megtermékenyítés során. Tiffany Score és Steven Mills éveken át próbáltak gyermeket vállalni, végül lombikprogram segítségével sikerült teherbe esniük. A terhesség alatt semmi különöset nem tapasztaltak, minden a megszokott módon zajlott. A fordulat a kislányuk, Shea születésekor jött: a baba külseje alapján rögtön feltűnt nekik, hogy valami nem stimmel, ugyanis a kicsi nem hasonlított egyikükre sem. Mármint nagyon nem, ugyanis a gyerek szemmel láthatóan színes bőrű volt.

A szülők genetikai vizsgálatot kértek, ami megerősítette a legrosszabb gyanújukat: a gyermek biológiailag nem hozzájuk tartozik.

Kiderült ugyanis, hogy a klinikán embriócsere történt, azaz egy másik pár embrióját ültették be tévedésből. A házaspár a kezdeti sokk után pert indított az intézmény ellen és elkezdtek válaszokat keresni arra, hogyan történhetett ekkora hiba. Nemcsak a történtek okoztak számukra traumát, hanem az is, hogy fogalmuk sincs, mi lett a saját embrióikkal – akár az is elképzelhető, hogy valahol máshol született meg a biológiai gyermekük.

Hónapokig tartó vizsgálatok és DNS-tesztek után végül sikerült azonosítani a kislány genetikai szüleit. A pár azonban úgy döntött, hogy nem hozzák nyilvánosságra a kilétüket és tiszteletben tartják a másik család magánéletét.

A jogi eljárás továbbra is folyamatban van, mivel több kérdés is nyitott maradt – például az, hogy mi történt a saját embrióikkal, illetve milyen kártérítés illeti meg őket az átélt lelki és anyagi megpróbáltatások miatt.

A pár helyzete érzelmileg rendkívül összetett. Egyfelől szeretnék, ha a gyermek kapcsolatba kerülne a biológiai szüleivel, másfelől azonban már erős kötelék alakult ki köztük és a kislány között. Egy dologban viszont teljesen biztosak: függetlenül a genetikai háttértől, ők a saját gyermekükként tekintenek rá és így is akarják nevelni.

Egy pár lombikprogram segítségével vállalt gyermeket, ám a szülés után feltűnt nekik, hogy a baba nem hasonlít rájuk. Kiderült, hogy az összecserélt gyerekek esete áll a háttérben: a klinikán tévedésből egy másik pár embrióját ültették be. DNS-vizsgálatok után azonosították a biológiai szülőket, miközben a család jogi lépéseket tett és próbálja feldolgozni a történteket.

Ha szívesen olvasnál még igaz történeteket, ezeket a cikkek ajánljuk: