Szupercellák zavarhatják meg a kánikulát: hamarosan megyéket moshat el a vihar

Pénteken még főként a napsütésé lesz a főszerep, a HungaroMet előrejelzése szerint azonban vasárnapra már 18 vármegyére adtak ki vészjelzést zivatar, felhőszakadás vagy magas középhőmérséklet miatt. Ahol erősebb cellák alakulnak ki, ott rövid idő alatt nagy mennyiségű eső eshet, és helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani lehet.

Vasárnap megyéket moshat el a vihar

Forrás: Moment RF

Zápor vagy zivatar pénteken csak kisebb eséllyel fordulhat elő, akkor is inkább az északkeleti határ közelében, illetve elszórtan a délnyugati és nyugati országrészben. Az ország nagy részén száraz, napos idő valószínű. Szombaton tovább fokozódik a hőség. Többnyire derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhővel. A csúcshőmérséklet 31 és 36 fok között alakulhat, záporra vagy zivatarra elsősorban az Északi-középhegység térségében lehet számítani.

Vasárnap jöhet a fordulat: veszélyes viharrendszer alakulhat ki

A hét utolsó napján már jóval változékonyabb idő lehet. Többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyeket helyenként erős, akár viharos széllökések is kísérhetnek. Az intenzívebb zivatarcellákból rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat, helyenként akár 25–30 milliméternél is több eső eshet.

Az Astromet Facebook-bejegyzése szerint Európa felett HP, vagyis high precipitation szupercella is kialakulhat. Ezek a viharrendszerek különösen nagy mennyiségű csapadékot hordoznak, ezért rövid idő alatt súlyos áradásokat okozhatnak. Az ilyen viharokat villámárvizek és komoly jégverés is kísérheti. A legerősebb viharrendszerek már szombaton megjelenhetnek az Alpok térségében és az északi területeken, vasárnap pedig a Kárpát-medencében is fokozódhat a zivatarveszély.

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