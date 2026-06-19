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Végre kiderült, ki Shakira új szerelme: ezzel a színésszel látták csókolózni - Fotókon az intim pillanat

Világsztár párkapcsolat Shakira
Horváth Angéla
2026.06.19.
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Shakira magánélete régóta foglalkoztatja a rajongókat. Jó ideig azt pletykálták, hogy az Emily Párizsban című sorozat egyik sztárja, Lucien Laviscount a párja, most azonban olyan felvételek kerültek elő, amelyek után újra beindultak a találgatások.

Shakira 2022-ben szakított Gerard Piquével, két fia apjával, akivel 12 évig alkottak egy párt. A szakítás után sokáig a válás körüli botrányok miatt szerepelt a hírekben, majd több híres férfival is összehozták, de hivatalosan senkit sem vállalt fel. Most azonban kiderült, kivel van együtt. 

Shakira 49 évesen is még mindig ugyanolyan bombázó, mint a 20-as éveiben volt.
A 49 éves Shakira újra boldog
Forrás: Getty Images

Shakirát a mexikói színésszel, Manuel Garcia-Rulfóval látták együtt Los Angelesben. Az igazság ára című sorozatból ismert színész és az énekesnő a Sunset Tower Hotel előtt jelent meg kézen fogva. Mielőtt beszálltak volna az autóba, csókot is váltottak. 

Shakira nem keresett párkapcsolatot

A rajongók azért lepődtek meg nagyon a fotók láttán, mert az énekesnő nem sokkal korábban még arról beszélt, hogy jelenleg nem keres párkapcsolatot. Június elején a People magazinnak nyilatkozott arról, hogy életében továbbra is két fia, a 13 éves Milan és a 11 éves Sasha áll az első helyen. Mindketten az énekesnővel élnek Miamiban, de az édesapjuk, Gerard Piqué is részt vesz az életükben. 

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