3 reggeli rituálé, ami belülről gyógyítja meg a gyulladt szervezeted

Sokan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szervezetünkben megjelenő gyulladás ellen kizárólag méregdrága gyógyszerkészítményekkel lehet felvenni a harcot. A valódi gyógyulás eléréséhez azonban semmi szükség a patikába rohannunk, sokszor elég csupán néhány apró lépést megváltoztatnunk a reggeli rituálénkban.

A korai siettségben gyakran arra sem marad időnk, hogy megreggelizzünk, azonban egy megfelelő rituálé kialakításával akár a gyulladásos tüneteket is könnyen kezelhetjük a szervezetünben.

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A szervezetünkben zajló gyulladásos folyamatok sokszor a bőrünk elváltozásain is könnyen észrevehetőek.

A nem megfelelő táplálkozás vagy az állandó stressz hatására gyakran felborulhat a belső egyensúlyunk.

Ahhoz, hogy csökkenthessük a belső gyulladást, érdemes megváltoztatnunk a reggeli rutinunkat is.

Mutatjuk azt a 3 dolgot, ami a felkelés utáni szokásainkba építve hatékonyan segít a probléma kezelésében!

A rituálénk megváltozattása is elegendő lehet

Ha állandó, rendszeres fáradtsággal küzdessz, vagy akár csúnya pattanások jelennek meg az arcbőrödön, az mind mind arról árulkodhat, hogy egy, a szervezetedben tomboló belső gyulladással küzdesz. Ez alapvetően nem egy orvosolhatatlan probléma, csupán az immunrendszer természetes védekező reakciója, amit a krónikus stressz vagy a helytelen táplálkozás is könnyen előidézhet.

Ezek a kellemetlen tünetek pedig nem mások, mint a testünk segélykiáltásai, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy jelentősen felborult a belső egyensúlyunk.

A testünkben levő gyulladás kezelésére azonban nem minden esetben van szükség méregdrága csodaszerekre, vagy vitaminokra, elég csupán néhány módszert megváltoztatnunk a reggeli rutinunkban annak érdekében, hogy megfelelően kezelhessük, és megszüntethessük a fennálló problémát.

Ezt a 3 dolgot mindenképp csempészd bele a reggeleidbe

Tartalmas, energiagazdag reggeli

A reggeli a napunk legfontosabb része, éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen ételekkel indítjuk a napot. Ha még a kávé elfogyasztása előtt egy tartalmas, antioxidánsokban gazdag bogyós gyümölcsökkel teli zabkásával, vagy egy omega-3 zsírsavakkal teli lazacos toast kíséretében kezded el a reggelt, akkor a lehető legjobb választást hoztad a szervezeted számára. A reggeli rutinba beépítve célszerű a kávét is csak az étkezés után elfogyasztani, így nem éhgyomorra kapja a szervezet a brutális koffeinlöketet, és elkerülhető a kortizolsokk is, ezzel még inkább csillapíthatod a belső gyulladást a szervezetedben.

Apró testmozgás

Valljuk be, sokszor még a reggeli étkezés sem fér bele a rohanásba, éppen ezért célszerű egy olyan bombabiztos rutin kialakítása, ahol megszervezetten vannak beosztva az ébredés utáni értékes perceink.

Ahhoz ugyanis, hogy elképesztően jól induljon a napunk, érdemes a helyes étkezés mellett egy, a testet átmozgató gyakorlatot is mindennapi szokássá tennünk.

Ez nem azt jelenti, hogy egy hosszú edzés beiktatásával kell számolnunk, egyáltalán nem kell túlzásba vinni ezt a folyamatot. Elég csupán egy néhány perces, laza nyújtást vagy egy alapos átmozgató bemelegítést elvégnünk az ágyból kikelve, és ezzel máris rengeteget tettünk azért, hogy csillapítsuk a szervezetben jelentkező gyulladás mértékét.

Értékes percek a napsütésben

A természetes napfénynek köszönhető D-vitamin az immunrendszerünkre nézve is számtalan jótékony hatással bír, ráadásul nélkülözhetetlen eleme a szervezetünkben zajló gyulladásos folyamatok szabályozásának is.

Már kora reggel mindössze 5-10 napsütésben töltött perc is bőségesen elegendő ahhoz, hogy tudatosan támogassuk a szervezetünk védekezőképességét.

Ha pedig beköszönt a borúsabb téli időszak, és kevesebb fény ér minket, étrendkiegészítő tablettákkal könnyen pótolható a megfelelő hatóanyag, hogy a szervezetünk folyamatosan védve legyen a belső gyulladásokkal szemben.