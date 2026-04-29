A bolygó, ahol egy év 10,5 óra alatt elrepül − Hogyan lehetséges ez?

Meglepő felfedezést tettek csillagászok: egy, a Naprendszeren kívül keringő kőzetbolygó rendkívül közel kering a csillagához, ezért a felszíne extrém forró, a legmegdöbbentőbb pedig, hogy egy év rajta mindössze 10,5 órán át tart. Ennyi idő alatt kerüli meg egyszer a csillagát. A megfigyelést a Carnegie Science szakemberei publikálták a The Astrophysical Journal Letters szaklapban, a vizsgált égitest pedig a TOI-561 b nevet kapta.

A a TOI-561 b nevű bolygó az, amely most minden tudóst lázba hoz.

Forrás: 123rf.com

Ezen a bolygón olyasmit találtak, amitől a kutatók is lefagytak A csillagászok egy kőzetbolygót vizsgáltak, amely rendkívül szoros pályán kering a csillaga körül, így nagyon rövid idő alatt megkerüli azt.

A bolygó egy idős és kémiailag különleges csillagrendszerben található, ami eltér a Naprendszer megszokott környezetétől.

Lássuk, mi derült még ki erről a rejtélyes égitestről!

A kutatók arra is figyelmesek lettek a teleszkópos vizsgálat során, hogy a bolygó nappali oldala jóval hűvösebb, mint várták: a becsült közel 2700 Celsius-fok helyett csak körülbelül 1750 fokot mértek. Ez arra utal, hogy valamilyen folyamat „elosztja” a hőt a bolygón, és nem engedi, hogy egyetlen terület túlzottan felhevüljön. A legvalószínűbb magyarázat erre az, hogy a bolygónak van légköre - akárcsak a Földnek -, a légkör pedig képes a hőt szétteríteni.

Ez azért megdöbbentő, mert ilyen extrém körülmények között elvileg nem jöhetne létre légköre.

A rejtélyes bolygó keletkezési körülményei sokkolóan egyediek

Az említett cikkben a tudósok azt is megemlítik, hogy a TOI-561 b bolygó egy különleges környezetben alakult ki: egy nagyon idős, a Napnál is kétszer öregebb, vasban szegény csillag körül kering a Tejútrendszer egyik speciális régiójában. És hogy mire következtethetünk ebből? Arra, hogy ez a rejtélyes kőzetbolygó egészen más kémiai feltételek között jöhetett létre, mint a Naprendszer egyéb bolygói. Ez a felfedezés számos további kérdést is felvet, valamint jól mutatja, hogy az univerzum bőven tartogat még meglepetéseket. Még az is lehet, hogy minden, amit a tankönyvekből tanultunk, „hazugság" volt...