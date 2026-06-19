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Ez volt Diana hercegné kedvenc reggelije: szuperegészséges és fogyókúrába is beilleszthető

Zuma - Branimir Kvartuc
recept egészséges reggeli Diana hercegné diétás
Laci Patricia
2026.06.19.
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A brit királyi család egykori séf alkalmazottja, Darren McGrady a YouTube-csatornáján tett közzé egy szuperegészséges receptet. A finomság Diana hercegné kedvenc reggelije volt régen.

Darren McGrady, a királyi család egykori séfe elárulta, mi volt az a reggeli, amiért Diana hercegné is rajongott. Az étel amellett, hogy szuperegészséges, még a fogyókúrába is tökéletesen beilleszthető.

Ez az egyéjszakás zabkása volt Diana hercegné kedvenc reggelije.
Ez az egyéjszakás zabkása volt Diana hercegné kedvenc reggelije.
Forrás: YouTube/Darren McGrady
  • Diana hercegné étkezéséért négy éven keresztül Darren McGrady séf felelt.
  • A férfi évekig szolgálta a brit királyi családot, még a királynőre is főzött, ma már a YouTube-on oszt meg recepteket.
  • Egyik videójában megmutatta, hogy kell Diana kedvenc reggelijét, az egyéjszakás zabkását elkészíteni.

Ez volt Diana hercegné kedvenc reggelije

A séf 15 éven keresztül szolgálta a brit királyi családot, nemcsak Erzsébet királynőt, hanem Diana hercegnét is szolgálta. A tragikus sorsú előkelőségre négy éven keresztül főzött. Ma is a szakmában dolgozik, sőt, még YouTube-csatornája is van, ahol szívesen oszt meg olyan recepteket, amelyeket a királyi család tagjainak készített el rendszeresen. Egyik videójában Diana diétás reggelijét mutatta meg. Mint kiderült, a hercegné rajongott az egyéjszakás zabkásáért, ami manapság kiemelten népszerű a fogyókúrázók és a sportolók körében. A séf elárulta, hogy nem Diana találta ki a receptet, ő maga is elleste azt, miután egy svájci klinikai látogatásán megkínálták ezzel a finomsággal

Az egyéjszakás zabkását Svájcban csak Bircher müzlinek nevezik. Dr. Maximilian Bircher-Benner fejlesztett ki ezt a receptet a betegei számára még az 1900-as években. 

Íme az egyéjszakás zabkása receptje

Bár Diana hercegnének még a '80-as években voltak étkezési zavarai, a '90-es években azonban már jobb viszonya lett az étellel. Ebben az időszakban rendszeresen edzett, és igyekezett úgy táplálkozni, hogy minden fontos tápanyagot megadjon a szervezetének. Pont ezért is szeretett bele az egyéjszakás zabkásába, ami tele van értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal.

Hozzávalók 2 adaghoz

  • 80 gramm zab
  • 250 ml frissen facsart narancslé
  • 225 gramm görög joghurt
  • 1 evőkanál méz
  • 1 citrom leve
  • Fél darab alma lereszelve
  • Fél kiskanál fahéj
  • 148 gramm áfonya
  • 20 gramm dió

Elkészítés

  1. A reggelizés előtti este öntsd a zabot egy tálba, majd add hozzá a frissen facsart narancslevet. Fedd le a tálat egy fóliával, majd tedd be a hűtőbe egész éjszakára.
  2. Másnap reggel vedd ki a hűtből a narancsos zabot, keverd meg egy kicsit, majd add hozzá a görög joghurtot, a mézet, a fahéjat és a citrom levét. Reszeld bele a fél almát és öntsd bele az áfonya nagy részét, ezután alaposan keverd össze az egyveleget.
  3. Tálald ki két külön tálba a két adagot, majd a tetejét díszítsd a maradék áfonyával és dióval.

Nézd meg a videót is, hogy még egyszerűbb legyen elkészíteni a receptet:

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