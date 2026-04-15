Bár nincs tökéletes házasság, azonban vannak olyan emberek, akik hiába házasodtak meg, valójában már nem találnak örömöt abban, hogy a férjük vagy a feleségük mellett kelhetnek fel minden áldott nap. Az eltérő lehet, miért válik valaki boldogtalanná a saját kapcsolatában, azonban a kutatásokból kiderült, mik azok a hétköznapi dolgok, amiket a rossz házasságban élők csinálnak.
Rossz házasságban élők szokásai
Sokan vannak, akik már realizálták, hogy nem jó a kapcsolatuk a házastársukkal, de a válás egyelőre szóba sem jöhet. Ennek általában több oka van, például félnek a magánytól és úgy érzik, már nincs esélyük, hogy egy másik partnert találjanak maguk mellé. Az is jellemző sokakra, legfőképp a férfiakra, hogy nincs semmi bajuk a partnerük személyiségével, csak már elmúlt a szerelem és a vonzalom, viszont a házastársuk mindent megcsinál, mos, főz, takarít, szépen neveli a gyerekeket, ezt a kényelmet pedig nem szeretnék feladni. Egyesek pedig abban a tévhitben élnek, hogy a gyerekeknek az a legjobb, ha a szülők nem válnak el, de ez nincs így. Bár lelkileg tényleg megterhelő a válás a gyerkőcök számára, de nekik se jó, ha egy rossz párkapcsolati mintát látnak, ugyanis a transzgenerációs trauma hatására később a szüleikhez hasonló nehézségeket élnek át a párkapcsolataikban.
Számos kutatás alapján a Your Tango oldal összegyűjtött több olyan hétköznapi szokást, amit a rossz házasságban élők csinálnak. Mielőtt felsorolnánk ezeket, azt fontos kiemelnünk, hogy nem szeretnénk, ha bárki is szégyenkezne vagy bűntudatot érezne amiatt, mert a rossz házasság jeleit tapasztalják. Senki nem válik rossz emberré azért, mert egy olyan házasságban él, ami már nem okoz neki örömet.
1. Bánkódnak a múltban hozott döntéseik miatt
Még ha akkoriban helyes döntésnek is tűnt a házasság, sok boldogtalan ember megbánja ezt a döntését, miután nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt elképzelték. Arról ábrándoznak, mennyire jó lenne visszarepülni az időben, és mindent másképp csinálni. A fejükben vagy valaki mást választanak vagy egyedül maradnak. Ez egy olyan viselkedés, amelyet sokan tanúsítanak, amikor egyedül vannak, még ha nem is merik ezt beismerni senkinek se. Ez a menekülés azonnali kielégülést nyújthat, a Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy hosszú távon csak rontja az élet elégedettségét és a jóllétet.
2. Az exeik profilját nézegetik a közösségimédia-oldalakon
Még ha ez a magányos viselkedés is rengeteg szégyenérzettel és bűntudattal jár, a tartósan rossz, nyomorúságos kapcsolatokban élők közül sokan nem tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy összehasonlítsák magukat másokkal. Akár a közösségi médiában a saját megjelenésük miatt szégyenkeznek, akár az exeik oldalait böngészik, hogy lássák, mit csinálnak, folyamatosan menekülési útvonalakat keresnek, hogy eltereljék a figyelmüket a jelenlegi helyzetükről. Egy másik életet képzelnek el, és próbálják kitalálni, hogy jó döntéseket hoztak-e az életükben. Ez egy önutálati rituálé, amely csak még rosszabbá teszi az érzéseiket, ezért is nehéz megosztani és elmondani másoknak, amikor alkalmuk nyílna rá.
3. Gyászolják a régi énjüket
Sokan elveszítik régi önmagukat, ha egy rossz házasságban élnek már évek óta. Jellemző rájuk, hogy drasztikusan csökken az önértékelésük, különösen akkor, ha egy mérgező és manipulatív partnerrel élnek együtt. A hangulatuk is folyamatosan attól függ, hogy érzik magukat a partnerük közelében. Egy ilyen dinamikában élő partner esetében felbukkannak a zavarodottság és a gyász érzései. Nemcsak a múltban elképzelt vagy átélt kapcsolatot gyászolják, hanem a régi önmagukat, akinek még sokkal több volt az önbizalma.
4. Abban reménykednek, hogy a házastársuk késő este ér haza
A boldogtalan házasságban élőkre az is jellemző, hogy szeretnek otthon egyedül lenni és már betegesen vágynak a magányra, gyakran azért, hogy elkerüljék a partnerükkel kapcsolatos problémákat. Bár ez az egyedüllét átmeneti megkönnyebbülést és biztonságérzetet nyújthat egy viharos kapcsolatban, a Missouri Medicine egyik tanulmánya megállapította, hogy a kerülés csak még több szorongást és mentális egészségügyi problémákat okoz. Azzal, hogy elmenekülsz a gondjaid elől, csak felerősíted azokat.
5. Újrajátsszák a fejükben a régebbi beszélgetéseiket
Bár a régebbi beszélgetések átélése és végiggondolása egészséges mechanizmusnak tűnhet a szorongás kezelésében, a szakértők szerint ezek a rágódások gyakran még negatívabb önképet és lelkiállapotot eredményeznek. Ilyen helyzetben a rossz kapcsolatban élők általában megbánást éreznek vagy elszégyellik magukat, amiért másképp cselekedtek és nem úgy fogalmaztak, ahogy eredetileg akartak volna, ez viszont még több haragot és frusztrációt generál. Szégyenkeznek amiatt, mert nem tudják, hogyan kezeljék a boldogtalan házasságukat. Nem érzik magukat biztonságban, ha hangosan kimondják a gondolataikat, de mégis magukban tartják őket, saját jólétük rovására.
