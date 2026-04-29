Sokkoló kijelentést tett Charlize Theron: van valami, amire már SOHA többé nem lesz képes

Fel kell kötnie a gatyáját annak, aki a fejébe veszi, hogy randira hívja az Oscar-díjas színésznőt. A gyönyörű és tehetséges Charlize Theron ugyanis újra belevágott az ismerkedésbe, már csak az a kérdés, hogy találhat-e olyan pasit, aki megfelel az igényeinek. A rém sztárja ugyanis szigorú feltételekkel hajlandó csak randevúzni.

Charlize Theron egyedülálló édesanyaként neveli a gyermekeit és nem foglalkozott a szerelem keresésével az elmúlt években

Forrás: Variety

Charlize Theron úgy érzi, hogy nem tudna már együttélni egy férfival

A világsztár nemrég egy Podcast-interjúban arról beszélt, hogy a lányai egyre idősebbek és mostanában gyakran beszélgetnek a szerelemről és a romantikáról. Charlize Theron gyermekei pedig egyre kíváncsibbak és már sokszor ők nyaggatják az anyjukat, hogy menjen el otthonról, vagy beszélgessen azzal a jóképű férfival, aki rámosolygott az utcán.

„A gyerekeim már abban a korban vannak, hogy élvezik, ha randizok valakivel, mert szeretnek részesei lenni a romantikus életemnek. Vicces, hogy korábban féltem attól, hogy fenyegetve éreznék magukat, ha ismerkednék, most meg folyton azt kérdezgetik: „Anya írt neked? Anya, menj már el randizni vele!" – kezdte beszámolóját az Oscar-díjas színésznő. Charlize ezután arról beszélt, hogy tetszik neki a gondolat, hogy újra társkeresésre adja a fejét, azonban úgy érzi, hogy talán soha többet nem lesz képes komoly kapcsolat kialakítására. Hogy miért? Mert Charlize Theronnál kizárt az összebútorozás és az együttélés esélye, és a leendő pasijainak el kell fogadniuk, hogy ők mindig is csak a másodikak lesznek a sorban a színésznő örökbefogadott gyermekei után.

„Komolyan gondolom, amikor azt mondom, hogy soha többet nem tudnék együtt élni valaki mással. Őszintén így gondolom. Szeretném, ha valaki közel kerülne hozzám és nem tudom, mondjuk házat venne az utca túloldalán, de nem tudom, hogy képes lennék-e egy háztartásban élni valakivel a gyerekeimen kívül. Lehet, hogy ez a nézőpontom majd idővel változik, mondjuk ha a lányaim kirepülnek és én egy üres fészek úrnője leszek, de jelenleg konkrétan csak így vagyok hajlandó belemenni valakivel egy romantikus kapcsolatba. Nem titkolom a randipartnereim elől sem, hogy nálam itt van a határ" – jelentette ki a kétgyermekes édesanya.