2026. ápr. 29., szerda

Katalin és Vilmos újraírják a királyi házasság szabályait: teljesen másképp élnek, mint a családtagjaik

Családcentrikusságuk közismert, teljesen más a viszonyuk gyerekeikkel, mint egykor Erzsébet királynőnek és Fülöp hercegnek. Károllyal ellentétben Katalin és Vilmos kimutatják az érzelmeiket és van egy kis közös buborékuk, ahol csak ketten léteznek.

Katalin és Vilmos a hercegné gyógyulása óta újra részt vesznek a brit királyi család ünnepségein gyerekeikkel, de a kötelességeik mellett hatalmas hangsúlyt helyeznek a szűk családi életükre. Bennfentesek szerint Katalin rákdiagnózisa óta teljesen másképp látják a világot: soha ennyi időt nem töltöttek kettesben, mint mostanában. A hercegi pár ma ünnepli 15. házassági évfordulóját.

Katalin és Vilmos időt szakítanak arra is, hogy kettesben legyenek.
  • Vilmos herceg és Katalin rendszeresen gyermekmentes hétvégéket tartanak.
  • Katalin betegsége óta másképp látják a világot: ez hatalmas fordulópont volt az életükben.
  • A kötelességeik mellett nagy hangsúlyt helyeznek a családi életre. 

Katalin és Vilmos a nyílt kommunikációban hisz

A walesi herceg és hercegné élete középpontjában a gyerekeik állnak, de a bennfentesek szerint az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kettesben töltött időre. Katie Nicholl szerint kapcsolatuk egyik alapja a folyamatos és nyílt kommunikáció: „Nagyon őszinte és nyílt a kapcsolatuk, rengeteget beszélgetnek. Nagy hangsúlyt helyeznek a párkapcsolatukra, függetlenül a szülői és dolgozó királyi szerepüktől. Gyakran töltenek együtt hosszú hétvégéket a gyerekek nélkül, ami egyre csak erősíti a kapcsolatukat” – idézi a királyi szakértőt a Woman&Home. A gyerekeket – György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget – ilyenkor a családtagokra bízzák, Katalin szülei például nagy részt vállalnak a nevelésükben.

György egy kicsit unja már az integetést, de testvérei még lelkesek
Van, hogy Katalin hercegnének kell rendet tennie a gyerekek között
Katalin és Vilmos ma ünneplik a 15. házassági évfordulójukat

Katalin és Vilmos ma ünnepli 15. házassági évfordulóját, de már a házasságkötésük előtt 10 évvel ismerték egymást, a St. Andrews egyetemen szerettek egymásba. Nicholl szerint a kapcsolatuk szilárdsága az, amit egyébkét Eduárd herceg is megfogalmazott saját házasságáról: „nem csak szerelmesek, de a legjobb barátok is”.

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Katalin hercegné az esküvője napján és napjainkban. Ma is ugyanolyan gyönyörű.
Vilmos herceg ma már szakállal hódít.
Becslések szerint 2 milliárd ember nézte az élőben közvetített esküvőjüket világszerte.
A Buckingham-palota erkélyén is elcsattant egy csók köztük.
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvői tortája egy klasszikus, brit gyümölcstorta volt.
Katalin hercegné Alexander McQueen esküvői ruháját Sarah Burton tervezte.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Katalin hercegné rákdiagnózisa egyértelmű fodulópont volt

Katalin rákdiagnózisa alapjaiban rengette meg a család életét. A hercegné kifelé tartotta magát, de rettegett, Russell Myers William & Catherine: The Intimate Inside Story című könyvében pedig egy közeli barát idézte fel Vilmos reakcióját: „Olyan érzés volt számára, mintha elütötte volna egy busz: hirtelen és brutális érzés. Az egyik pillanatban az élet még normális volt, a másikban pedig minden megváltozott. Arról beszélt, hogy kihúzták a talajt a lába alól, összeonlott, félt és tehetetlennek érezte magát. A helyzet pedig attól még drámaibb volt, hogy egy hónappal korábban édesapjánál is rákot diagnosztizáltak.” 

Katalin és Vilmos élete a gyerekek körül forog, de nagy hangsúlyt helyeznek a nélülük töltött időre is.
Közös vacsorák, játszódélutánok a rák árnyékában

Katalin videóüzenetben hozta nyilvánosságra, hogy rákos, ezt követően nem nyilatkozott sem a kezeléséről, sem a betegségéről, mindaddig, amíg 2024-ben, szintén videóüzenetben közölte, már nincs szüksége kemoterápiára, remisszióban van. „Amíg Katalin kezeléseket kapott, addig is odafigyeltek arra, hogy normális életet éljenek: közösen vacsoráztak, játszódélutánokat szerveztek, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és ne legyenek elszigetelve. A kezelés fizikailag és mentálisan is megterhelő volt Katalin számára, mégis hihetetlenül derűlátó volt. Mindig a gyerekeire koncentrált, igyekezett úgy szervezni az életüket, hogy az a lehető legjobb legyen” – tette hozzá a jólértesült. A könyv szerint Vilmos minden pillanatban felesége mellett állt. „Mély odaadása, örökké velünk marad. Ez a szerelem a legnyersebb, legerősebb formájában”

