Timmy, a bálna sorsa fordulóponthoz ért: kiszabadult, de kérdés, túléli-e a megpróbáltatásokat

Hosszú hetek bizonytalansága után végre elindult a szabadság felé Timmy, a Balti-tengerben rekedt púpos bálna. A példátlan mentőakció azonban még korántsem ért véget, a szakemberek szerint a legnehezebb rész csak most következik, nem tudni, a bálna életben marad-e.

A több mint egy hónapja sekély, számára kedvezőtlen vízben rekedt bálnát kedden sikerült egy speciális uszályba terelni. Timmy, a bálna jelenleg az Északi-tenger felé halad, bár kiszabadult, annyira legyengült, hogy nem tudni életben marad-e. 

Timmy, a bálna közel egy hónapja rekedt a Balti-tenger partvidékén.
  • Egy eltévedt púpos bálnát mentettek az alacsony sótartalmú és sekély vízű Balti-tengerből.
  • A mentőakció kedden érkezett a csúcspontjához.
  • A konvoj Fehmarn közelében halad, az Északi-tenger felé.
  • A bálna beteg, nem biztos, hogy túléli az utat. 
  • Az állatvédők tiltakoztak, a mentőakcióban részt vevő politikus és az állatorvos bizakodóak. 

Több hete küzdenek Timmy, a bálna életéért

A Timmy néven köztudatba került púpos bálna feltehetően március elején tévedt be a Balti-tengerbe, és ott rekedt. A mentési esélyek egy ponton szinte teljesen szertefoszlottak, mígnem egy magánkezdeményezés új stratégiával állt elő: a bálnát egy speciálisan kialakított uszály segítségével próbálják visszavezetni a nyílt óceán felé. A mentőcsapatok kedden egy átalakított teherhajóhoz csalogatták az állatot. Több órás manőverezés után sikerült elérni, hogy a Timmy, a bálna megfelelő pozícióba ússzon, majd kora délután bekerült a hajó víz alatti tárolóterébe. „Este, amikor a tenger lenyugszik, megkezdi útját az Északi-tenger felé – majd visszatér természetes élőhelyére” – nyilatkozta Till Backhaus környezetvédelmi miniszter, aki hozzátette, ő is majdnem beugrott a vízbe, hogy segítsen a bálnának az utolsó néhány méteren eljutni a dokkolópont felé.

Állatvédők locsolják Timmy, a bálna lepedőkkel betakart testét.
Az állatvédők kritikát fogalmaztak meg

A bálna mentése közben több állatvédő szervezet is feltette a kérdést, hogy indokolt-e folytatni a beavatkozást egy ennyire legyengült állat esetében. 
„Éjjel-nappal dolgoztunk – és végül úgy néz ki, megmentettük” – mondta ezzel kapcsolatban Backhaus.

Még mindig bizonytalan a kimenetel: túléli-e Timmy?

A bálnát jelenleg a Robin Hood uszály és a Fortuna B vontatóhajó segítségével szállítják az Északi-tenger felé, rendkívül lassan. A VesselFinder adatai szerint a konvoj már Fehmarn közelében jár, de az út több napig is eltarthat. A legnagyobb kérdés azonban az, hogy az állat túléli-e az utat. A Balti-tenger alacsony sótartalma komoly egészségi problémákat okozhatott nála, és azt sem lehet még tudni, hogyan reagál a szállítás okozta stresszre. „Nem vagyok bálnaszakértő, de mivel a mentés során nem alkalmaztak erőszakot, nem láttam indokoltnak a művelet leállítását. Timmy semmiképpen sincs halálra ítélve, még van esélye a túlélésre és a felépülésre” − idézi a Bild Kirsten Tönnies állatorvost.

