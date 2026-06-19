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Megemeli a megereszkedett, petyhüdt arcot és ingyen van - Csak napi pár perc kell hozzá

Shutterstock - Pixel-Shot
videó arcfiatalítás arctorna
Váradi Melinda
2026.06.19.
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Egy 40 feletti szakértő elképesztően feszes és fiatalos arcával hívta fel magára a figyelmet. Instagramján mutatja meg, milyen igyenes, otthoni trükkel éri el a csodás külsőt. A legjobb pedig, hogy ezt te is eltanulhatod.

Ahogy telnek az évek, sok nő tapasztalja, hogy az bőr veszít feszességéből, az állkapocsvonal kevésbé lesz kontúros, a vonások pedig fáradtabbnak tűnnek. Bár sokan drága kozmetikai kezelésekben vagy esztétikai beavatkozásokban gondolkodnak, létezik egy egyszerű, otthon is végezhető módszer, amelynek rajongói szerint látványosan javíthat az arc kontúrjain. Ez nem más, mint az arctorna.

arctorna
A megereszkedett arcot szépen megemelheti az arctorna.
Forrás: Shutterstock
  • Az arcot nem csak drága feltöltésekkel lehet megemelni és feszesebbé tenni.
  • Létezik néhány egyszerű, pár perces gyakorlat, amivel látványos eredményt lehet elérni.
  • A 40 feletti szakértő videóban mutatta meg a technikát, amit könnyen megtanulhatsz.

Az öregedés természetes folyamatának része, hogy csökken a kollagén- és elasztintermelés, miközben a bőr veszít rugalmasságából. Emellett az arc izmai is gyengülhetnek, ami hozzájárulhat a petyhüdtebb, kevésbé feszes megjelenéshez. A szakértők szerint a vérkeringés és az izmok rendszeres stimulálása segíthet frissebbé és üdébbé tenni a bőrt. 

Ingyenes arctorna, ami megemeli az arcot

A tehát annyi, hogy az izmokat kell megtornáztatni, megmasszírozni napi rendszerességgel, hogy felpezsdítsd a kollagéntermelést, a vérkeringést, illetve lazítsd a feszülést, újrakontúrozhasd az arcot. Az Insta kedvenc arctornaszakértője, Trinh Georg azzal szerzett 1,2 millió követőt szerzett azzal, hogy teljesen ingyen megosztja technikáit videóiban, ráadásul az előtte-utána felvételeket is megmutatja. Ugye, milyen elképesztő a változás az alábbi poszt felső részén látható képeken? Ha megtanulod a posztban látható módszert, te is tapasztalhatod majd.

A fenti videóban direkt egy megereszkedett, petyhüdt arcot megemelő módszert mutat. Nincs más dolgod, minthogy kövesd a videón látható mozdulatokat, és legalább naponta egyszer végezd el őket, de az sem baj, ha reggel-este csinálod. A kommentelők odavannak a módszerért, rengetegen dicsérik az eredményt, és a legjobb, hogy fizetned sem kell a liftinghatásért.

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