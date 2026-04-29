Katalin és Vilmos újraírják a királyi házasság szabályait: teljesen másképp élnek, mint a családtagjaik

Katalin és Vilmos a hercegné gyógyulása óta újra részt vesznek a brit királyi család ünnepségein gyerekeikkel, de a kötelességeik mellett hatalmas hangsúlyt helyeznek a szűk családi életükre. Bennfentesek szerint Katalin rákdiagnózisa óta teljesen másképp látják a világot: soha ennyi időt nem töltöttek kettesben, mint mostanában. A hercegi pár ma ünnepli 15. házassági évfordulóját.
Katalin és Vilmos a nyílt kommunikációban hisz
A walesi herceg és hercegné élete középpontjában a gyerekeik állnak, de a bennfentesek szerint az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kettesben töltött időre. Katie Nicholl szerint kapcsolatuk egyik alapja a folyamatos és nyílt kommunikáció: „Nagyon őszinte és nyílt a kapcsolatuk, rengeteget beszélgetnek. Nagy hangsúlyt helyeznek a párkapcsolatukra, függetlenül a szülői és dolgozó királyi szerepüktől. Gyakran töltenek együtt hosszú hétvégéket a gyerekek nélkül, ami egyre csak erősíti a kapcsolatukat” – idézi a királyi szakértőt a Woman&Home. A gyerekeket – György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget – ilyenkor a családtagokra bízzák, Katalin szülei például nagy részt vállalnak a nevelésükben.
Katalin és Vilmos ma ünneplik a 15. házassági évfordulójukat
Katalin és Vilmos ma ünnepli 15. házassági évfordulóját, de már a házasságkötésük előtt 10 évvel ismerték egymást, a St. Andrews egyetemen szerettek egymásba. Nicholl szerint a kapcsolatuk szilárdsága az, amit egyébkét Eduárd herceg is megfogalmazott saját házasságáról: „nem csak szerelmesek, de a legjobb barátok is”.
Katalin hercegné rákdiagnózisa egyértelmű fodulópont volt
Katalin rákdiagnózisa alapjaiban rengette meg a család életét. A hercegné kifelé tartotta magát, de rettegett, Russell Myers William & Catherine: The Intimate Inside Story című könyvében pedig egy közeli barát idézte fel Vilmos reakcióját: „Olyan érzés volt számára, mintha elütötte volna egy busz: hirtelen és brutális érzés. Az egyik pillanatban az élet még normális volt, a másikban pedig minden megváltozott. Arról beszélt, hogy kihúzták a talajt a lába alól, összeonlott, félt és tehetetlennek érezte magát. A helyzet pedig attól még drámaibb volt, hogy egy hónappal korábban édesapjánál is rákot diagnosztizáltak.”
Közös vacsorák, játszódélutánok a rák árnyékában
Katalin videóüzenetben hozta nyilvánosságra, hogy rákos, ezt követően nem nyilatkozott sem a kezeléséről, sem a betegségéről, mindaddig, amíg 2024-ben, szintén videóüzenetben közölte, már nincs szüksége kemoterápiára, remisszióban van. „Amíg Katalin kezeléseket kapott, addig is odafigyeltek arra, hogy normális életet éljenek: közösen vacsoráztak, játszódélutánokat szerveztek, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és ne legyenek elszigetelve. A kezelés fizikailag és mentálisan is megterhelő volt Katalin számára, mégis hihetetlenül derűlátó volt. Mindig a gyerekeire koncentrált, igyekezett úgy szervezni az életüket, hogy az a lehető legjobb legyen” – tette hozzá a jólértesült. A könyv szerint Vilmos minden pillanatban felesége mellett állt. „Mély odaadása, örökké velünk marad. Ez a szerelem a legnyersebb, legerősebb formájában”
