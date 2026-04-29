Katalin és Vilmos újraírják a királyi házasság szabályait: teljesen másképp élnek, mint a családtagjaik

Katalin és Vilmos a hercegné gyógyulása óta újra részt vesznek a brit királyi család ünnepségein gyerekeikkel, de a kötelességeik mellett hatalmas hangsúlyt helyeznek a szűk családi életükre. Bennfentesek szerint Katalin rákdiagnózisa óta teljesen másképp látják a világot: soha ennyi időt nem töltöttek kettesben, mint mostanában. A hercegi pár ma ünnepli 15. házassági évfordulóját.

Forrás: Chris Jackson Collection

Katalin és Vilmos a nyílt kommunikációban hisz

A walesi herceg és hercegné élete középpontjában a gyerekeik állnak, de a bennfentesek szerint az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kettesben töltött időre. Katie Nicholl szerint kapcsolatuk egyik alapja a folyamatos és nyílt kommunikáció: „Nagyon őszinte és nyílt a kapcsolatuk, rengeteget beszélgetnek. Nagy hangsúlyt helyeznek a párkapcsolatukra, függetlenül a szülői és dolgozó királyi szerepüktől. Gyakran töltenek együtt hosszú hétvégéket a gyerekek nélkül, ami egyre csak erősíti a kapcsolatukat” – idézi a királyi szakértőt a Woman&Home. A gyerekeket – György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget – ilyenkor a családtagokra bízzák, Katalin szülei például nagy részt vállalnak a nevelésükben.