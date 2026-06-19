Mindenki hallotta, hogy törik a csont: törénelmi vb-győzelmet árnyékol be egy brutális sérülés

A kanadai fociban jelentős sporttörténelmi esemény volt a Katar elleni mérkőzés: a társrendezőként szereplő válogatott magabiztos, 6–0-ás győzelmet aratott. Jesse Marsch csapata a Bosznia-Hercegovina elleni 1–1-es nyitómeccs után ezzel bebiztosította a továbbjutást. A meccs azonban azonban nem csak a csodás gólok miatt emlékezetes: Ismael Kone súlyos sérülése árnyékolta be.

Ismael Kone súlyos sérülést szenvedett

Forrás: AFP

Ismael Kone súlyos sérülést szenvedett: társai halloták, ahogy reccsen a csontja

Kanada már 3–0-ra vezetett a tíz emberrel játszó katari csapat ellen, amikor Assim Madibo szabálytalankodott Ismael Koné-val szemben, közvetlenül a kanadai kispad közelében. Jesse Marsch, a válogatott szövetségi kapitánya később azt mondta, mint hallották, ahogy a középpályás csontja reccsen. Kone a földön is maradt, Madibó pedig először sárga lapot kapott, majd amikor kiderült, hogy nagyobb a baj, kiállították. Az egész csapatot megrázta az eset, nemcsak a sérülés súlyossága miatt, hanem azért is, mert Kone fontos tagja a válogatottnak.

A kanadai kapitány a mérkőzés után azt mondta, még nem tudott beszélni Konéval, mert a játékos kórházban van, éppen műtétre készítették elő. A középpályás családja is a kórházba sietett. Marsch arról is beszélt, hogy a középpályás még ilyen helyzetben is a többieket próbálta nyugtatni, kiintegetett a közönségnek is.

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