Vigyázz, mit mondasz! – A gyereked többet tanul abból, amikor nem hozzá beszélsz, mint hinnéd

A gyerek tanulása nem csak abból áll, amit direktben mondunk neki. A mindennapi beszélgetések, viták és félmondatok is formálják őt, még akkor is, ha nem hozzá szólnak. A háttérben elhangzó szavak sokkal mélyebben rögzülnek, mint gondolnánk. Úgyhogy nagyon fontos figyelni arra, hogy mit beszélünk a jelenlétében.

A gyerek tanulása a háttérben is zajlik, minden kimondott szó számít.

Forrás: 123rf.com

A gyerekek már kora gyerekkortól megfigyeléssel tanulják a világ működését.

A háttérben hallott beszélgetések is formálják a viselkedésüket és szókincsüket.

A felnőttek kommunikációja mintaként szolgál a gyerekek érzelmi fejlődésében.

A gyerek tanulása folyamatos: a háttérben hallott mondatokból is formálódik

A szülők gyakran azt hiszik, hogy a gyerek csak akkor tanul, amikor direkt neki magyarázunk valamit. Valójában a gyerek tanulása folyamatos: minden elhangzó mondatból mintát épít, még akkor is, ha épp nem hozzá beszélünk.

Az oda nem figyelő gyerek mítosza

Sok szülő ismeri azt az érzést, amikor harmadszorra mondja el ugyanazt, mégis mintha falnak beszélne. „Mosd meg a fogad!” „Öltözz fel!” „Indulunk.” Semmi reakció. Könnyű ilyenkor azt hinni, hogy a gyerek figyelme teljesen máshol jár.

Aztán este, amikor egy felnőtt beszélgetés közepén hirtelen megszólal egy pontos kérdéssel, kiderül: nemhogy figyelt, de mindent elraktározott.

A háttérzaj, ami valójában tanóra

A kutatások szerint a gyerekek már egészen kicsi kortól aktívan fülelnek a környezetükben zajló beszélgetésekre is. Nemcsak azt hallják meg, amit nekik mondunk, hanem azt is, amit egymás között beszélünk.

Ez a háttérben történő tanulás nem véletlen. A gyerekek agya folyamatosan mintákat keres: szavakat, helyzeteket, reakciókat. Így fordulhat elő, hogy egy teljesen nem nekik szánt mondat sokkal mélyebben megmarad, mint egy direkt utasítás.

A tiltott információk varázsa

Van valami különös ereje annak, ami nem a gyereknek szól. Egy félmondat a telefonban, egy konyhai beszélgetés, egy esti vita a nappaliban, ezek mind izgalmasabbnak tűnnek számukra, mint a rutinszabályok. Nem azért, mert rosszalkodnak, hanem mert az agyuk így tanul.

A véletlenül kihallott információk sokszor erősebben rögzülnek, mint a direkt tanítás, mert a felnőttek világa nagyon vonzó és követendő számukra.

A gyerekek gondolkodása gyakran így működik: „amit a nagyok csinálnak, azt én is szeretném”, „amit ők mondanak, arra figyelek”, „kilesem a titkaikat, mert egyszer én is felnőtt leszek”.