Végre kiderült, ki Shakira új szerelme: ezzel a színésszel látták csókolózni - Fotókon az intim pillanat

Shakira 2022-ben szakított Gerard Piquével, két fia apjával, akivel 12 évig alkottak egy párt. A szakítás után sokáig a válás körüli botrányok miatt szerepelt a hírekben, majd több híres férfival is összehozták, de hivatalosan senkit sem vállalt fel. Most azonban kiderült, kivel van együtt.

A 49 éves Shakira újra boldog

Forrás: Getty Images

Shakirát a mexikói színésszel, Manuel Garcia-Rulfóval látták együtt Los Angelesben. Az igazság ára című sorozatból ismert színész és az énekesnő a Sunset Tower Hotel előtt jelent meg kézen fogva. Mielőtt beszálltak volna az autóba, csókot is váltottak.

Shakira nem keresett párkapcsolatot

A rajongók azért lepődtek meg nagyon a fotók láttán, mert az énekesnő nem sokkal korábban még arról beszélt, hogy jelenleg nem keres párkapcsolatot. Június elején a People magazinnak nyilatkozott arról, hogy életében továbbra is két fia, a 13 éves Milan és a 11 éves Sasha áll az első helyen. Mindketten az énekesnővel élnek Miamiban, de az édesapjuk, Gerard Piqué is részt vesz az életükben.

Ezeket olvastad már?