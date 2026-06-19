Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 19., péntek Gyárfás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
foci-vb

Mindenki hallotta, hogy törik a csont: törénelmi vb-győzelmet árnyékol be egy brutális sérülés

foci-vb csonttörés Kanada
Horváth Angéla
2026.06.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A kanadai válogatott 6–0-ra legyőzte Katart, és ezzel megszerezte története első világbajnoki győzelmét, az ünneplés azonban egy súlyos sérülés árnyékolja be. Ismael Kone hordágyon hagyta el a pályát.

A kanadai fociban jelentős sporttörténelmi esemény volt a Katar elleni mérkőzés: a társrendezőként szereplő válogatott magabiztos, 6–0-ás győzelmet aratott. Jesse Marsch csapata a Bosznia-Hercegovina elleni 1–1-es nyitómeccs után ezzel bebiztosította a továbbjutást. A meccs azonban azonban nem csak a csodás gólok miatt emlékezetes: Ismael Kone súlyos sérülése árnyékolta be.

Ismael Kone súlyos sérülést szenvedett
Ismael Kone súlyos sérülést szenvedett
Forrás: AFP

Ismael Kone súlyos sérülést szenvedett: társai halloták, ahogy reccsen a csontja

Kanada már 3–0-ra vezetett a tíz emberrel játszó katari csapat ellen, amikor Assim Madibo szabálytalankodott Ismael Koné-val szemben, közvetlenül a kanadai kispad közelében. Jesse Marsch, a válogatott szövetségi kapitánya később azt mondta, mint hallották, ahogy a középpályás csontja reccsen. Kone a földön is maradt, Madibó pedig először sárga lapot kapott, majd amikor kiderült, hogy nagyobb a baj, kiállították. Az egész csapatot megrázta az eset, nemcsak a sérülés súlyossága miatt, hanem azért is, mert Kone fontos tagja a válogatottnak.

A kanadai kapitány a mérkőzés után azt mondta, még nem tudott beszélni Konéval, mert a játékos kórházban van, éppen műtétre készítették elő. A középpályás családja is a kórházba sietett. Marsch arról is beszélt, hogy a középpályás még ilyen helyzetben is a többieket próbálta nyugtatni, kiintegetett a közönségnek is. 

Ezeket olvastad már? 

Szupercellák zavarhatják meg a kánikulát: hamarosan megyéket moshat el a vihar

Megérkezett az év első igazán komoly hőhulláma, de a kánikula mellé zivatarok is járnak. Több térségben hamarosan felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is előfordulhatnak, Európa egy részén különösen veszélyes viharrendszer kialakulására figyelmeztetnek.

Szinetár Dóra végre megmutatta lányát: ilyen gyönyörű a 18 éves Zorka

Szinetár Dóra olyan fotót posztolt, amire a rajongói minden bizonnyal már nagyon rágóta vártak. A büszke anyuka végre megmutathatta, milyen csodás nővé érett a lánya, Bereczki Zorka.

A legjobb gyereknaptejek 2026-ban: nem a legdrágább a legjobb!

A gyerekek bőrének védelme nem lehet alku tárgya, de jó hír, hogy a megbízható fényvédelemért nem feltétlenül kell mélyen a pénztárcába nyúlni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu