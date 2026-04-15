Bár nincs tökéletes házasság, azonban vannak olyan emberek, akik hiába házasodtak meg, valójában már nem találnak örömöt abban, hogy a férjük vagy a feleségük mellett kelhetnek fel minden áldott nap. Az eltérő lehet, miért válik valaki boldogtalanná a saját kapcsolatában, azonban a kutatásokból kiderült, mik azok a hétköznapi dolgok, amiket a rossz házasságban élők csinálnak.

Forrás: 123rf.com

Rossz házasságban élők szokásai

Sokan vannak, akik már realizálták, hogy nem jó a kapcsolatuk a házastársukkal, de a válás egyelőre szóba sem jöhet. Ennek általában több oka van, például félnek a magánytól és úgy érzik, már nincs esélyük, hogy egy másik partnert találjanak maguk mellé. Az is jellemző sokakra, legfőképp a férfiakra, hogy nincs semmi bajuk a partnerük személyiségével, csak már elmúlt a szerelem és a vonzalom, viszont a házastársuk mindent megcsinál, mos, főz, takarít, szépen neveli a gyerekeket, ezt a kényelmet pedig nem szeretnék feladni. Egyesek pedig abban a tévhitben élnek, hogy a gyerekeknek az a legjobb, ha a szülők nem válnak el, de ez nincs így. Bár lelkileg tényleg megterhelő a válás a gyerkőcök számára, de nekik se jó, ha egy rossz párkapcsolati mintát látnak, ugyanis a transzgenerációs trauma hatására később a szüleikhez hasonló nehézségeket élnek át a párkapcsolataikban.

Számos kutatás alapján a Your Tango oldal összegyűjtött több olyan hétköznapi szokást, amit a rossz házasságban élők csinálnak. Mielőtt felsorolnánk ezeket, azt fontos kiemelnünk, hogy nem szeretnénk, ha bárki is szégyenkezne vagy bűntudatot érezne amiatt, mert a rossz házasság jeleit tapasztalják. Senki nem válik rossz emberré azért, mert egy olyan házasságban él, ami már nem okoz neki örömet.

1. Bánkódnak a múltban hozott döntéseik miatt

Még ha akkoriban helyes döntésnek is tűnt a házasság, sok boldogtalan ember megbánja ezt a döntését, miután nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt elképzelték. Arról ábrándoznak, mennyire jó lenne visszarepülni az időben, és mindent másképp csinálni. A fejükben vagy valaki mást választanak vagy egyedül maradnak. Ez egy olyan viselkedés, amelyet sokan tanúsítanak, amikor egyedül vannak, még ha nem is merik ezt beismerni senkinek se. Ez a menekülés azonnali kielégülést nyújthat, a Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy hosszú távon csak rontja az élet elégedettségét és a jóllétet.