Ez volt Diana hercegné kedvenc reggelije: szuperegészséges és fogyókúrába is beilleszthető

Darren McGrady, a királyi család egykori séfe elárulta, mi volt az a reggeli, amiért Diana hercegné is rajongott. Az étel amellett, hogy szuperegészséges, még a fogyókúrába is tökéletesen beilleszthető.

Ez az egyéjszakás zabkása volt Diana hercegné kedvenc reggelije.

Forrás: YouTube/Darren McGrady

Diana hercegné étkezéséért négy éven keresztül Darren McGrady séf felelt.

A férfi évekig szolgálta a brit királyi családot, még a királynőre is főzött, ma már a YouTube-on oszt meg recepteket.

Egyik videójában megmutatta, hogy kell Diana kedvenc reggelijét, az egyéjszakás zabkását elkészíteni.

Ez volt Diana hercegné kedvenc reggelije

A séf 15 éven keresztül szolgálta a brit királyi családot, nemcsak Erzsébet királynőt, hanem Diana hercegnét is szolgálta. A tragikus sorsú előkelőségre négy éven keresztül főzött. Ma is a szakmában dolgozik, sőt, még YouTube-csatornája is van, ahol szívesen oszt meg olyan recepteket, amelyeket a királyi család tagjainak készített el rendszeresen. Egyik videójában Diana diétás reggelijét mutatta meg. Mint kiderült, a hercegné rajongott az egyéjszakás zabkásáért, ami manapság kiemelten népszerű a fogyókúrázók és a sportolók körében. A séf elárulta, hogy nem Diana találta ki a receptet, ő maga is elleste azt, miután egy svájci klinikai látogatásán megkínálták ezzel a finomsággal.

Az egyéjszakás zabkását Svájcban csak Bircher müzlinek nevezik. Dr. Maximilian Bircher-Benner fejlesztett ki ezt a receptet a betegei számára még az 1900-as években.

Íme az egyéjszakás zabkása receptje

Bár Diana hercegnének még a '80-as években voltak étkezési zavarai, a '90-es években azonban már jobb viszonya lett az étellel. Ebben az időszakban rendszeresen edzett, és igyekezett úgy táplálkozni, hogy minden fontos tápanyagot megadjon a szervezetének. Pont ezért is szeretett bele az egyéjszakás zabkásába, ami tele van értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal.

Hozzávalók 2 adaghoz

80 gramm zab

250 ml frissen facsart narancslé

225 gramm görög joghurt

1 evőkanál méz

1 citrom leve

Fél darab alma lereszelve

Fél kiskanál fahéj

148 gramm áfonya

20 gramm dió

Elkészítés

A reggelizés előtti este öntsd a zabot egy tálba, majd add hozzá a frissen facsart narancslevet. Fedd le a tálat egy fóliával, majd tedd be a hűtőbe egész éjszakára. Másnap reggel vedd ki a hűtből a narancsos zabot, keverd meg egy kicsit, majd add hozzá a görög joghurtot, a mézet, a fahéjat és a citrom levét. Reszeld bele a fél almát és öntsd bele az áfonya nagy részét, ezután alaposan keverd össze az egyveleget. Tálald ki két külön tálba a két adagot, majd a tetejét díszítsd a maradék áfonyával és dióval.

Nézd meg a videót is, hogy még egyszerűbb legyen elkészíteni a receptet: