Vigyázz, mit mondasz! – A gyereked többet tanul abból, amikor nem hozzá beszélsz, mint hinnéd

A gyerek tanulása nem csak abból áll, amit direktben mondunk neki. A mindennapi beszélgetések, viták és félmondatok is formálják őt, még akkor is, ha nem hozzá szólnak. A háttérben elhangzó szavak sokkal mélyebben rögzülnek, mint gondolnánk. Úgyhogy nagyon fontos figyelni arra, hogy mit beszélünk a jelenlétében.
- A gyerekek már kora gyerekkortól megfigyeléssel tanulják a világ működését.
- A háttérben hallott beszélgetések is formálják a viselkedésüket és szókincsüket.
- A felnőttek kommunikációja mintaként szolgál a gyerekek érzelmi fejlődésében.
A gyerek tanulása folyamatos: a háttérben hallott mondatokból is formálódik
A szülők gyakran azt hiszik, hogy a gyerek csak akkor tanul, amikor direkt neki magyarázunk valamit. Valójában a gyerek tanulása folyamatos: minden elhangzó mondatból mintát épít, még akkor is, ha épp nem hozzá beszélünk.
Az oda nem figyelő gyerek mítosza
Sok szülő ismeri azt az érzést, amikor harmadszorra mondja el ugyanazt, mégis mintha falnak beszélne. „Mosd meg a fogad!” „Öltözz fel!” „Indulunk.” Semmi reakció. Könnyű ilyenkor azt hinni, hogy a gyerek figyelme teljesen máshol jár.
Aztán este, amikor egy felnőtt beszélgetés közepén hirtelen megszólal egy pontos kérdéssel, kiderül: nemhogy figyelt, de mindent elraktározott.
A háttérzaj, ami valójában tanóra
A kutatások szerint a gyerekek már egészen kicsi kortól aktívan fülelnek a környezetükben zajló beszélgetésekre is. Nemcsak azt hallják meg, amit nekik mondunk, hanem azt is, amit egymás között beszélünk.
Ez a háttérben történő tanulás nem véletlen. A gyerekek agya folyamatosan mintákat keres: szavakat, helyzeteket, reakciókat. Így fordulhat elő, hogy egy teljesen nem nekik szánt mondat sokkal mélyebben megmarad, mint egy direkt utasítás.
A tiltott információk varázsa
Van valami különös ereje annak, ami nem a gyereknek szól. Egy félmondat a telefonban, egy konyhai beszélgetés, egy esti vita a nappaliban, ezek mind izgalmasabbnak tűnnek számukra, mint a rutinszabályok. Nem azért, mert rosszalkodnak, hanem mert az agyuk így tanul.
A véletlenül kihallott információk sokszor erősebben rögzülnek, mint a direkt tanítás, mert a felnőttek világa nagyon vonzó és követendő számukra.
A gyerekek gondolkodása gyakran így működik: „amit a nagyok csinálnak, azt én is szeretném”, „amit ők mondanak, arra figyelek”, „kilesem a titkaikat, mert egyszer én is felnőtt leszek”.
Többet tanulnak, mint gondolnánk
A gyerekek nemcsak szavakat tanulnak így, hanem viselkedést is. Hogyan reagálunk stresszben? Hogyan vitázunk? Milyen hangnemben beszélünk egymással?
Minden ilyen helyzet egy rejtett lecke. És nem csak akkor, amikor azt hisszük, hogy figyelnek, hanem akkor is, amikor biztosak vagyunk benne, hogy nem.
A legfontosabb tanítás sosem direkt
Ez a jelenség egy fontos dolgot világít meg: a gyereknevelés nem csak a direkt utasításokból áll. Sokkal inkább abból, ahogyan élünk, beszélünk és reagálunk egymásra a mindennapokban. Mert a gyerek nemcsak azt tanulja meg, amit neki mondunk, hanem azt is, amit körülötte mondunk ki.
A gyereknevelés sokkal több indirekt eszközből áll, mint gondolnánk. Nemcsak a háttérbeszélgetések, hanem a cselekedeteink, tetteink is rendkívül sokat tanítanak nekik. Amikor egész nap zümmög a tévé, ők magukba szippantanak onnan is nagyon sok mindent, akár traumatizálódhatnak is. Figyeljünk erre is!
Nemcsak a különórákkal, a direkt fejlesztésssel tudjuk előhívni kerativitásukat, hanem például azzal is, hogy olykor hagyjuk unatkozni őket, amivel előhívjuk fantáziájukat, megtanítjuk, hogy fontos a semmittevés.
És ami talán a legmeglepőbb…
Lehet, hogy néha nem válaszol. Lehet, hogy úgy tűnik, nem figyel. De közben mindent eltesz. Szavakat, mondatokat, hangulatokat. Jókat, rosszakat egyaránt ...
És egy napon vissza is adja őket. Pontosan, váratlanul, és ijesztően emlékezetesen.
Olvass tovább!