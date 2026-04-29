Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 29., szerda Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
igaz történet

Végzetes tévedés: összecserélték a gyerekeket, a szülők traumája feldolgozhatatlan

Shutterstock - oatawa
igaz történet lombikprogram gyermekvállalás
Nagy Kata
2026.04.29.
Egy amerikai pár élete teljesen megváltozott egy lombikprogram után, amikor furcsa részletekre lettek figyelmesek. Az összecserélt gyerekek esete csak a szülést követően derült ki számukra, a történet pedig azóta is komoly jogi és érzelmi kérdéseket vet fel.

Az összecserélt gyerekek esete világszerte felkeltette az emberek figyelmét, hiszen milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen orvosi hibának.

Tiffany Score és Steven Mills és az összecserélt gyerekek egyike.
Forrás:  Profimedia

Összecserélt gyerekek miatt küzd egy amerikai házaspár

Egy amerikai pár története jól mutatja, mennyire súlyos következményei lehetnek egyetlen hibának a mesterséges megtermékenyítés során. Tiffany Score és Steven Mills éveken át próbáltak gyermeket vállalni, végül lombikprogram segítségével sikerült teherbe esniük. A terhesség alatt semmi különöset nem tapasztaltak, minden a megszokott módon zajlott. A fordulat a kislányuk, Shea születésekor jött: a baba külseje alapján rögtön feltűnt nekik, hogy valami nem stimmel, ugyanis a kicsi nem hasonlított egyikükre sem. Mármint nagyon nem, ugyanis a gyerek szemmel láthatóan színes bőrű volt.

A szülők genetikai vizsgálatot kértek, ami megerősítette a legrosszabb gyanújukat: a gyermek biológiailag nem hozzájuk tartozik.

Kiderült ugyanis, hogy a klinikán embriócsere történt, azaz egy másik pár embrióját ültették be tévedésből. A házaspár a kezdeti sokk után pert indított az intézmény ellen és elkezdtek válaszokat keresni arra, hogyan történhetett ekkora hiba. Nemcsak a történtek okoztak számukra traumát, hanem az is, hogy fogalmuk sincs, mi lett a saját embrióikkal – akár az is elképzelhető, hogy valahol máshol született meg a biológiai gyermekük.

Hónapokig tartó vizsgálatok és DNS-tesztek után végül sikerült azonosítani a kislány genetikai szüleit. A pár azonban úgy döntött, hogy nem hozzák nyilvánosságra a kilétüket és tiszteletben tartják a másik család magánéletét. 

A jogi eljárás továbbra is folyamatban van, mivel több kérdés is nyitott maradt – például az, hogy mi történt a saját embrióikkal, illetve milyen kártérítés illeti meg őket az átélt lelki és anyagi megpróbáltatások miatt.

@abbylynn0715 They did IVF and delivered a baby of a different race! Tiffany Score and Steven Mills now know whose embryo was implanted in her! #fyp #news #fertility #ivf #viral ♬ original sound - Abby Blabby 💗

A pár helyzete érzelmileg rendkívül összetett. Egyfelől szeretnék, ha a gyermek kapcsolatba kerülne a biológiai szüleivel, másfelől azonban már erős kötelék alakult ki köztük és a kislány között. Egy dologban viszont teljesen biztosak: függetlenül a genetikai háttértől, ők a saját gyermekükként tekintenek rá és így is akarják nevelni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
